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В клубе Серии А выявили заболевшего коронавирусом футболиста

Новичок итальянской Серии А ФК «Беневенто» объявил о положительном результате теста на COVID-19 у одного из игроков команды. Как уточняет Football Italia, неназванный футболист сдал анализ во время предсезонного сбора клуба в австрийском Зефельде.В источнике
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Sport.ru

Футболист «Монако» заразился коронавирусом, Головин сдал отрицательный тест

Sport.ruвчера в 09:29
Sport24.ru

Головин сдал отрицательный тест на коронавирус перед матчем 1-го тура чемпионата Франции

Sport24.ruвчера в 08:56
Спорт-Экспресс

В «Монако» коронавирус. Как здоровье Головина?

Спорт-Экспрессвчера в 10:10
Чемпионат

Игрок «Монако» заразился коронавирусом. Через 2 дня клуб должен сыграть в 1-м туре Лиги 1

Чемпионатвчера в 08:39
Матч ТВ

Головин сдал отрицательный тест на коронавирус перед стартом чемпионата Франции

Матч ТВвчера в 09:29
Metaratings

Головин сдал отрицательный тест на коронавирус

Metaratingsвчера в 09:21
Sports.ru

Головин сдал отрицательные тесты на коронавирус. В «Монако» выявлен случай заражения

Sports.ruвчера в 09:29

Способность замороженных продуктов разносить коронавирус подтвердилась

Ученые добавили, что свежие или замороженные продукты, доставленные с территории государств с активными очагами коронавируса, могут представлять собой потенциальные источники заражения вирусом.
Evo-rus.comвчера в 10:49
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В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБК22:45
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