На 46-й минуте первого тайма главный арбитр матча "Сочи" - ЦСКА Станислав Васильев назначил пенальти в ворота ЦСКА за фол Вадима Карпова в собственной штрафной. К отметке подошел Дмитрий Полоз, который развел мяч и голкипера ЦСКА по разным углам ворот.

В конце первого тайма «Сочи» реализовал пенальти и вышел вперед в игре с ЦСКА

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