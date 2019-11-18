Общество

Газета.RuГазета.Ru«Яндекс» поменяет структуру управления компанией

Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть двух из 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
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Аркадий Волож
На протяжении 22 лет "Яндекс" создает технологии мирового уровня, которые являются важной частью жизни миллионов людей. Я надеюсь, что акционеры поддержат предложенные сегодня изменения, которые мы уже назвали между собой "золотой акцией 2.0"
— Аркадий Волож, российский предпринимательКоммерсантъ 04:34
с чего всё началось
«Яндекс» изменит структуру управления компанией и создаст некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть двух из 12 директоров в совет директоров и заблокировать консолидацию 10% и более акций в одних руках, говорится
 в сообщении компании.
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