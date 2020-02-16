Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВоеннослужащие США не пострадали при обстреле в Багдаде

При ракетном обстреле в Ираке военнослужащие Соединённых Штатов не пострадали, заявили в коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»*. Об этом написал на своей странице в Twitter представитель коалиции полковник Майлс Каггинс.
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