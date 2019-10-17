Политика
Газета.RuМинистр энергетики США подал в отставку
Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости". Уточняется, что об отставке он попросил президента США Дональда Трампа.
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с чего всё началось
Как передает The New York Times, демократы, контролирующие Палату представителей Конгресса США, считают, что Перрри был одним из ключевых фигур Украингейта.Евразия Daily01:07
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Трамп: министр энергетики Перри останется в должности до конца года
Московский Комсомолецвчера в 22:43
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Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 03:23, Ашберн
Единоборства
Глава UFC заявил, что бой между Макгрегором и Эдгаром не состоится
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что поединок между экс-чемпионом организации в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором и бывшим обладателем титула в лёгком весе американцем Фрэнки Эдгаром не состоится.
Происшествия
В Москве задержали шефа полиции района Дорогомилово за взятку
"Семнадцатого октября в Москве при получении от гражданина 3,5 миллионов рублей задержаны заместитель начальника ОМВД – начальник полиции, а также его заместитель – начальник отдела уголовного розыска", - сказано в релизе.
Экономика
Правительству предложили ввести минимальные цены на сахар
Речь идет не об установлении минимальной оптовой или розничной цены, а об определении индикативной цены, которая может быть использована для определения мер господдержки в случае критического падения цен на сахар, объясняет Бодин.
Политика
Лидеры стран ЕС призвали весь мир сотрудничать со следствием по MH17
Лидеры стран ЕС призвали в согласованном по итогам первого дня саммита в Брюсселе заявлении "все государства" к сотрудничеству со следствием по крушению малайзийского Boeing на востоке Украины.
Экономика
«Мечел» обратился за помощью к Козаку
«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Происшествия
В Новосибирске в школе обнаружили тело девочки
Спорт
Посольство России в Японии ответило на шутку об Олимпиаде на Курилах
Общество
Россияне едят слишком много яиц
В среднем один россиянин съедает 280 яиц в год. Это превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8 процентов.
Происшествия
Четверо арестантов «Матросской тишины» госпитализированы
Четверо заключенных московского следственного изолятора "Матросская тишина" (СИЗО-1) направлены в городскую больницу с признаками сильного опьянения.
Армия и оружие
Песков прокомментировал соглашение США и Турции по Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал соглашение США и Турции по прекращению военной операции Сирии на 120 часов.
Экономика
Goldman Sachs изменил структуру бизнеса в России
Goldman Sachs меняет структуру бизнеса в России — отказывается от брокерской компании и переводит все брокерские операции в банк.
Шоу-бизнес
Наргиз Закирова рассказала об увлечениях своих детей
Певица Наргиз Закирова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала об увлечениях своих детей.
Политика
США вводят пошлины на европейские товары
В понедельник Орган по разрешению споров при ВТО разрешил США обложить пошлинами в размере почти 7,5 млрд долларов в год товары и услуги стран ЕС, нарушивших правила ВТО при субсидировании авиационной корпорации Airbus, передает ТАСС.
Происшествия
В США тело модели нашли в залитом бетоном ящике
Политика
Россия подготовила проект о переносе Первого комитета ГА ООН из США
Россия подготовила предложение о переносе работы комитета по вопросам разоружения Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Женеву или Вену.
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Общество
Зима заглянет в некоторые регионы России уже на этой неделе
Зима заглянет в некоторые регионы России уже на этой неделе. Об этом рассказали синоптики Гидрометцентра.
Спорт
Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Экономика
ЦБ выявил в России 240 финансовых пирамид
Глава департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях сообщил, что за девять месяцев 2019 года было выявлено 240 организаций с признаками финансовых пирамид.
Армия и оружие
National Interest назвал российское «оружие Судного дня»
Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Шоу-бизнес
Видео с Рианной в бикини набрало более 10 миллионов просмотров
Певица опубликовала на своей странице в инстаграме видео, которое всего за десять часов собрало десять миллионов просмотров.
Политика
В Белом доме уточнили слова о заморозке военной помощи Украине
Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил, что его слова о связи между заморозкой военной помощи Украине и расследованием в отношении Демократической партии были неверно интерпретированы.
Происшествия
В мэрии Челябинска опровергли визит силовиков с обысками
В Следственном комитете уверяют, что работа по уголовному делу идёт, при этом визит в мэрию не подтверждают и не отрицают.
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Общество
Замначальника Генштаба ВС России обвинили в хищении 2 млрд рублей
По данным телеканала, генерал-полковник подозревается в хищении более 2 млрд рублей на госзакупках.
Футбол
Черчесов: могу назвать три версии возможного спада в игре Чалова
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре форварда ЦСКА Фёдора Чалова.
Происшествия
Четырех фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне» выпустят из СИЗО
Заводский районный суд Кемерово вынес решение выпустить из СИЗО четырех обвиняемых по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».
Наука
До острова Наксос древние люди добрались уже 200 тыс. лет назад
Международная группа археологов выяснила, что остров Наксос в Греции неандертальцы и древние Homo sapiens заселили 200 тысяч лет назад.