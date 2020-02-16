Армия и оружие
Lenta.ruВ коалиции рассказали об обстреле военной базы в Багдаде
Представитель антитеррористической коалиции во главе с США полковник Майлс Каггинс рассказал об обстреле военной базы в Багдаде. Соответствующий пост он опубликовал в Twitter. Каггинс уточнил, что обстрел произошел 16 февраля в 3:24 (совпадает с московским временем).
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Кети Топурия показала округлившийся живот
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На прихожан храма в столице напал мужчина с ножом
В храме святителя Николая Чудотворца в Москве мужчина напал с ножом на прихожан, есть раненые.
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Автор саундтрека к сериалу «Бригада» утонул в Австралии
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Индийский бегун с буйволами побил рекорд Усэйна Болта
Во время индийской национальной гонки с буйволами "Камбала" бегун Сриниваса Гауда побил рекорд ямайского спортсмена Усэйна Болта.
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Ротенберг заявил о сложностях в переговорах с «Зенитом» по Кокорину
Владелец «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал ситуацию с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, который должен перейти в черноморский клуб на правах аренды, но пока об этом официально не сообщалось.
Происшествия
Тело попавшей под лавину российской туристки обнаружено в Грузии
В горах Грузии обнаружено тело российской туристки, попавшей в субботу под снежную лавину на горнолыжном курорте Гудаури.
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Биатлониста Евгения Устюгова лишили «золота» ОИ-2014
Политика
Костромской губернатор назвал борьбу с коррупцией хуже коррупции
Глава Костромской области Сергей Ситников раскритиковал методы борьбы с коррупцией в стране.
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Ксения Собчак шокировала фанатов фотографией с голой грудью
В День всех влюбленных телеведущая Ксения Собчак разместила в своем Instagram пикантное фото.
Происшествия
В Петербурге мужчина утонул, пытаясь спасти женщину
Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанка женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУМЧС.
Авто
Volkswagen рассказал о новой Jetta для России
Сотрудники российского представительства компании Volkswagen в России рассказали о новой версии популярного седана Volkswagen Jetta.
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
Общество
Канада эвакуирует своих граждан с лайнера в Японии
Происшествия
В результате стрельбы в Калининграде есть погибшие
Экономика
Работающих пенсионеров ограничат в возможности снятия пенсии
Работающих пенсионеров в 2020 году ждут изменения в плане обращения с накопительной частью пенсии, сообщает PRIMPRESS.
Происшествия
В Приморье рейсовый автобус сбил амурского тигра
Полицейские проводят проверку по факту аварии с участием рейсового автобуса, который сбил амурского тигра на дороге в Приморском крае, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе управления МВД России по региону.
Общество
В Китае вводят смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса
Некоторых граждан ожидает казнь за: сокрытие заражения коронавирусом; искажение информации о состоянии больного; утаивание истории своих путешествий.
Политика
Эрдоган заявил, что Россия руководит войной в Ливии
Президент Турции Эрджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия «на самом высоком уровне» руководит войной в Ливии.
Хоккей
Голкипер «Тампы» Василевский установил историческое достижение в НХЛ
Политика
Украина, Грузия и Молдавия попросили финансовой поддержки у Евросоюза
Главы МИД Украины, Грузии и Молдавии подписали совместное обращение к Еврокомиссии с просьбой оказать финансовую поддержку регионам «Восточного партнерства» в рамках следующей «Многолетней финансовой перспективы» Евросоюза на 2021–2027 годы.
Армия и оружие
Российский генерал рассказал о конфликте с участием американских солдат в Сирии
Начальник координационного центра Вооруженных сил России в Сирии генерал-майор Яков Резанцев рассказал о конфликте с участием американских солдат в провинции Хасеке.
Здоровье
Онищенко заявил, что в России эпидемии ВИЧ нет
По данным на декабрь 2019 года, в России число ВИЧ-инфицированных составило 1,06 млн человек.
Музыка
Артур Пирожков выпустил новый клип «Летим со мной»
Российский шоумен Александр Ревва, который выступает под сценическим псевдонимом Артур Пирожков, выпустил новый клип на трек «Летим со мной».
Гаджеты
Опубликованы фотографии Intel Core i9-10900 поколения Comet Lake-S
Оба процессора предложат 10 ядер и 20 потоков, однако у Core i9-10900 будут более низкие частоты (без возможности ручного разгона) и уровень TDP всего в 65 Вт против 125 Вт у модели с суффиксом «К». И тут сразу отметим, что 10-ядерный процессор с TDP в 65 Вт может оказаться весьма интересным решением для некоторых пользователей.
Спорт
Швед Дюплантис обновил свой мировой рекорд в прыжках с шестом
Армия и оружие
В Эстонии оценили военную угрозу России
Футбол
«Ливерпуль» в концовке матча добыл победу над «Норвичем»
«Ливерпуль» в гостях обыграл «Норвич» 15 февраля в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.
Общество
Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами
Армия и оружие
Эрдоган грозит России колоссальными потерями в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление, в котором сообщил о том, что отказывается от ранее выдвинутого требования о необходимости прекращения наступательной операции сирийской армии к концу февраля, поставив ультиматум о том, чтобы САА и Россия незамедлительно прекратили наступление, заявив о том, что в противном случае в Сирии начнутся огромные потери.