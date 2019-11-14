В Благовещенске в колледже студент открыл огонь из пятизарядного ружья после того, как молодого человека выставили из аудитории за опоздание, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области. В результате перестрелки погибли два человека, еще трое получили ранения.

Экономика Росстат объявил об увеличении роста экономики почти в два раза Росстат объявил о том, что российская экономика в третьем квартале года выросла на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, передает сайт ведомства.

Армия и оружие Россия собралась нарастить подводные силы на Балтике Балтфлот (БФ) может стать третьим после Черноморского и Тихоокеанского, для которого будет построена серия вооруженных крылатыми ракетами «Калибр» подлодок проекта 636.3, сообщили два источника в кораблестроительной отрасли.

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Политика Трамп предложил Эрдогану помириться за 100 миллиардов долларов «На прошлой неделе Трамп направил Эрдогану новое письмо, в котором предложил президенту Турции заключить сделку на 100 миллиардов долларов в качестве „обходного пути“, позволяющего избежать санкций США в связи с покупкой российской системы противоракетной обороны С-400», - пишет газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленных представителей американской администрации.

Армия и оружие В Пентагоне заявили о слишком частых поломках F-35 Как сообщает агентство Bloomberg, именно об этом на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил палаты представителей намерен рассказать главный испытатель Пентагона Роберт Белер.

Политика Туск назвал Россию «стратегической проблемой Европы» Уходящий глава Евросовета Дональд Туск заявил, что не считает Россию стратегическим партнером ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".