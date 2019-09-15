Происшествия
ТАССВ колонии в Курганской области убили заключенного
Заключенный убит в исправительной колонии №2 в поселке Просвет Кетовского района Курганской области. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в региональной Общественной наблюдательной комиссии.
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с чего всё началось
В колонии на станции Старый Просвет в пригороде Кургана был убит заключенный. Это подтвердили в пресс-службе УФСИН по Курганской области. По предварительным данным, погибший был осужден за убийство девочки.URA.Ru03:19
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Актриса Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию из‑за опухоли мозга
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В Москве задержан бывший российский хоккеист Игорь Мусатов.
Эхо Москвы 10:30
Общество
Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
Ведомости вчера в 05:06
Политика
Украина выделит в 2020 году почти $10 млрд на оборону
Министр финансов Украины Оксана Маркарова рассказала о том, какая сумма будет затрачена военный сектор в проекте бюджета страны на 2020 год.
Газета.Ru 10:12
Политика
«Газпром» сократил поставки газа через Opal
Российская компания "Газпром" сократила объем поставок по газопроводу Opal из-за ограничения, наложенного судом Евросоюза, сообщает РИА Новости.
Sputnik Литва вчера в 04:05
Общество
В Петербурге из-за надвигающегося шторма закроют дамбу
В Санкт-Петербурге разгулялась непогода: усиливается ветер, поднимается уровень воды, на город надвигается шторм.
Российская газета 08:53
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РФ сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без контракта с Киевом
Россия сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без заключения контракта с Киевом.
Газета.Ru 07:02
Экономика
Германии грозит масштабная рецессия в экономике
По мнению немецкого Института макроэкономики и исследования конъюнктуры (IMK), вероятность спада в экономике Германии в сентябре составляет уже 59,4%, в то время как еще месяц назад показатель находился на уровне 43%.
Газета.Ru 02:30
Энергетика
Саудовская Аравия вдвое сократила добычу нефти после атаки дронов
Министр энергетики Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд заявил, что в результате террористических атак на НПЗ в королевстве добыча нефти сократилась на 50%.
ТК Звезда вчера в 19:43
Политика
Пушков оценил позицию Киева по амнистии в Донбассе
Позицию Киева Пушков оценил в Twitter. Отметим, что Киев отказался предоставлять амнистию и наделять Донбасс особым статусом.
Мойка78 вчера в 23:57
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Радикалы избили участников гей-парада в Харькове
Кроме мирной акции протеста произошло также столкновение радикалов с участниками гей-парада.
Взгляд.ру 07:59
Общество
Холод из Арктики и снег придут в Москву
Начиная с 16 сентября в Москву придут первые ночные заморозки и холодный воздух из Арктики, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:36
Игры
На TGS 2019 рассказали первые подробности об игре Fairy Tale по аниме «Хвост феи»
В рамках Tokyo Game Show 2019 Koei Tecmo поделилась новой информацией о грядущей игре Fairy Tail по мотивам одноимённого аниме.
Игромания.ру 10:14
Политика
В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.
RT на русском 03:10
Политика
Глава Бурятии выступил перед протестующими против результатов выборов мэра Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов посоветовал участникам митинга, выступающим против результатов выборов главы Улан-Удэ, обратиться со своими претензиями в правоохранительные органы.
Интерфакс 09:28
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Происшествия
В Свердловской области автомобиль утонул в реке
РИА Новости 10:28
Игры
В первый день после релиза Borderlands 3 установил рекорд серии на ПК
CyberSport.ru вчера в 11:27
Происшествия
В Башкирии девушку-подростка заподозрили в убийстве семилетней сестры
Семнадцатилетнюю жительницу башкирского города Салават заподозрили в убийстве младшей сестры.
РИА Новости 07:37
Шоу-бизнес
Представителю Заворотнюк запретили комментировать состояние актрисы
Представитель актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что больше не может комментировать сообщения о состоянии ее здоровья.
РИА Новости 09:10
Происшествия
Сторонники Алексея Навального понесли потери в технике
Коммерсантъ 12 сентября в 09:53
Происшествия
Сельский храм сгорел в Свердловской области
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Известия 07:11
Армия и оружие
В Оренбургской области открылись стратегические учения «Центр-2019»
Торжественная церемония открытия стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Центр-2019", которые станут завершающим этапом боевой подготовки Вооруженных Сил РФ в этом году, состоялась на полигоне Донгуз в Оренбургской области в воскресенье, говорится в сообщении Минобороны РФ.
ТАСС 03:28
Политика
Жириновский рассказал о «достойном конце Украины»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что у России есть единственный способ остановить американизацию Украины.
РИА Новости 08:50
Политика
Адвокат Сноудена отреагировал на его желание покинуть Россию
Адвокат Анатолий Кучерена прокомментировал желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать из России во Францию или Германию, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:57
Политика
Посол США призвал Сербию «шире смотреть» на бомбардировки 1999 года
Уходящий со своего поста посол США в Сербии Кайл Скотт призвал сербов смотреть на бомбардировки Югославии 1999 года силами НАТО «в более широкой перспективе».
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Счета главы штаба Навального в Кургане арестовали на 7,5 млрд рублей
Координатор штаба Навального в Кургане Алексей Шварц сообщил, что его счета заблокировали более чем на 7,5 млрд рублей после обысков по делу о легализации доходов.
ЗакC.Ру вчера в 09:35
Шоу-бизнес
Волочкова показала Малахову танец, который готовила для свадьбы Собчак
Волочкова показала Малахову танец, который готовила для свадьбы Собчак Экс-балерина все-таки перевоплотилась в умирающего лебедя.
Экспресс газета 10:19