Политика
РИА НовостиВ команде Зеленского раскрыли детали «стратегии возвращения Крыма»
Команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" Крыма. Об этом изданию "Левый берег" заявил руководитель "представительства" главы государства на полуострове Антон Кориневич.
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«Стратегия возвращения» Крыма разрабатывается в команде президента Украины Владимира Зеленского, рассказал руководитель «представительства» главы государства на полуострове Антон Кориневич изданию «Левый берег».Мой Брянск11:16
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«Блещет не умом, а идеями»: В Госдуме прокомментировали «стратегию Украины по возвращению Крыма»
Комсомольская правда08:50
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