В Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске произошла стрельба, сообщили РИА Новости в пресс-службе минобрнауки Амурской области. Первоначально сообщалось об одной жертве перестрелки.

В колледже в Благовещенске произошла стрельба

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