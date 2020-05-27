Общество
Российская газетаВ конце недели на Москву обрушится рекордное количество осадков
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости о предстоящем потопе. "На Московскую, Тульскую, Калужскую и Ярославскую области обрушится рекордное количество небесной влаги - за сутки выпадет почти месячная норма осадков", - подчеркнул синоптик.
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с чего всё началось
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Обширная циклоническая депрессия принесет в Москву рекордное количество осадков в конце недели, "четыре ведра на квадратный метр", сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.РИА Новостивчера в 13:43
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