Политика

RT на русскомRT на русскомВ комитет Госдумы внесли поправки о голосовании по Конституции

На рассмотрение комитета Госдумы по госстроительству и законодательству внесены поправки к законопроекту о внесении изменений в Конституцию. Об этом, как передаёт ТАСС, сообщил один из авторов поправок, глава комитета Павел Крашенинников.
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В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции

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В Госдуму внесли поправки о порядке голосования по изменению Конституции

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В Госдуму внесли поправки к законопроекту по Конституции

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