На рассмотрение комитета Госдумы по госстроительству и законодательству внесены поправки к законопроекту о внесении изменений в Конституцию. Об этом, как передаёт ТАСС, сообщил один из авторов поправок, глава комитета Павел Крашенинников.

В комитет Госдумы внесли поправки о голосовании по Конституции

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