Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ команде Зеленского раскрыли детали «стратегии возвращения Крыма»

Команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" Крыма. Об этом изданию "Левый берег" заявил руководитель "представительства" главы государства на полуострове Антон Кориневич.
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«Стратегия возвращения» Крыма разрабатывается в команде президента Украины Владимира Зеленского, рассказал руководитель «представительства» главы государства на полуострове Антон Кориневич изданию «Левый берег
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