Происшествия
Sputnik ТаджикистанCтудент открыл стрельбу в колледже Благовещенска: двое погибли
В Благовещенске в колледже студент открыл огонь из пятизарядного ружья после того, как молодого человека выставили из аудитории за опоздание, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области. В результате перестрелки погибли два человека, еще трое получили ранения.
Читать в источнике
Оценить169
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 02:11, Ашберн
Экономика
Росстат объявил об увеличении роста экономики почти в два раза
Росстат объявил о том, что российская экономика в третьем квартале года выросла на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, передает сайт ведомства.
Армия и оружие
Россия собралась нарастить подводные силы на Балтике
Балтфлот (БФ) может стать третьим после Черноморского и Тихоокеанского, для которого будет построена серия вооруженных крылатыми ракетами «Калибр» подлодок проекта 636.3, сообщили два источника в кораблестроительной отрасли.
Политика
Чешский премьер призвал пересмотреть договор о создании НАТО
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о необходимости пересмотреть договор о создании НАТО спустя 70 лет существования альянса.
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
Технологии
Роскосмос потратит 17 миллионов рублей на борщ и настольные игры
Роскосмос потратит 17 миллионов рублей для закупки новогодних подарков сотрудникам госкорпорации.
Происшествия
Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье
В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Происшествия
Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ведомства в среду.
Армия и оружие
Рособоронэкспорт покажет Су-57Э на выставке в Дубае
Рособоронэкспорт (входит в Ростех) на выставке Dubai Airshow в ноябре покажет новейший истребитель пятого поколения Су-57Э, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.
Общество
Банки предупредили о новом способе мошенничества с картами
Российские банки сообщили о новом способе кражи денег с карт, пишет газета "Известия".
Политика
В Конгрессе США начались слушания по импичменту Трампа
В пятницу 15 ноября пройдут слушания бывшего посла США на Украине Мари Йованович.
Политика
В Раде заявили о «продаже Украины» из-за законопроекта о рынке земли
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович прокомментировал поддержку украинским парламентом в первом чтении законопроекта об открытии рынка земель сельскохозяйственного назначения.
Политика
Зеленский поблагодарил Раду за голосование по рынку земли
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады Украины за поддержку закона о рынке земли.
Политика
Трамп предложил Эрдогану помириться за 100 миллиардов долларов
«На прошлой неделе Трамп направил Эрдогану новое письмо, в котором предложил президенту Турции заключить сделку на 100 миллиардов долларов в качестве „обходного пути“, позволяющего избежать санкций США в связи с покупкой российской системы противоракетной обороны С-400», - пишет газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленных представителей американской администрации.
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о слишком частых поломках F-35
Как сообщает агентство Bloomberg, именно об этом на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил палаты представителей намерен рассказать главный испытатель Пентагона Роберт Белер.
Наука
Ученые назвали опасное свойство сахара
Употребление сахара повышает риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника.
Наука
Акустическая левитация позволила создать объемный экран с тактильным откликом
Британские и японские инженеры создали объемный дисплей, работающий на основе акустической левитации.
Политика
Туск назвал Россию «стратегической проблемой Европы»
Уходящий глава Евросовета Дональд Туск заявил, что не считает Россию стратегическим партнером ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Джастин Бибер пришел на открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе
Певец пришел на открытие ресторана Тимати вместе с женой Хейли Бибер. 12 ноября Тимати открыл в Лос-Анджелесе свою бургерную.
Происшествия
В Волгоградской области задержали банду мошенников
На похищенные деньги члены банды покупали коммерческую недвижимость, элитные квартиры и дорогие автомобили.
Шоу-бизнес
Певица Натали опровергла слухи о четвертой беременности
Певица Натали сообщила, что она не ждет четвертого ребенка.
Политика
Моралес обвинил США в организации переворота в Боливии
Боливийский экс-президент Эво Моралес обвинил США в «политическом и экономическом заговоре» для организации переворота в стране.
Политика
Бундестаг проголосовал за законопроект о Газовой директиве ЕС
Германский Бундестаг принял в среду законопроект об имплементации Газовой директивы ЕС в национальное законодательство, передает корреспондент ТАСС.
Космос
Зачем ученые отправили в космос ящик вина
Кино
Марк Уолберг может сыграть Салли в экранизации Uncharted
Variety сообщает, что Марк Уолберг снимется в экранизации Uncharted.
Политика
В ЕАЭС назвали условие отмены роуминга
В ноябре коллегия ЕЭК провела первое совещание, посвященное обсуждению возможности снижения платы за услуги мобильной связи в роуминге на территории ЕАЭС.
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.