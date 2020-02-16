Армия и оружие
Lenta.ruВ коалиции рассказали об обстреле военной базы в Багдаде
Представитель антитеррористической коалиции во главе с США полковник Майлс Каггинс рассказал об обстреле военной базы в Багдаде. Соответствующий пост он опубликовал в Twitter. Каггинс уточнил, что обстрел произошел 16 февраля в 3:24 (совпадает с московским временем).
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Биатлон
Самуэльссон заявил, что не будет поздравлять Логинова с победой на ЧМ
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон не собирается поздравлять россиянина Александра Логинова с победой в спринтерской гонке на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
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Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
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Настоятель храма в Москве рассказал о нападении
Ранее официальный представитель МВД России МВД Ирина Волк сообщила, что мужчина ворвался в храм Святителя Николая в Москве и ранил двух человек.
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В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками.
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Официальная премьера нового электромобиля Hyundai Prophecy состоится уже через пару недель в рамках Женевского автосалона, двери которого откроются для СМИ уже 3 марта.
Происшествия
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«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
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В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее
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NASA обновило легендарное фото Земли из космоса
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
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Губернатор Ситников пошутил про коррупцию
По мнению Ситникова, общественное мероприятие, особенно встречу с представителями СМИ, едва ли может быть преступлением.
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Последняя фотография, где показано то, как она отдыхает на Мальдивах, вызвала живой интерес пользователей сети благодаря своей оригинальности.
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По сведениям источника, руководство АПЛ может задним числом лишить «Манчестер Сити» очков, которые были добыты в данных сезонах.
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Первые признаки весны - устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, таяние снега и льда - появятся в европейской части России в этом году раньше обычного.
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Художник Павленский задержан во Франции
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Помпео пообещал Восточной Европе $1 млрд на энергобезопасность
Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что его страна выделит $1 млрд странам Центральной и Восточной Европы, которые входят в «Инициативу трех морей», сообщает AFP.
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Глава МИД Японии заявил о смене этапа переговоров с Россией
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги по итогам встречи в Мюнхене с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что переговоры с Россией, касающиеся проблематики заключения мирного договора, переходят на новый этап.
Общество
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До 2018 года право бесплатно парковаться под знаком «Инвалид» было только у инвалидов первой и второй групп.
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Компания Cadillac рассказала о новом Escalade для России
Россиянам Escalade предложат с 6,2-литровым 426-сильным двигателем или 3,0-литровым дизельным агрегатом с отдачей 281 л.с. Актуальная версия внедорожника предлагается на российском рынке с 6,2-литровым 426-сильным мотором по цене от 4 990 000 рублей с учетом спецпредложений.
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Дочь экс-главы разведки США арестовали за убийство
Приемную дочь бывшего директора американской разведки Джона Негропонте - Софию арестовали по подозрению в убийстве в Мэриленде, сообщает Washington Post.
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Главы Азербайджана и Армении впервые подискутировали о Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые приняли участие в открытых панельных обсуждениях конфликта в Нагорном Карабахе.
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Назван размер пенсии певца Бориса Моисеева
Армия и оружие
Корабль ВМС США захватил в Аравийском море судно с иранскими ракетами
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