Политика

Газета.RuГазета.RuМинистр энергетики США подал в отставку

Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости". Уточняется, что об отставке он попросил президента США Дональда Трампа.
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Как передает The New York Times
, демократы, контролирующие Палату представителей Конгресса США, считают, что Перрри был одним из ключевых фигур Украингейта.
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RT на русскомвчера в 16:28
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Министр энергетики уходит в отставку

Вести.UZ01:13
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Армия и оружие

National Interest назвал российское «оружие Судного дня»

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