Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаБаза коалиции США в Ираке подверглась ракетному обстрелу

Возглавляемая США коалиция по борьбе с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") подтвердила информацию о том, что ее база в Багдаде подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщил официальный представитель коалиции полковник Майлс Кэггинс.
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