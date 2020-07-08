Политик предположил, что это может быть "очередной сфабрикованной мистификацией" по теме России. Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что ведомство не может подтвердить информацию о сговоре российских спецслужб с боевиками. Данные об этом ранее отвергли в "Талибане".

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