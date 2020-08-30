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RuNews24.ru
RuNews24.ru

В компании Huawei сообщили о росте прибыли в первом полугодии

Основная часть выручки в первом полугодии в размере 255,8 миллиарда юаней или 37,26 миллиарда долларов пришлась на потребительское подразделение компании. Эти показатели отражают восстановление Huawei после пандемии коронавируса.В источнике
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Народные новости

Чистая прибыль китайской компании Huawei выросла на 23,5%

Народные новостивчера в 13:32
REGNUM

В Huawei сообщили о росте прибыли в первом полугодии

REGNUMвчера в 04:20
Политика Сегодня

Huawei сообщил об увеличении прибыли почти на четверть в первом полугодии

Политика Сегоднявчера в 09:49
3DNews

$35 млн в день, несмотря на санкции — столько зарабатывала Huawei в первой половине года

3DNewsвчера в 06:13
RuNews24.ru

В компании Huawei сообщили о росте прибыли в первом полугодии

RuNews24.ruвчера в 11:30
iXBT.com

Назло санкциям: Huawei зарабатывала по 35 млн долларов каждый день в первой половине года

iXBT.com29 августа в 13:30

Врач рассказала, почему мужчины умирают от коронавируса чаще женщин

Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова заявила, что летальные исходы после заражения коронавирусом встречаются у мужчин в полтора раза чаще, чем у женщин из-за наличия тестостерона.
Газета.Ruвчера в 08:02
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Бурение в Черном море могло обойтись «Роснефти» в $130 млн

Бурение в Черном море могло обойтись "Роснефти" в $130 млн Как стало известно "Ъ", "Роснефть" в условиях санкций сама покрыла издержки совместных предприятий по разработке шельфа с итальянской Eni, хотя в 2013 году заявляла, что расходы на геологоразведку будет нести партнер.
Коммерсантъ17:59
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Корпорация Samsung запустила производство новейших чипов памяти

Массовое производство первых в отрасли 16-гигабитных чипов мобильной памяти DRAM LPDDR5 запустил южнокорейский технологический гигант Samsung Electronics на производственной линии в городе Пхёнтхэке, сообщает 30 августа пресс-служба корпорации.
ИА Красная Веснавчера в 07:13
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