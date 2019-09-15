Происшествия

ТАССТАССВ колонии в Курганской области убили заключенного

Заключенный убит в исправительной колонии №2 в поселке Просвет Кетовского района Курганской области. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в региональной Общественной наблюдательной комиссии.
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с чего всё началось

В курганской колонии убит заключенный, осужденный за смерть девочки

В колонии на станции Старый Просвет в пригороде Кургана был убит заключенный. Это подтвердили в пресс-службе УФСИН по Курганской области. По предварительным данным, погибший был осужден за убийство девочки.
URA.Ru03:19

Подробнее о событии

В исправительной колонии на Просвете убили осужденного

Область 4501:18

В колонии в Курганской области убили заключенного

ТАСС03:52

В курганской колонии убит заключенный, осужденный за смерть девочки

URA.Ru03:19

В колонии найден мертвым заключенный, осужденный за убийство ребенка

Kurgan.ru06:36

В курганской колонии убили заключенного

РБК08:15

СМИ: в курганской колонии убит заключённый

REGNUM02:01

Осужденного за смерть девочки российского зэка убили в колонии

Lenta.ru06:04
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 10:38, Вашингтон
Шоу-бизнес

Врачи узнали о раке у Заворотнюк всего полгода назад

Дни24 02:44
Баскетбол

Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу

РБК 10:06
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Актриса Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию из‑за опухоли мозга

РИАМО – 13 сен. У 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк врачи диагностировали последнюю стадию опухоли мозга, артистка попала в реанимацию одной из московских больниц, сообщает Super.
РИАМО 13 сентября в 07:04
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В Москве задержан бывший российский хоккеист Игорь Мусатов

В Москве задержан бывший российский хоккеист Игорь Мусатов.
Эхо Москвы 10:30
Общество

Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
Ведомости вчера в 05:06
Политика

Украина выделит в 2020 году почти $10 млрд на оборону

Министр финансов Украины Оксана Маркарова рассказала о том, какая сумма будет затрачена военный сектор в проекте бюджета страны на 2020 год.
Газета.Ru 10:12
Политика

«Газпром» сократил поставки газа через Opal

Российская компания "Газпром" сократила объем поставок по газопроводу Opal из-за ограничения, наложенного судом Евросоюза, сообщает РИА Новости.
Sputnik Литва вчера в 04:05
Общество

В Петербурге из-за надвигающегося шторма закроют дамбу

В Санкт-Петербурге разгулялась непогода: усиливается ветер, поднимается уровень воды, на город надвигается шторм.
Российская газета 08:53
Политика

РФ сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без контракта с Киевом

Россия сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без заключения контракта с Киевом.
Газета.Ru 07:02
Экономика

Германии грозит масштабная рецессия в экономике

По мнению немецкого Института макроэкономики и исследования конъюнктуры (IMK), вероятность спада в экономике Германии в сентябре составляет уже 59,4%, в то время как еще месяц назад показатель находился на уровне 43%.
Газета.Ru 02:30
Энергетика

Саудовская Аравия вдвое сократила добычу нефти после атаки дронов

Министр энергетики Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд заявил, что в результате террористических атак на НПЗ в королевстве добыча нефти сократилась на 50%.
ТК Звезда вчера в 19:43
Политика

Пушков оценил позицию Киева по амнистии в Донбассе

Позицию Киева Пушков оценил в Twitter. Отметим, что Киев отказался предоставлять амнистию и наделять Донбасс особым статусом.
Мойка78 вчера в 23:57
Общество

Радикалы избили участников гей-парада в Харькове

Кроме мирной акции протеста произошло также столкновение радикалов с участниками гей-парада.
Взгляд.ру 07:59
Общество

Холод из Арктики и снег придут в Москву

Начиная с 16 сентября в Москву придут первые ночные заморозки и холодный воздух из Арктики, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:36
Игры

На TGS 2019 рассказали первые подробности об игре Fairy Tale по аниме «Хвост феи»

В рамках Tokyo Game Show 2019 Koei Tecmo поделилась новой информацией о грядущей игре Fairy Tail по мотивам одноимённого аниме.
Игромания.ру 10:14
Политика

В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа

Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.
RT на русском 03:10
Политика

Глава Бурятии выступил перед протестующими против результатов выборов мэра Улан-Удэ

Глава Бурятии Алексей Цыденов посоветовал участникам митинга, выступающим против результатов выборов главы Улан-Удэ, обратиться со своими претензиями в правоохранительные органы.
Интерфакс 09:28
Общество

Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»

Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Происшествия

В Свердловской области автомобиль утонул в реке

РИА Новости 10:28
Игры

В первый день после релиза Borderlands 3 установил рекорд серии на ПК

CyberSport.ru вчера в 11:27
Происшествия

В Башкирии девушку-подростка заподозрили в убийстве семилетней сестры

Семнадцатилетнюю жительницу башкирского города Салават заподозрили в убийстве младшей сестры.
РИА Новости 07:37
Шоу-бизнес

Представителю Заворотнюк запретили комментировать состояние актрисы

Представитель актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что больше не может комментировать сообщения о состоянии ее здоровья.
РИА Новости 09:10
Происшествия

Сторонники Алексея Навального понесли потери в технике

Коммерсантъ 12 сентября в 09:53
Происшествия

Сельский храм сгорел в Свердловской области

В июле чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Известия 07:11
Армия и оружие

В Оренбургской области открылись стратегические учения «Центр-2019»

Торжественная церемония открытия стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Центр-2019", которые станут завершающим этапом боевой подготовки Вооруженных Сил РФ в этом году, состоялась на полигоне Донгуз в Оренбургской области в воскресенье, говорится в сообщении Минобороны РФ.
ТАСС 03:28
Политика

Жириновский рассказал о «достойном конце Украины»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что у России есть единственный способ остановить американизацию Украины.
РИА Новости 08:50
Политика

Адвокат Сноудена отреагировал на его желание покинуть Россию

Адвокат Анатолий Кучерена прокомментировал желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать из России во Францию или Германию, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:57
Политика

Посол США призвал Сербию «шире смотреть» на бомбардировки 1999 года

Уходящий со своего поста посол США в Сербии Кайл Скотт призвал сербов смотреть на бомбардировки Югославии 1999 года силами НАТО «в более широкой перспективе».
RT на русском 09:03
Происшествия

Счета главы штаба Навального в Кургане арестовали на 7,5 млрд рублей

Координатор штаба Навального в Кургане Алексей Шварц сообщил, что его счета заблокировали более чем на 7,5 млрд рублей после обысков по делу о легализации доходов.
ЗакC.Ру вчера в 09:35
Шоу-бизнес

Волочкова показала Малахову танец, который готовила для свадьбы Собчак

Волочкова показала Малахову танец, который готовила для свадьбы Собчак Экс-балерина все-таки перевоплотилась в умирающего лебедя.
Экспресс газета 10:19
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