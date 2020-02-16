Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruВ коалиции рассказали об обстреле военной базы в Багдаде

Представитель антитеррористической коалиции во главе с США полковник Майлс Каггинс рассказал об обстреле военной базы в Багдаде. Соответствующий пост он опубликовал в Twitter. Каггинс уточнил, что обстрел произошел 16 февраля в 3:24 (совпадает с московским временем).
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СМИ: силы безопасности Ирака обнаружили установку, с которой обстреляли «зеленую зону»

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США отправили колонну военной техники из Ирака на территорию Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.
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По мнению Ситникова, общественное мероприятие, особенно встречу с представителями СМИ, едва ли может быть преступлением.
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