Политика
Военное делоВ компании Nord Stream 2 прокомментировали новые санкции США
Оператор газопровода «Северный поток-2» прокомментировал угрозы главы Госдепа США Майка Помпео ввести санкции против компаний, которые участвуют в строительстве. По мнению компании-оператора, американские угрозы отражают пренебрежение интересами европейской промышленности.
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с чего всё началось
Угрозы Госдепа США ввести санкции против компаний, строящих газопровод "Северный поток — 2", отражают пренебрежение интересами европейской промышленности, заявили РИА Новости в компании Nord Stream 2 AG.РИА Новости13:17
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Общество
Президент Бразилии снова сдал положительный тест на коронавирус
Президент Бразилии Жаир Болсонару сдал повторный тест на коронавирус, результат которого снова оказался положительным.
Lenta.ru 16:22
Здоровье
Мирзиёев объявил выговоры главам Ташкента и Минздрава за рекорды по умершим от COVID-19
Хоким (глава администрации) Ташкента Джахонгир Артыкходжаев и министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов получили выговоры от президента Шавката Мирзиёева за «ненадлежащую организацию работы по предотвращению распространения коронавируса», сообщает его пресс-служба.
Фергана 15:39
Энергетика
«Нафтогаз Украины» заявил о возможном срыве отопительного сезона
"Нафтогаз Украины" заявил, что страна может столкнуться с угрозой срыва отопительного сезона из-за долгов теплопроизводителей.
Газета.Ru вчера в 01:37
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 09:50
Футбол
«Зенит» разгромил «Оренбург», Дзюба забил 17-й гол в сезоне
На 91-й минуте Артем Дзюба все-таки забил свой 17-й гол в сезоне — в быстрой контратаке Азмун не пожадничал и выдал Дзюбе пас на пустые ворота — 4:1.
ИА Красная Весна 15:40
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о завершении весеннего призыва
В мае в пресс-службе Восточного военного округа сообщали, что до 80% призывников ВВО пройдут службу в домашнем регионе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17:29
Кино
Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix
Культуромания 11:39
Общество
Сбор подписей за отмену результатов голосования по Конституции проходит в Москве и Петербурге
Коммерсантъ 13:06
Общество
Госдуме предложили внести запрет на однополые браки в Семейный кодекс
В Государственную думу внесли проект поправок в семейное законодательство, который исключает возможность заключения брака между людьми одного пола.
РБК вчера в 14:08
Армия и оружие
Азербайджанские военные уничтожили полевой пункт управления ВС Армении
«В результате карательных мер, предпринятых против врага, точным огнем наших подразделений был уничтожен полевой пункт управления одного из подразделений вооруженных сил Армении», — говорится в сообщении на сайте азербайджанского оборонного ведомства.
Инфо24 08:29
Авто
Haval привезет в РФ бюджетную версию Haval H9
Ещё в начале прошлого года появились слухи о том, что самый дорогой в КНР внедорожник обзаведётся более бюджетной вариацией под наименованием Comfort.
CarsWeek.ru 12:46
Политика
В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском 14:56
Шоу-бизнес
Популярный актер сериала «Великолепный век» стал отцом
Rusturkey.com 01:07
Шоу-бизнес
Яну Кошкину назвали новой избранницей Харламова, расставшегося с Асмус
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 09:44
Общество
Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина
В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова.
РБК 15:47
Гаджеты
Опубликован стандарт на память DDR5
Ожидается, что первые серийные модули будут работать в режиме DDR5-4800. При этом возможен выпуск модулей с большей частотой.
Evo-rus.com 09:30
Наука
Пыльца может указывать на окончание пандемии Covid-19
В результате удалось выявить зависимость распространения вирусов от наличия пыльцы в воздухе: ее появление указывало на конец сезона гриппоподобных заболеваний — и наоборот.
Naked Science вчера в 09:11
Футбол
Дортмундская «Боруссия» расторгла контракт с Шюррле
Vprognoze.ru 08:03
Технологии
Microsoft выпустила накопительное обновление для Windows 10
Корпорация Microsoft выпустила плановые накопительные обновления для Windows 10 в рамках программы Patch Tuesday.
3DNews 05:19
Наука
Ученые посчитали, сколько мыслей проносится в голове человека за день
Исследователи из Канады разбили поток мыслей людей на отдельные составляющие.
Уфимские Заметки 14:58
Происшествия
Суд в Москве арестовал трех фигурантов дела Абызова
Москва, 15 июля 2020, 23:11 — REGNUM Басманный суд Москвы арестовал троих фигурантов по делу экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова.
REGNUM 16:11
Общество
Объяснено нахождение более 100 штаммов коронавируса в России
В некоторых случаях даже трудно сказать, идет ли речь о штамме SARS-CoV-2 или какого-либо другого коронавируса.
Lenta.ru 09:53
Общество
В Twitter Маска появилось объявление об удвоении биткойнов
Несколько минут провисело в Twitter американского предпринимателя Илона Маска объявление, что тем, кто пришлет ему в течение 30 минут биткойны, он вернет их в удвоенном количестве.
РИА Новости 17:34
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM 12:25
Финансы
Центробанк допустил временное повышение цен на товары и услуги
Возобновление и расширение работы организаций сферы услуг и торговли непродовольственными товарами на фоне улучшения эпидемиологической ситуации может привести к временному повышению цен.
Известия 11:30
Общество
В Московской области с 16 июля ослабят ряд ограничений по коронавирусу
В Московской области с 16 июля ослабят ряд ограничений, введённых ранее из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 15:37