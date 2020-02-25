Политика
RT на русскомВ комитет Госдумы внесли поправки о голосовании по Конституции
На рассмотрение комитета Госдумы по госстроительству и законодательству внесены поправки к законопроекту о внесении изменений в Конституцию. Об этом, как передаёт ТАСС, сообщил один из авторов поправок, глава комитета Павел Крашенинников.
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В Думу внесли поправки о порядке всероссийского голосования по изменениям в Конституции
ТАСС25 февраля в 11:00
Парламентарии определились с процедурой общероссийского одобрения поправок
Коммерсантъ25 февраля в 17:06
В ГД поступили поправки в Конституцию об общероссийском голосовании
Государственная Дума РФ25 февраля в 09:50
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