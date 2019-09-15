В колонии на станции Старый Просвет в пригороде Кургана был убит заключенный. Это подтвердили в пресс-службе УФСИН по Курганской области. По предварительным данным, погибший был осужден за убийство девочки.

с чего всё началось

Заключенный убит в исправительной колонии №2 в поселке Просвет Кетовского района Курганской области. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в региональной Общественной наблюдательной комиссии.

В колонии в Курганской области убили заключенного

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