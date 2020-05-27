Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ конце недели на Москву обрушится рекордное количество осадков

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости о предстоящем потопе. "На Московскую, Тульскую, Калужскую и Ярославскую области обрушится рекордное количество небесной влаги - за сутки выпадет почти месячная норма осадков", - подчеркнул синоптик.
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Синоптики заявили о рекордных осадках в Москве в конце недели

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Обширная циклоническая депрессия принесет в Москву рекордное количество осадков в конце недели, "четыре ведра на квадратный метр", сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новостивчера в 13:43

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Рекордные осадки ожидаются в столице в конце недели

Москва 24вчера в 14:26

Синоптики предупредили о рекордных осадках в Москве в конце недели

Известиявчера в 16:02

Рекордное количество осадков ожидается в конце недели в Москве

Ридусвчера в 15:22

Синоптик пообещал рекордное количество осадков в Москве до конца мая

РЕН ТВвчера в 22:54

Москвичам пообещали «четыре ведра» осадков на квадратный метр

Взгляд.рувчера в 14:05

Тишковец пообещал москвичам рекордные осадки в конце недели

Вечерняя Москвавчера в 13:58

К концу недели Москва столкнется с рекордным количеством дождей

Вести.Ruвчера в 13:56
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Здоровье

Роспотребнадзор предупредил, что курильщики тяжелее переносят COVID-19

У курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме, об этом предупредил Роспотребнадзор.
РИА Новости вчера в 23:41
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Происшествия

Вывозной рейс с россиянами прибыл из Душанбе в Красноярск

ТАСС вчера в 07:08
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Армия и оружие

ВМС США опубликовали кадры перехвата своего самолета российскими Су-35

Известия вчера в 22:27
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Происшествия

Крушение Ми-8 на Чукотке попало на видео

Анадырь, 26 мая 2020, 10:49 — REGNUM Жёсткая посадка вертолёта МИ-8 неподалеку от аэродрома Угольные копи на Чукотке попала на видео камер наблюдения.
REGNUM вчера в 03:49
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Политика

Юваль Харари — РБК: «У политиков должен быть барьер между умом и ртом»

В моду снова вошли стены и барьеры — в Великобритании случился Брекзит, в США выбрали Дональда Трампа.
РБК 00:00
Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин указал на серьезность ситуации с пожарами и паводками в стране и бросил на стол ручку во время совещания с главой МЧС Евгением Зиничевым, министром транспорта Евгением Дитрихом, главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным и руководителями ряда регионов.
Известия вчера в 16:08
3,5K
Общество

Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия 25 мая в 07:12
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Общество

В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения

По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости 25 мая в 10:30
1,2K
Общество

Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео

Как сообщает Life, в Сети появилось видео, снятое в итальянской провинции Тренто. Семья отправилась полюбоваться красотой Доломитовых Альп.
Инфорос вчера в 15:58
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Авто

В РФ подорожали автомобили с пробегом

Например, трехлетняя LADA Granta, средний ценник которой по итогам четырех месяцев 2020 года почти не изменился (346 600 руб.), в Уфе подорожала на 14% – с 292 200 рублей в январе до 333 700 в апреле.
Автоновости дня вчера в 10:04
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Происшествия

Задержан тренер ММА Владимир Осия

Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия 25 мая в 19:03
8
Политика

В США назвали условие оперативной подготовки ядерных испытаний

«Думаю, это может произойти относительно оперативно», — отметил Уолтер и добавил, что если речь будет идти о более серьезных испытаниях с полноценным сбором данных, то на подготовку могут уйти годы.
Lenta.ru вчера в 21:40
2
Авто

Хэтчбек BMW GT шестой серии превратился в «мягкий гибрид»

Все BMW шестой серии GT для Европы отвечают нормам токсичности Euro 6d.
Драйв вчера в 23:56
Хоккей

НХЛ возобновит сезон плей-офф в формате из 24 клубов

Отмечается, что сезон, прерванный в марте, возобновится сразу с серии плей-офф, в которой примут участие 24 клуба.
Российская газета вчера в 17:15
Политика

Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 16:25
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Экономика

Fitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП до 4,6% в 2020 году

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП в текущем году до 4,6% по сравнению с ранее ожидавшимся снижением на 3,9%.
Интерфакс вчера в 09:56
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Происшествия

В Кронштадте задержан жаривший на Вечном огне еду мужчина

В полицию доставлен мужчина, который готовил еду на пламени Вечного огня над могилой рабочих и матросов на Якорной площади в Кронштадте, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МВД.
РБК вчера в 08:33
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Шоу-бизнес

Шнуров показал угрозы от Пригожина

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, обидевшись на стихотворение Сергея Шнурова о певице Валерии, решил своеобразным способом вызвать лидера группы «Ленинград» на дуэль.
News.ru вчера в 07:47
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Технологии

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
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Здоровье

Инфекционку в Чите привели в полную готовность из-за роста по COVID-19

Краевую инфекционную больницу (ККИБ) в Чите привели в полную готовность из-за роста заболеваемости коронавирусом.
Zabnews.ru вчера в 21:08
Экономика

В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ

Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM вчера в 03:06
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Общество

Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ

Рособрнадзор назвал новые даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК 25 мая в 14:17
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Общество

Выяснилось, кого не станут наказывать за нарушение карантина

Правозащитники призвали не наказывать жертв за нарушение самоизоляции.
URA.Ru вчера в 23:35
Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
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Политика

США открыли на Украине восемь лабораторий с опасными инфекциями

США построили на Украине восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции якобы для предотвращения создания биологического оружия, пишет издание "Українськi новини" со ссылкой на Минздрав страны.
РИА Новости вчера в 08:13
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Общество

Власти Петербурга объяснили, как можно вернуть граффити с Бродским

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга дала разъяснения по возможному возвращению граффити с Иосифом Бродским, сделанным накануне по случаю 80-летия поэта, а позже закрашенным властями.
АБН вчера в 14:26
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Космос

Рогозин заявил о техническом интересе Роскосмоса к кораблю Crew Dragon

Роскосмос проявляет технический интерес к запуску американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС), который запланирован на 27 мая.
ТАСС 25 мая в 05:51
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Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

РБК вчера в 17:00
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Шоу-бизнес

Запущенный вид Брэда Питта поразил поклонников

РИА Новости вчера в 22:42
Биатлон

Касперович рассказал о назначении в Болгарию и работе с Логиновым

Зачем Болгария Александр Касперович, бывший наставник сборной России и действующий личный тренер ведущего биатлониста страны Александра Логинова, рассказал о том, как принял предложение болгарской федерации биатлона возглавить национальную команду этой страны.
Газета.Ru 25 мая в 15:37
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