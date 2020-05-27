Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ конце недели на Москву обрушится рекордное количество осадков

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости о предстоящем потопе. "На Московскую, Тульскую, Калужскую и Ярославскую области обрушится рекордное количество небесной влаги - за сутки выпадет почти месячная норма осадков", - подчеркнул синоптик.
Читать в источнике
Комментировать21
с чего всё началось

Синоптики заявили о рекордных осадках в Москве в конце недели

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Обширная циклоническая депрессия принесет в Москву рекордное количество осадков в конце недели, "четыре ведра на квадратный метр", сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новостивчера в 13:43

Подробнее о событии

Синоптик пообещал рекордное количество осадков в Москве до конца мая

РЕН ТВвчера в 22:54

Синоптик предупредил о «колоссальных осадках» в Центральной России

RT на русскомвчера в 17:45

Рекордные осадки ожидаются в столице в конце недели

Москва 24вчера в 14:26

Синоптики предупредили о рекордных осадках в Москве в конце недели

Известиявчера в 16:02

Москвичам пообещали «четыре ведра» осадков на квадратный метр

Взгляд.рувчера в 14:05

Тишковец пообещал москвичам рекордные осадки в конце недели

Вечерняя Москвавчера в 13:58

К концу недели Москва столкнется с рекордным количеством дождей

Вести.Ruвчера в 13:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 01:38, Ашберн
Политика

Депутаты предложили исключить отчет Коновалова из повестки сессии

Решение о выступлении главы Хакасии не принято. Председатель парламента Владимир Штыгашев заявил, что у Коновалова будет на отчет 45 минут.
Юг Сибири вчера в 23:27
6
Политика

Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 16:25
2K
Экономика

Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки

Ранее сообщалось, что Сбербанк снизил ставки по основным ипотечным программам до 0,8 п.п. при регистрации сделок в электронном виде.
Интерфакс 25 мая в 05:09
6
Транспорт

Около Сызрани на трассе М-5 ограничено движение

На трассе М-5 в районе Сызрани ограничено движение. На 901 километре, около поселка Новые Озерки, начинаются дорожные работы.
ГТРК Самара 24 мая в 12:50
Экономика

Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году

Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%.
ТАСС вчера в 05:24
1K
Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
2,1K
Футбол

«Ротор» хочет арендовать Мелкадзе у «Спартака»

Metaratings вчера в 07:28
Общество

В России у кошки обнаружили коронавирус

Анализы пятилетней кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных.
РИА Новости вчера в 12:01
1,2K
Политика

Владимир Путин: Парад Победы пройдет 24 июня

Агентство Москва вчера в 08:03
5,4K
Фигурное катание

Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотров

Discover24 вчера в 04:46
5
Экономика

В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ

Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM вчера в 03:06
1,4K
Общество

Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия 25 мая в 07:12
102
Политика

Посол Украины заявил об «ударе в лицо» от Германии

Посол Украины в Германии Андрей Мельник остался возмущен желанием немецких политиков снять санкции с России, назвав эту инициативу «ударом в лицо украинцам».
ФАН 00:50
1
Общество

Forbes узнал детали письма «крабового короля» Бастрыкину

Находящийся в розыске бизнесмен Олег Кан, который в прошлом был одним из крупнейших добытчиков краба в России, написал письмо главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.
РБК 01:16
2
Происшествия

Подозреваемого в убийстве девочки в Пензе задержали

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки в Пензе.
Известия вчера в 02:34
88
Хоккей

Зарплата Мозякина в «Металлурге» сократилась на 130 млн рублей

Зарплата нападающего Сергея Мозякина в «Металлурге» по новому однолетнему контракту составит 50 млн рублей, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 09:53
Здоровье

Роспотребнадзор: у курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме

По данным Роспотребнадзора, у курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 00:28
26
Шоу-бизнес

Экс-возлюбленная Ивана Жидкова дала ему увидеться с сыном

Экспресс газета 01:31
Общество

Дочь писателя Успенского обвинила отца в домашнем насилии

Pravda.Ru вчера в 05:23
229
Культура

Названы победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»

Победителями 11-го сезона шоу «Танцы со звездами» стала пара Ивана Стебунова и Инны Свечниковой.
Культуромания 25 мая в 07:35
50
Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
4,2K
Армия и оружие

Приказ Пушилина работает: Украина в ООН требует прекратить «насилие на Донбассе»

Постоянное представительство Украины в ООН в экстренном выступлении призывает Россию «прекратить насилие на Донбассе».
Rusvesna.su 01:05
Происшествия

Ураганный ветер в Кузбассе сносил крыши домов и валил деревья

Кемерово, 27 мая 2020, 06:44 — REGNUM Ураганный ветер, разыгравшийся в Кузбассе накануне, 26 мая, повредил кровли 147 домов и объектов социальной сферы, включая 16 многоквартирных домов и 11 соцобъектов.
REGNUM вчера в 23:44
5
Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

РБК вчера в 17:00
634
Общество

Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео

Как сообщает Life, в Сети появилось видео, снятое в итальянской провинции Тренто. Семья отправилась полюбоваться красотой Доломитовых Альп.
Инфорос вчера в 15:58
16
Авто

Эксперты назвали недостатки фургона Lada Largus

Модель Largus пользуется спросом среди автолюбителей, вместе с тем эксперты издания «За рулём» назвали основные недостатки данного фургона.
Актуальные Новости 01:23
4
Здоровье

ВОЗ приостановила испытания двух препаратов от COVID-19

Исполнительная группа временно приостановила использование гидроксихлорохина и хлорохина в рамках испытания солидарности, — отметил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
News.ru 25 мая в 12:24
112
Здоровье

Минздрав утвердил порядок госпитализации больных COVID-19

Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом в зависимости от степени тяжести.
РИА Новости вчера в 08:08
156
Культура

Криминальный сериал «Черная кошка» начнется 25 мая на канале Россия 1

История расскажет о неуловимой и опасной банде «Черная кошка», которая существовала в советское время.
Комсомольская правда 24 мая в 23:50
37
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 27 мая

Выздоровели с начала эпидемии 131,1 тыс. человек. В Москве 26 мая от коронавируса умерли 73 человека.
РБК 00:42
23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное