с чего всё началось

Команда президента Украины Владимира Зеленского работает над стратегией «возвращения» Крыма. Об этом сообщил руководитель «представительства» украинского лидера на полуострове Антон Кориневич в интервью изданию «Левый берег».

В команде Зеленского рассказали о стратегии «возвращения» Крыма

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