Экономика
Rambler News ServiceВ Госдуме одобрили повышение МРОТ в 2020 году
В сентябре правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении МРОТ в 2020 году на 7,5%. Новый МРОТ составит 12 130 рублей, минимальный размер оплаты труда в 2019 году составил 11 280 рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 09:11, Ашберн
Футбол
Ла Лига попросила перенести Эль-Классико из Барселоны в Мадрид
Шоу-бизнес
Заворотнюк отказалась от продлившего жизнь Фриске препарата
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк, которая, по данным СМИ, борется с раком мозга, отказалась лечиться вакциной, которую ставили певице Жанне Фриске.
Фигурное катание
Фигуристка Кошевая дисквалифицирована на два года за допинг
Российская фигуристка Александра Кошевая дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил во время зимней Универсиады 2019 года в Красноярске.
Политика
Путин потребовал отчет о средствах для пострадавших от паводков
Президент России Владимир Путин потребовал предоставить ему отчет о расходовании денежных средств, выделенных на выплату компенсаций пострадавших от паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке.
Киберспорт
Winstrike расформировала состав — новый соберет ArsZeeqq
Илью Lil Ильюка, Александра nofear Чурочкина и Заура Cooman Шахмурзаева отправили в запас Winstrike Team по Dota 2. Новую команду соберет Арсений ArsZeeqq Усов, который стал тренером коллектива.
Армия и оружие
Военные из Великобритании пожаловались на угрожающие СМС от РФ
Британские военнослужащие, размещённые в Эстонии, жалуются на поступающие к ним через аккаунты в соцсетях и на мобильные телефоны подозрительные сообщения, которые могли быть отправлены из России.
Армия и оружие
В России стартовали учения «Гром-2019»
В России сегодня, 15 октября, начались стратегические командно-штабные учения «Гром-2019», которые будут включать в себя пуски баллистических и крылатых ракет.
Происшествия
Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика
Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика. Смертельное ДТП произошло в Кировской области 13 июля.
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
Происшествия
В Чебоксарах 18 человек пострадали в ДТП с троллейбусом
В Чебоксарах в результате наезда троллейбуса на опору линии электропередачи пострадали 18 человек.
Происшествия
На Урале задержали подозреваемых в убийстве продававшей машину девушки
В Челябинске сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в убийстве 27-летней девушки, которая вечером 10 октября уехала показать автомобиль потенциальному покупателю и пропала.
Происшествия
Суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве Емельянова
Басманный суд Москвы арестовал нового фигуранта дела о беспорядках на несанкционированной акции в Москве 27 июля Владимира Емельянова.
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Футбол
Месси получил шестую «Золотую бутсу» в карьере
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, признанный лучшим европейским бомбардиром сезона-2018/2019, получил «Золотую бутсу».
Политика
Ким Чен Ын на белом коне поднялся на священную гору Пэктусан
Лидер КНДР Ким Чен Ын поднялся на священную для корейцев гору Пэктусан верхом на белом коне «по первому снегу».
Космос
Бывший ученый NASA заявил о существовании следов жизни на Марсе
Политика
На Украине нашелся первый поддержавший «формулу Штайнмайера» город
Харьковский городской совет принял обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором поддержал «формулу Штайнмайера».
Общество
Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре
Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.
Культура
Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя
Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».
Политика
Песков оценил исполнение гимна России в Эр-Рияде
В Кремле с пониманием относятся к исполнению гимна Российской Федерации с ошибками во время государственного визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе арест топ-менеджера «Аэрофлота»
Мосгорсуд оставил в силе арест заместителя генерального директора «Аэрофлота» Владимира Александрова до 30 ноября.
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Экономика
ЛУКОЙЛ станет платить акционерам больше
До сих пор компания платила дивиденды дважды в год (по итогам девяти месяцев и всего года) в размере не менее 25% чистой прибыли по МСФО, хотя в последние годы этот уровень, как правило, был выше (в 2018 году ЛУКОЙЛ заплатил 30% чистой прибыли).
Кино
Первые зрители «Малефисенты 2» раскритиковали сюжет фильма
Общество
Илон Маск примет участие в бизнес-форуме в Краснодаре
Глава SpaceX, американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск по видеоконференцсвязи примет участие в форуме малого и среднего бизнеса «Дело за малым», который состоится в Краснодаре.
Происшествия
Грузия экстрадирует подозреваемого в убийстве следователя МВД Шишкиной
Министерство юстиции Грузии выпустило распоряжение об экстрадицию в Россию 28-летнего российского хакера Ярослава Сумбаева, подозреваемого в убийстве следователя МВД России по особо важным делам Евгении Шишкиной.
Здоровье
В России стало меньше алкоголиков
За 10 лет число пьющих россиян снизилось с 2,08 миллионов человек до 1,3 миллиона.
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики до минимума за 10 лет
Согласно обновленному прогнозу МВФ, в 2019 году мировая экономика вырастет лишь на 3% (на 0,2 п.п. ниже июльского прогноза и на 0,3 п.п. ниже апрельского), что станет наименьшим показателем со времен глобального кризиса 2008–2009 годов.
Происшествия
Кот-наркокурьер сбежал из зооуголка перед заседанием суда
В Туле перед заседанием суда сбежал важный вещдок - кот, с помощью которого заключенным в колонию передавались наркотики.