В клубе Серии А выявили заболевшего коронавирусом футболиста

Новичок итальянской Серии А «Беневенто» объявил о положительном тесте на COVID-19 у одного из игроков команды. Как уточняет Football Italia, неназванный футболист сдал анализ во время предсезонного сбора клуба в австрийском Зефельде.