Происшествия

Sputnik ТаджикистанSputnik ТаджикистанCтудент открыл стрельбу в колледже Благовещенска: двое погибли

В Благовещенске в колледже студент открыл огонь из пятизарядного ружья после того, как молодого человека выставили из аудитории за опоздание, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области. В результате перестрелки погибли два человека, еще трое получили ранения.
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