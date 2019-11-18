с чего всё началось

На протяжении 22 лет "Яндекс" создает технологии мирового уровня, которые являются важной частью жизни миллионов людей. Я надеюсь, что акционеры поддержат предложенные сегодня изменения, которые мы уже назвали между собой "золотой акцией 2.0"

Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть двух из 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.

Политика На Украине опровергли возможность отказа от Минских соглашений По словам дипломата, президенты стран нормандского формата могут признать, что в течение пяти лет «Минские соглашения не продемонстрировали своей живучести и не принесли мир в Украину».

Происшествия Обыски в СО РАН связали с незаконной приватизацией коттеджа Уголовное дело, в рамках которого сегодня, 18 ноября, проходят обыски в Сибирском отделении РАН, может быть связано с незаконной приватизацией коттеджа на ул. Мальцевой, сообщает «Академ-Онлайн».

Армия и оружие Россия поставляет Ирану комплексы радиотехнической разведки Москва поставляет Тегерану ненаступательное оружие, в том числе комплексы радиотехнической разведки, сообщил РИА Новости в понедельник на выставке в Дубае директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

Политика Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.

Политика Ляшко вручили подозрение за драку с соратником Зеленского Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко получил от прокурора уведомление о подозрении за драку с депутатом Рады Андреем Герусом, представляющим партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».

Общество Горелкин отзывает законопроект об информресурсах Автор законопроекта о значимых информационных ресурсах депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») принял решение отозвать вою инициативу.

Музыка Ротару снова начнет выступать в России Певица София Ротару примет участие в съемках итогового концерта "Песня года", который пройдет 7 декабря в Москве, после решения пропустить участие в мероприятии в конце 2018-го, пишет сайт kp.ru.

Политика В Кремле оценили упрощение визового режима ЕС для Белоруссии При подписании соглашения об упрощении визового режима с ЕС Минск должен учитывать действующий режим между Белоруссией и Россией, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Политика Началась передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей Украинские военные корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, в ближайшее время будут возвращены Украине, сообщил «Интерфаксу» руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.

Общество С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.

Общество Владелец толстого кота может стать акционером «Аэрофлота» Михаилу Галину, владельцу кота Виктора, которого не хотели пускать в салон самолета на рейсе "Аэрофлота", предложили стать акционером авиакомпании.

Происшествия Суд заочно арестовал предполагаемого убийцу главы Центра «Э» Ингушетии Источник РБК в правоохранительных органах называл Курейшу Картоева предполагаемым убийцей начальника центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, которых застрелили в Москве 2 ноября.

Общество На Урале умер писатель Игорь Сахновский В Екатеринбурге умер писатель Игорь Сахновский, сообщил РБК писатель, член Союза писателей России Евгений Касимов.

Футбол Гвардиола может покинуть «Манчестер Сити» и вернуться в «Баварию» Слухи и инсайды В "Манчестер Сити" не все гладко - в последнее время все чаще в СМИ стали появляться сообщения о том, что руководство клуба недовольно наставником Хосепом Гвардиолой.

Политика Кремль назвал дату «нормандского саммита» Встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже, в настоящее время идет подготовка мероприятия, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.