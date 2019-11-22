с чего всё началось

Команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" Крыма. Об этом изданию "Левый берег" заявил руководитель "представительства" главы государства на полуострове Антон Кориневич.

Шоу-бизнес Игорь Крутой выложил в сеть живое выступление Аллы Пугачевой Выступление Аллы Пугачевой россияне оценили как атмосферное, но некоторые все же отметили, что певица уже не та, что в былые годы - возраст все же дает о себе знать.

Игры Valve показала трейлер Half-Life: Alyx Выход Half-Life: Alyx состоится в марте 2020 года. До выхода игру можно приобрести со скидкой в 10% – 976 pублей.

Общество Сильвио Берлускони попал в больницу В сообщении штаба Берлускони заявили, что никаких серьёзных травм он не получил.

Экономика ВТБ предоставит 1 трлн руб. на проекты в Арктике По словам Лукьяненко, текущий объем «рисков» в портфеле ВТБ, приходящихся на проекты в Арктике, достигает 400 млрд. руб. в виде кредитов и 100 млрд. руб. в виде гарантий, и его банк планирует увеличить вдвое в 2020–2021 годах.

Политика Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником 22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.

Общество Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТе Народная артистка СССР и президент МХАТа Татьяна Доронина обратилась к российскому президенту Владимиру Путину в связи с ситуацией, сложившейся в театре.

Финансы Аналитики прогнозируют ослабление рубля к Новому году Согласно опросу, проведенному РБК среди аналитиков, ожидается ослабление курса рубля к Новому году до 64-65 рублей за доллар.

Общество Чиновницу, одобрившую новую систему медосмотра водителей, уволили Была уволена директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко.

Спорт Руководство российской легкой атлетики отстранили из-за допинга Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил главу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина.

Здоровье Медики определили неуязвимую перед раком группу крови После проведенного тщательного исследования медицинские специалисты из Швеции определили группу крови человека, с которой пациенты наименее подвержены развитию онкологических образований в своем организме.