В клубе Серии А выявили заболевшего коронавирусом футболиста

Новичок итальянской Серии А ФК «Беневенто» объявил о положительном результате теста на COVID-19 у одного из игроков команды. Как уточняет Football Italia, неназванный футболист сдал анализ во время предсезонного сбора клуба в австрийском Зефельде.