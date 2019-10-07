Транспорт

Вместе-РФВместе-РФВ конце года начнётся проектирование ВСМ Москва-Петербург

Представители РЖД рассказали, что к 2025 году пассажиропоток пригородного сообщения в Центральном транспортном узле должен вырасти и достигнуть 850-ти миллионов пассажиров в год.
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СМИ: Высокоскоростная магистраль Москва – Петербург не сможет окупиться за счет пассажиров

Взгляд.ру04:25

ВСМ Москва—Петербург нагрузит бюджет

Коммерсантъвчера в 16:12

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ТАССвчера в 09:17

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78.ruвчера в 09:45

Высокоскоростная железная дорога из Москвы в Петербург может появиться в 2026 году

Петербургский дневниквчера в 10:46

РЖД рассматривают четыре варианта прохождения ВСМ Москва-Петербург

Интерфаксвчера в 09:11
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Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Газета.Ru 08:39
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Обвиняемого в убийстве студентки в подмосковном Домодедово арестовали

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РИА Новости 06:16
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Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк

Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов предположил, с чем может быть связана выписка актрисы Анастасии Заворотнюк.
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РБК 09:36
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В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
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Сестры Хачатурян показали, как убивали отца

Дело сестер Хачатурян Резонансное убийство произошло 27 июля прошлого года: в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.
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Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 14:51
Армия и оружие

Производство Су-34 могут перенести из Новосибирска

Сборку фронтовых бомбардировщиков Су-34 могут перенести из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Минобороны.
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Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалюте Как сообщил Минфин, Россия и Турция подписали соглашение о расчетах в национальных валютах.
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Александр Калашников назначен директором ФСИН

Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний стал Александр Калашников, сообщается на сайте ведомства.
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Игры

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Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Политика

Абэ заявил о распространении суверенитета Японии на южные Курилы

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что его страна считает, что её суверенитет распространяется на острова, расположенные в южной части Курил, и позиция Токио по этому поводу неизменна.
Московский Комсомолец вчера в 22:57
Политика

Госдума поддержала законопроект о закупке более дешевых лекарств

Документ определяет для госзакупок, что является взаимозаменяемым лекарственным препаратом, пояснил член комитета Госдумы по охране здоровья, депутат фракции "Единая Россия" Александр Петров.
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Истребитель F-16 разбился в Германии

Истребитель F-16 потерпел крушение в Германии, пилот успел катапультироваться. Об этом 8 октября сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
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Бывший начальник колонии Кокорина и Мамаева объявлен в розыск

Следователи Белгородской области объявили в розыск бывшего начальника исправительной колонии №4 Сергея Макарова, где отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
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Путин и Шойгу провели отдых в тайге

Ранее, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин перед своим днем рождения отправится в тайгу.
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Снайперский выстрел из РПГ-7 сняли на видео

Кстати Боевой дебют гранатомета РПГ-7 состоялся в 1968 году во Вьетнаме, когда партизаны с его помощью эффективно уничтожали американскую бронетехнику, в том числе танки М-48.
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Джим Керри посвятил карикатуру Зеленскому и Трампу

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NI: Российская суперкавитирующая торпеда «Шквал» уникальна и сегодня

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