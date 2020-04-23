Экономика
ЛесПромИнформВ компании «Свеза» допускают полную остановку производства
В интервью РБК генеральный директор компании «Свеза» Анатолий Фришман рассказал о том, что в 2020 году можно ожидать сокращения производства: от 20% до полной остановки. Это подтверждают проведенные компанией стресс-тесты по развитию в условиях пандемии.
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Общество
ВОЗ назвала девять российских вакцин перспективными
Всемирная организация здравоохранения включила девять российских разработок вакцин против коронавируса в перечень перспективных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 02:07
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий иностранцам подавать заявление на вступление в российское гражданство без обращений об отказе от имеющегося.
ТАСС 05:04
Общество
Москву не станут украшать к 1 Мая
«С учётом сложной эпидемиологической ситуации принято решение отменить в этом году традиционное праздничное оформление города к 1 Мая», — приводит Интерфакс слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
RT на русском 04:29
Здоровье
В Челябинской области коронавирусом заболели еще 72 человека
Общее число заболевших составляет уже 82 человека.
Губерния (г. Челябинск) 04:05
Общество
Кабмин Чехии отменил запрет на свободное передвижение граждан в стране
В правительстве Чехии приняли решение снять запрет на свободное передвижение граждан в стране из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 23:01
Политика
Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова
Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
Общество
Граждане в регионах смогут оформить цифровой пропуск на 24 часа
Граждане смогут оформлять пропуск только на 24 часа.
Российская газета 03:59
Здоровье
В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе
Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».
REGNUM вчера в 22:21
Здоровье
В Тверской области выявлено 27 новых случаев заболевания коронавирусом
Как сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, в Тверской области на сегодняшний день подтверждено 27 новых случаев заболевания.
Все о Твери и Тверской области 22 апреля в 04:10
Общество
В Коммунарке строят временные корпуса для долечивания пациентов
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 04:50
Происшествия
Свято-Успенский мужской монастырь подожгли в Одессе
Известия вчера в 22:03
Общество
Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса
«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 18:50
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала учебного года
Формат обучения будет выбран в зависимости от текущей ситуации с коронавирусом, отметил Фальков.
Ньюс-НН 22 апреля в 14:43
Здоровье
Минздрав назвал опасные для беременных препараты от коронавируса
Опасные препараты названы в новых рекомендациях Минздрава России, передает ТАСС в пятницу, 24 апреля.
Lenta.ru 04:16
Общество
«Союзмультфильм» намерен вернуть права на Чебурашку
Вести.Ru вчера в 20:10
Общество
Rambler Group исполнила решения совета директоров в отношении NGinx
В следственные органы менеджментом Rambler Group было направлено официальное ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении программного обеспечения Nginx.
Lenta.ru 03:07
Политика
Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану
Lenta.ru 22 апреля в 14:26
Игры
Анонсирована пародийная Mass Effect — Minimal Affect
Игромания.ру вчера в 10:22
Здоровье
Число зараженных коронавирусом выросло в Алтайском крае
За минувшие сутки тест показал положительный результат у восьми человек В Алтайском крае лабораторно подтвердили восемь новых случаев заболевания COVID-19.
АМИТЕЛ вчера в 02:24
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru вчера в 08:38
Недвижимость
Правительство утвердило программу льготной ипотеки
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 15:25
Авто
Skoda запатентовала имя для нового кроссовера
Накануне появилась информация о названии будущей новинки: в базе Министерства промышленности и торговли Индии опубликовали патент на торговое наименование Kliq.
Тарантас Ньюс 00:38
Технологии
Оказались под угрозой данные 70 миллионов пользователей смартфонов
Специалисты сайта Cybernews перечислили потенциально опасные приложения, которые установили около 70 миллионов пользователей.
МедиаПоток вчера в 06:03
Общество
44 человека за сутки заболели коронавирусом в Самарской области
По информации оперштаба на 11:30, пятницы, 24 апреля, на территории Самарской области подтверждены еще 44 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 04:36
Общество
Карантин вводят в Змеиногорском районе Алтайского края. Что это значит
В результате было принято решение – ввести карантин на территории Змеиногорского района.
Алтайская правда 04:19
Здоровье
В Ростовской области число заболевших коронавирусом выросло до 469
За последние сутки в Ростовской области выявили 71 новый случай коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону вчера в 03:49
Технологии
Грядёт крупнейшее обновление Wi-Fi за 20 лет
Как отметил глава маркетинга Wi-Fi Alliance Кевин Робинсон (Kevin Robinson), это было самое монументальное обсуждение частот Wi-Fi в истории, за все 20 лет существования альянса.
iXBT.com 04:48
Политика
США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57
Общество
«Ъ» узнал о предложении СПЧ ослабить самоизоляцию на майские праздники
Совет по правам человека (СПЧ) планирует направить в правительство России предложение по ослаблению режима самоизоляции на майские праздники, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 04:43