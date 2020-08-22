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В клубе Серии А выявили заболевшего коронавирусом футболиста

Новичок итальянской Серии А «Беневенто» объявил о положительном тесте на COVID-19 у одного из игроков команды. Как уточняет Football Italia, неназванный футболист сдал анализ во время предсезонного сбора клуба в австрийском Зефельде.В источнике
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Sport.ru

Футболист «Монако» заразился коронавирусом, Головин сдал отрицательный тест

Sport.ruвчера в 09:29
Sport24.ru

Головин сдал отрицательный тест на коронавирус перед матчем 1-го тура чемпионата Франции

Sport24.ruвчера в 08:56
Спорт-Экспресс

В «Монако» коронавирус. Как здоровье Головина?

Спорт-Экспрессвчера в 10:10
Чемпионат

Игрок «Монако» заразился коронавирусом. Через 2 дня клуб должен сыграть в 1-м туре Лиги 1

Чемпионатвчера в 08:39
Матч ТВ

Головин сдал отрицательный тест на коронавирус перед стартом чемпионата Франции

Матч ТВвчера в 09:29
Metaratings

Головин сдал отрицательный тест на коронавирус

Metaratingsвчера в 09:21
Sports.ru

Головин сдал отрицательные тесты на коронавирус. В «Монако» выявлен случай заражения

Sports.ruвчера в 09:29

«Сильному» доллару предсказали конец

«Сильному» доллару скоро может прийти конец, и годы высокого курса американской валюты сменятся периодом низких котировок, пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных экономистов.
Lenta.ruвчера в 21:25
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МИД Греции ответил на превращение в мечеть еще одной церкви в Турции

"Сегодняшнее решение турецких властей превратить монастырь Хора в мечеть является еще одним вызовом, наносящим ущерб религиозным людям во всем мире и международному сообществу, которое уважает памятники человеческой цивилизации", - приводит агентство слова представителя МИД Греции.
РЕН ТВвчера в 06:32
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Загитова не выступит на этапах Кубка России по фигурному катанию

Кубок России по фигурному катанию сезона-2020/21 будет состоять из пяти этапов, которые пройдут в Сызрани (18—22 сентября), Москве (10—13 октября), Сочи (23—27 октября), Казани (8—12 ноября), и последний этап также пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря.
RT на русскомвчера в 11:44

На ВДНХ в среду отметят юбилей полета в космос собак Белки и Стрелки

В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в среду отметят юбилей полета в космос собак Белки и Стрелки, гостей ждут бесплатные экскурсии, а также фильмы о животных, побывавших на орбите, говорится в сообщении пресс-службы выставки.
РИАМО18 августа в 19:00
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В Совфеде оценили решение ООН о признании жителей Крыма россиянами

Статистика ООН, из которой следует, что к населению России также отнесены крымчане, является фактическим признанием российского статуса Крыма, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди.
РИА Новостивчера в 03:00
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