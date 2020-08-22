В клубе Серии А выявили заболевшего коронавирусом футболиста
Новичок итальянской Серии А «Беневенто» объявил о положительном тесте на COVID-19 у одного из игроков команды. Как уточняет Football Italia, неназванный футболист сдал анализ во время предсезонного сбора клуба в австрийском Зефельде.В источнике
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Головин сдал отрицательный тест на коронавирус перед матчем 1-го тура чемпионата Франции
Sport24.ruвчера в 08:56
Головин сдал отрицательные тесты на коронавирус. В «Монако» выявлен случай заражения
Sports.ruвчера в 09:29