В компании Huawei сообщили о росте прибыли в первом полугодии
Основная часть выручки в первом полугодии в размере 255,8 миллиарда юаней или 37,26 миллиарда долларов пришлась на потребительское подразделение компании. Эти показатели отражают восстановление Huawei после пандемии коронавируса.В источнике
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Huawei сообщил об увеличении прибыли почти на четверть в первом полугодии
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iXBT.com29 августа в 13:30