с чего всё началось

Команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" Крыма. Об этом изданию "Левый берег" заявил руководитель "представительства" главы государства на полуострове Антон Кориневич.

Политика Юмашев рассказал, почему Ельцин выбрал Путина своим преемником Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.

Общество Медик, одобрившая новую систему медосмотра водителей, уволилась Днем 21 ноября стало известно, что Минздрав откладывает вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей с учетом обеспокоенности граждан .

Футбол Абрамович отказался продавать «Челси» Лондонским клубом Абрамович владеет с 2003 года. За это время «Челси» выиграл абсолютно все европейские трофеи, включая Лигу чемпионов.

Фигурное катание Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.

Политика Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики России «Очевидно, что в течение следующих трёх лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — приводит его слова на совещании по экономическим вопросам ТАСС.

Общество В работе Telegram произошел масштабный сбой Проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются в пятницу в ряде стран мира, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Авто Hyundai показала будущий Tucson Южнокорейская компания заявляет, что представляет «следующее поколение этой дизайнерской инновации Hyundai», что, вероятно, намекает на то, что мы можем увидеть нечто подобное в будущих серийных моделях.

Спорт Тренер пропустившего допинг-тесты атлета обвинил ВФЛА в бездействии Ранее сообщалось, что независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) временно отстранил главу ВФЛА Дмитрия Шляхтина из-за дела Лысенко.

Политика Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2» Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».

Происшествия Замглавы Росалкогольрегулирования продлили срок задержания Решение о продлении на 72 часа срока задержания заместителя главы Росалкогольрегулирования Ирине Голосной принял 22 ноября Пресненский суд Москвы, сообщает агентство «Москва».