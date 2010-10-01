Футбол
BobsoccerВ конце первого тайма «Сочи» реализовал пенальти и вышел вперед в игре с ЦСКА
Андрей Мостовой
|7′
|16′
Миха Мевля
|18′
Игорь Дивеев
|21′
Вадим Карпов
Дмитрий Полоз
|45′+2′
|52′
Иван Обляков
Сослан Джанаев
|52′
|55′
Федор Чалов
|58′
Вадим Карпов
Звонимир Шарлия
Душан Лагатор
|59′
Эльмир Набиуллин
Павел Шакуро
|60′
Кристиан Нобоа
Никита Бурмистров
|68′
|71′
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
|74′
Иван Обляков
Иван Миладинович
Антон Заболотный
|79′
|85′
Никола Влашич
Алан Дзагоев
Федор Кудряшов
|87′
|90′+1′
Кристиян Бистрович
Сочи
Расстановка 5‑3‑2
35
Джанаев
90
Шакуро
25
Новосельцев
9
Заболотный
32
Мевля
13
Кудряшов
15
Цаллагов
94
Лагатор
18
Бурмистров
77
Мостовой
17
Полоз
35
Акинфеев
31
Шарлия
78
Дивеев
23
Магнуссон
2
Фернандес
25
Бистрович
20
Кучаев
98
Обляков
10
Дзагоев
9
Чалов
7
Ахметов
ЦСКА
Расстановка 3‑4‑3
На 46-й минуте первого тайма главный арбитр матча "Сочи" - ЦСКА Станислав Васильев назначил пенальти в ворота ЦСКА за фол Вадима Карпова в собственной штрафной. К отметке подошел Дмитрий Полоз, который развел мяч и голкипера ЦСКА по разным углам ворот.
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