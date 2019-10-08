с чего всё началось

Любители Playstation получат новую версию приставки в конце 2020 года. Об этом сообщили в пресс-центре японской компании Sony во вторник, 8 октября. Новая консоль будет называться PlayStation 5. Пользователям понравится новый геймпад с улучшенной функцией вибрации во время игры.

В конце 2020 года выйдет приставка Sony PlayStation 5

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