Экономика

ЛесПромИнформЛесПромИнформВ компании «Свеза» допускают полную остановку производства

2 фото
В интервью РБК генеральный директор компании «Свеза» Анатолий Фришман рассказал о том, что в 2020 году можно ожидать сокращения производства: от 20% до полной остановки. Это подтверждают проведенные компанией стресс-тесты по развитию в условиях пандемии.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

В компании «Свеза» допускают полную остановку производства

ЛесПромИнформ04:30

Мир оказался под угрозой дефицита фанеры

Lenta.ruвчера в 12:20

Мировой лидер на рынке фанеры допустил полную остановку производства

РБКвчера в 05:29

Компания Мордашова по производству фанеры может полностью остановить производство из-за коронавируса

Долг.рфвчера в 07:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 05:19, Ашберн
Общество

ВОЗ назвала девять российских вакцин перспективными

Всемирная организация здравоохранения включила девять российских разработок вакцин против коронавируса в перечень перспективных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 02:07
192
Политика

Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий иностранцам подавать заявление на вступление в российское гражданство без обращений об отказе от имеющегося.
ТАСС 05:04
383
Общество

Москву не станут украшать к 1 Мая

«С учётом сложной эпидемиологической ситуации принято решение отменить в этом году традиционное праздничное оформление города к 1 Мая», — приводит Интерфакс слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
RT на русском 04:29
6
Здоровье

В Челябинской области коронавирусом заболели еще 72 человека

Общее число заболевших составляет уже 82 человека.
Губерния (г. Челябинск) 04:05
74
Общество

Кабмин Чехии отменил запрет на свободное передвижение граждан в стране

В правительстве Чехии приняли решение снять запрет на свободное передвижение граждан в стране из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 23:01
84
Политика

Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
397
Общество

Граждане в регионах смогут оформить цифровой пропуск на 24 часа

Граждане смогут оформлять пропуск только на 24 часа.
Российская газета 03:59
1,3K
Здоровье

В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе

Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».
REGNUM вчера в 22:21
92
Здоровье

В Тверской области выявлено 27 новых случаев заболевания коронавирусом

Как сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, в Тверской области на сегодняшний день подтверждено 27 новых случаев заболевания.
Все о Твери и Тверской области 22 апреля в 04:10
68
Общество

В Коммунарке строят временные корпуса для долечивания пациентов

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 04:50
Происшествия

Свято-Успенский мужской монастырь подожгли в Одессе

Известия вчера в 22:03
5
Общество

Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса

«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 18:50
32
Общество

В Минобрнауки назвали дату начала учебного года

Формат обучения будет выбран в зависимости от текущей ситуации с коронавирусом, отметил Фальков.
Ньюс-НН 22 апреля в 14:43
124
Здоровье

Минздрав назвал опасные для беременных препараты от коронавируса

Опасные препараты названы в новых рекомендациях Минздрава России, передает ТАСС в пятницу, 24 апреля.
Lenta.ru 04:16
Общество

«Союзмультфильм» намерен вернуть права на Чебурашку

Вести.Ru вчера в 20:10
165
Общество

Rambler Group исполнила решения совета директоров в отношении NGinx

В следственные органы менеджментом Rambler Group было направлено официальное ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении программного обеспечения Nginx.
Lenta.ru 03:07
Политика

Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану

Lenta.ru 22 апреля в 14:26
141
Игры

Анонсирована пародийная Mass Effect — Minimal Affect

Игромания.ру вчера в 10:22
Здоровье

Число зараженных коронавирусом выросло в Алтайском крае

За минувшие сутки тест показал положительный результат у восьми человек В Алтайском крае лабораторно подтвердили восемь новых случаев заболевания COVID-19.
АМИТЕЛ вчера в 02:24
312
Политика

Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru вчера в 08:38
2,6K
Недвижимость

Правительство утвердило программу льготной ипотеки

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 15:25
1,3K
Авто

Skoda запатентовала имя для нового кроссовера

Накануне появилась информация о названии будущей новинки: в базе Министерства промышленности и торговли Индии опубликовали патент на торговое наименование Kliq.
Тарантас Ньюс 00:38
1
Технологии

Оказались под угрозой данные 70 миллионов пользователей смартфонов

Специалисты сайта Cybernews перечислили потенциально опасные приложения, которые установили около 70 миллионов пользователей.
МедиаПоток вчера в 06:03
15
Политика

Стены главного храма Минобороны украсят мозаиками с Путиным и Шойгу

News.ru 04:27
10
Общество

44 человека за сутки заболели коронавирусом в Самарской области

По информации оперштаба на 11:30, пятницы, 24 апреля, на территории Самарской области подтверждены еще 44 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 04:36
69
Общество

Карантин вводят в Змеиногорском районе Алтайского края. Что это значит

В результате было принято решение – ввести карантин на территории Змеиногорского района.
Алтайская правда 04:19
2
Здоровье

В Ростовской области число заболевших коронавирусом выросло до 469

За последние сутки в Ростовской области выявили 71 новый случай коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону вчера в 03:49
2
Технологии

Грядёт крупнейшее обновление Wi-Fi за 20 лет

Как отметил глава маркетинга Wi-Fi Alliance Кевин Робинсон (Kevin Robinson), это было самое монументальное обсуждение частот Wi-Fi в истории, за все 20 лет существования альянса.
iXBT.com 04:48
Политика

США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57
749
Общество

«Ъ» узнал о предложении СПЧ ослабить самоизоляцию на майские праздники

Совет по правам человека (СПЧ) планирует направить в правительство России предложение по ослаблению режима самоизоляции на майские праздники, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 04:43
437
Как работают Яндекс.Новости?
Главное