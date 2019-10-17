с чего всё началось

Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости". Уточняется, что об отставке он попросил президента США Дональда Трампа.

Единоборства Глава UFC заявил, что бой между Макгрегором и Эдгаром не состоится Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что поединок между экс-чемпионом организации в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором и бывшим обладателем титула в лёгком весе американцем Фрэнки Эдгаром не состоится.

Происшествия В Москве задержали шефа полиции района Дорогомилово за взятку "Семнадцатого октября в Москве при получении от гражданина 3,5 миллионов рублей задержаны заместитель начальника ОМВД – начальник полиции, а также его заместитель – начальник отдела уголовного розыска", - сказано в релизе.

Экономика Правительству предложили ввести минимальные цены на сахар Речь идет не об установлении минимальной оптовой или розничной цены, а об определении индикативной цены, которая может быть использована для определения мер господдержки в случае критического падения цен на сахар, объясняет Бодин.

Политика Лидеры стран ЕС призвали весь мир сотрудничать со следствием по MH17 Лидеры стран ЕС призвали в согласованном по итогам первого дня саммита в Брюсселе заявлении "все государства" к сотрудничеству со следствием по крушению малайзийского Boeing на востоке Украины.

Экономика «Мечел» обратился за помощью к Козаку «Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова родила Тимати сына Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.

Общество Россияне едят слишком много яиц В среднем один россиянин съедает 280 яиц в год. Это превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8 процентов.

Происшествия Четверо арестантов «Матросской тишины» госпитализированы Четверо заключенных московского следственного изолятора "Матросская тишина" (СИЗО-1) направлены в городскую больницу с признаками сильного опьянения.

Экономика Goldman Sachs изменил структуру бизнеса в России Goldman Sachs меняет структуру бизнеса в России — отказывается от брокерской компании и переводит все брокерские операции в банк.

Политика США вводят пошлины на европейские товары В понедельник Орган по разрешению споров при ВТО разрешил США обложить пошлинами в размере почти 7,5 млрд долларов в год товары и услуги стран ЕС, нарушивших правила ВТО при субсидировании авиационной корпорации Airbus, передает ТАСС.

Политика Горбачев рассказал об обращении к Путину Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.

Экономика ЦБ выявил в России 240 финансовых пирамид Глава департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях сообщил, что за девять месяцев 2019 года было выявлено 240 организаций с признаками финансовых пирамид.

Политика В Белом доме уточнили слова о заморозке военной помощи Украине Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил, что его слова о связи между заморозкой военной помощи Украине и расследованием в отношении Демократической партии были неверно интерпретированы.