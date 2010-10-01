Футбол

BobsoccerBobsoccerВ конце первого тайма «Сочи» реализовал пенальти и вышел вперед в игре с ЦСКА

Сочи — ЦСКА
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Сочи, Стадион «Фишт»
Андрей Мостовой
7′
16′
Миха Мевля
18′
Игорь Дивеев
21′
Вадим Карпов
Дмитрий Полоз
45′+2′
52′
Иван Обляков
Сослан Джанаев
52′
55′
Федор Чалов
58′
Вадим Карпов
Звонимир Шарлия
Душан Лагатор
59′
Эльмир Набиуллин
Павел Шакуро
60′
Кристиан Нобоа
Никита Бурмистров
68′
71′
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
74′
Иван Обляков
Иван Миладинович
Антон Заболотный
79′
85′
Никола Влашич
Алан Дзагоев
Федор Кудряшов
87′
90′+1′
Кристиян Бистрович
3 фото
На 46-й минуте первого тайма главный арбитр матча "Сочи" - ЦСКА Станислав Васильев назначил пенальти в ворота ЦСКА за фол Вадима Карпова в собственной штрафной. К отметке подошел Дмитрий Полоз, который развел мяч и голкипера ЦСКА по разным углам ворот.
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