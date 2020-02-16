Армия и оружие
RT на русскомВоеннослужащие США не пострадали при обстреле в Багдаде
При ракетном обстреле в Ираке военнослужащие Соединённых Штатов не пострадали, заявили в коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»*. Об этом написал на своей странице в Twitter представитель коалиции полковник Майлс Каггинс.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 00:43, Ашберн
Происшествия
Калининградский стрелок умер в больнице
Биатлон
Биатлониста Устюгова лишили «золота» Олимпиады в Сочи
Российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил и лишен золотой медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
Хоккей
«Ак Барс» одержал победу над «Спартаком»
Происшествия
Дочь бывшего директора разведки США арестовали за убийство
Происшествия
В Тольятти к жилому дому привезли землю с фрагментами надгробий
В Тольятти к одному из жилых домов привезли землю с фрагментами надгробий и могильными фотографиями.
Общество
Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами
Хоккей
Голкипер «Тампы» Василевский установил историческое достижение в НХЛ
Голкипер "Тампы-Бэй Лайтнинг" и сборной России Андрей Василевский установил историческое достижение в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Происшествия
В Приморском крае рейсовый автобус сбил амурского тигра
В Приморском крае рейсовый автобус сбил амурского тигра. Об этом ТАСС сообщил директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям решили взять отпуск
Кейт Миддлтон и принц Уильям отдохнут от королевских обязанностей.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Общество
В Китае назвали наиболее вероятный источник коронавируса
«С точки зрения источника вируса и эпидемиологии, шаг за шагом исключая связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом, предполагаем, что летучие мыши — самый вероятный источник, переносящий пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса», — приводит «РИА Новости» слова главы управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники страны У Юаньбиня.
Политика
Скабеева заявила об «украинском феномене» Зеленского
Общество
Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта
Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что Ширвиндт уходит с поста художественного руководителя, который он занимал с 2000 года, а его место займет главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Сергей Газаров.
Армия и оружие
Киев в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек
Министерство обороны Украины в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек, сообщил заместитель главы Минобороны Александр Полищук во время заседания комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности.
Экономика
Вред в истории: ущерб от загрязнения нефтепродуктами вырос в пять раз
Ущерб окружающей среде от загрязнения нефтепродуктами увеличился с 1 млрд в 2017 году до 5,1 млрд рублей в 2018-м.
Политика
Костромской губернатор назвал вещь страшнее коррупции
Губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции раскритиковал методы борьбы с коррупцией.
Политика
ЦИК организует и проведет голосование по поправкам в Конституцию РФ
В бюллетене для голосования будет лишь один вопрос и два варианта ответа - да или нет, рассказал сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции сенатор Андрей Клишас.
Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Линн Коэн
Космос
SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
Космическая корпорация SpaceX заявила, что переносит запуск ракеты Falcon 9 с 60 спутниками системы Starlink.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко показала стойку вниз головой в купальнике
Последняя фотография, где показано то, как она отдыхает на Мальдивах, вызвала живой интерес пользователей сети благодаря своей оригинальности.
Политика
Норвегия отказалась от предложения России по Шпицбергену
Осло отказалось от предложения министра иностранных дел России Сергея Лаврова провести консультации по Шпицбергену, сообщил замглавы МИД Норвегии Аудун Халворсен.
Культура
Лоза раскритиковал Собчак после вопроса журналистов о «Док-Токе»
Российский музыкант Юрий Лоза объяснил, что абсолютно не заинтересован в просмотре нового шоу ведущих Ксении Собчак и Александра Гордона "Док-Ток".
Происшествия
Художник Павленский задержан во Франции
Футбол
Пляжный футбол. «Спартак» вышел в финал Клубного чемпионата мира
В полуфинале Клубного чемпионата мира по пляжному футболу московский "Спартак" обыграл столичный "Локомотив" со счетом 3:1. Турнир проходит на арене "Мегаспорт" в Москве и завершится в воскресенье, 16 февраля.
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
В «Газпроме» прокомментировали заявление главы Минэнерго США Дэна Бруйетта о том, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».
Футбол
Мората – Черышеву: «Ты – босс»
Политика
Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку
По мнению сенатора, введя санкции против Москвы, Евросоюз попал в собственную ловушку.
Спорт
Непряева и Йохауг пробегут гонку преследования в рамках «Ски Тура»
В шведском Эстерсунде продолжается лыжная многодневка «Ски Тур», которая проходит в рамках Кубка мира.
Политика
План примирения РФ и Украины вернули на сайт Мюнхенской конференции
На сайте Мюнхенской конференции по безопасности вернули удаленный ранее план «12 шагов для большей безопасности Украины и евроатлантического региона».