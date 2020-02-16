Представитель антитеррористической коалиции во главе с США полковник Майлс Каггинс рассказал об обстреле военной базы в Багдаде. Соответствующий пост он опубликовал в Twitter. Каггинс уточнил, что обстрел произошел 16 февраля в 3:24 (совпадает с московским временем).

В коалиции рассказали об обстреле военной базы в Багдаде

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