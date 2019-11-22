Политика
RT на русскомВ команде Зеленского рассказали о стратегии «возвращения» Крыма
Команда президента Украины Владимира Зеленского работает над стратегией «возвращения» Крыма. Об этом сообщил руководитель «представительства» украинского лидера на полуострове Антон Кориневич в интервью изданию «Левый берег».
Читать в источнике
Оценить61
с чего всё началось
«Стратегия возвращения» Крыма разрабатывается в команде президента Украины Владимира Зеленского, рассказал руководитель «представительства» главы государства на полуострове Антон Кориневич изданию «Левый берег».Мой Брянск11:16
Подробнее о событии
Показать все источники
«Крым-наш»: В команде Зеленского рассказали о деталях операции по возврату полуострова
Комсомольская правда05:08
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 14:44, Ашберн
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Космос
Обнаружена самая маленькая карликовая планета Солнечной системы
В Солнечной системе много и много тел, которые отвечают первым трем требованиям - например, весь главный пояс астероидов между Марсом и Юпитером.
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Экономика
Каждый второй заёмщик в России отдал за кредиты более 50% дохода
Каждый второй заёмщик в России тратил в 2019 году на выплаты по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода.
Футбол
Роналду не включили в заявку «Ювентуса» на матч с «Аталантой»
Происшествия
Врач из Твери умерла из-за отказавших в помощи коллег
В Твери врач больницы №6 Нина Азизова скончалась после того, как в течение дня коллеги отказывали ей в госпитализации, а также не смогли диагностировать инфаркт.
Общество
Берлускони получил ушиб во время падения и попал в больницу
Бывший итальянский премьер-министр, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони попал в больницу с ушибом после того, как упал во время конгресса Европейской народной партии в хорватском Загребе, передает РИА Новости.
Политика
МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде пожаловалась, что иностранцы не хотят посещать страну из-за ее негативного образа за рубежом.
Политика
Путин потребовал за три года добиться устойчивого роста экономики
«Очевидно, что в течение следующих трех лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — сказал президент.
Футбол
«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ
Футболисты «Локомотива» обыграли «Тамбов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги.
Шоу-бизнес
Вадим Манукян призвал игнорировать выступления Софии Ротару в России
Вадим Манукян довольно резко высказался о Софии Ротару. Эксперт призвал общественность игнорировать выступления певицы в России.
Футбол
«Шахтер» разгромил «Львов» в чемпионате Украины
Донецкий "Шахтер" одержал крупную победу в матче 15-го тура чемпионата Украины по футболу.
Космос
Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно
Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Общество
В Гидрометцентре предупредили об ухудшении погоды в Москве
До середины следующей недели в Москве сохранится солнечная погода, затем наступит ухудшение, сообщил журналистам исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Армия и оружие
Уничтожен командир ВСУ, виновный в обстрелах Донбасса
В пятницу, 22 ноября, в зоне проведения оккупационной операции на Донбассе погиб командир батареи 15 реактивного артиллерийского полка ВСУ старший лейтенант Богдан Шацкий.
Экономика
Орешкин прокомментировал идею освободить малоимущих россиян от НДФЛ
Костин 20 ноября заявил ТАСС, что видит рост поддержки среди членов правительства и в администрации президента РФ идеи отмены НДФЛ для малоимущих россиян.
Игры
Valve выпустила видеоанонс Half-Life: Alyx
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись
Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развестись с Анастасией Заворотнюк являются ложью, заявили близкие актрисы.
Космос
Астронавты вышли в космос для ремонта спектрометра на МКС
Астронавты Эндрю Морган и Лука Пармитано вышли в открытый космос для проведения работ по ремонту магнитного альфа-спектрометра на Международной космической станции (МКС).
Общество
Мединский заявил об отсутствии цензуры в России
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что цензура запрещена в России, поэтому ее в стране нет.
Общество
В Минздраве назвали новую дату подорожания медсправки для водителей
Сообщается, что новые правила проведения медосмотра вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Экономика
Курченко получил отсрочку по долгу за уголь Донбасса
«Внешторгсервис» (ВТС), находящийся под операционным контролем бизнесмена Сергея Курченко, получил отсрочку на два года по выплате долга перед промышленными предприятиями и угольными шахтами самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик (ЛНР и ДНР).
Кино
Российский фильм «Аванпост» вышел в прокат
В прокат вышел фантастический фильм «Аванпост» режиссёра Егора Баранова. Премьера киноленты состоялась 21 ноября.
Футбол
Зидан прокомментировал празднование Бэйла с флагом
Учитывая всё, что сделал Бэйл за время в «Реале», болельщики должны быть с ним.
Политика
Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»
Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.