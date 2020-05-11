Политика
РИА НовостиВ конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
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Американские конгрессмены внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
Газета.Ruвчера в 16:45
Конгресс США рассмотрит резолюцию о «нарушении прав человека в России»
Московский Комсомолецвчера в 16:29
Конгрессмены США призвали к санкциям против РФ в ответ на нарушения прав человека
Интерфаксвчера в 15:45
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Общество
Минтруд: Выплаты в 10 тысяч рублей могут получить 22 миллиона детей
Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от трех до 16 лет смогут получить 22 миллиона российских детей, сообщили в Минтруде РФ.
Daily Storm вчера в 14:17
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Двухлетняя девочка выпала из окна второго этажа дома в Иркутске
Двухлетняя девочка выпала из окна второго этажа многоквартирного дома в микрорайоне Юбилейный Иркутска, сообщается 12 мая на сайте ГУ МВД России по Иркутской области.
ИрСити 00:08
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Восьмой пациент с коронавирусом скончался в Омской области
Сегодня, 12 мая, минздрав Омской области сообщил о смерти ещё одного пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19.
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Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
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Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
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"Пожар произошел на шестом этаже в больнице по адресу Северный проспект, д.1. Там проходят лечение больные коронавирусом", - сказал источник.
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Известная журналистка Тина Канделаки, которая возглавляет телеканал Матч-ТВ, поздравила главного тренера "Локомотива" Юрия Сёмина с днём рождения.
Sport.ru вчера в 12:14
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Общество
Российские семьи получат по 10 тысяч рублей за каждого ребёнка
Российский президент Владимир Путин объявил, что принял решение о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте с 3-х до 16-ти лет.
Ореанда-Новости вчера в 10:04
Происшествия
Самолет «Почты России» экстренно сел в аэропорту Красноярска
Лайнер "Почта России" совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска из-за проблем с шасси.
Газета.Ru 00:06
Политика
Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:54
Общество
В Сахалинской области вводят цифровые пропуска для въезда
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал указ, согласно которому каждый въезжающий в регион человек без местной прописки должен будет оформить специальный цифровой пропуск.
ТАСС вчера в 23:41
Политика
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Владимир Путин в ходе телеобращения объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая. Обращение транслировал телеканал «Россия 24».
В курсе.ру вчера в 09:23
Общество
Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
Совместная российско-китайская компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию «пограничного мостового перехода через реку Амур (Хэйлунцзян) в районе городов Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (КНР)», сообщает Минвостокразвития РФ.
Коммерсантъ вчера в 21:40
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Кемерово, 12 мая 2020, 07:30 — REGNUM Оперативный штаб Кемеровской области уточнил, где были выявлены новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки.
REGNUM 00:30
Политика
Путин 11 мая проведет совещание по вопросу продления нерабочих дней
В понедельник, 11 мая, российский лидер Владимир Путин проведет совещание, на котором будет поднят вопрос о ситуации с распространение коронавируса в России, в том числе возможность продления периода нерабочих дней в стране после 11 мая.
Журналистская правда 10 мая в 10:40
Политика
Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой
Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости вчера в 16:10
Здоровье
Губернатор Свердловской области объяснил неполные выплаты врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разместил в своем Instagram вопрос врача-рентгенолога из Артемовска о причинах неполных выплат, причитающихся медикам, борющимся с COVID-19.
Солидарность вчера в 10:46
Политика
Депутат Рады назвал МИД Украины рассадником шизофрении
МИД Украины сделало ненавистническое заявление по трагедии 2 мая в Одессе, продемонстрировав свою "шизофрению", об этом в интервью телеканалу "112" заявил сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной Раде Вадим Рабинович.
РИА Новости вчера в 22:31
Общество
В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий
Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости вчера в 14:42
Общество
Правительство России утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми
Семьи с детьми в возрасте от 3 до 15 лет включительно, согласно документу, с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 17:24
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В апреле продажи АвтоВАЗа снизились в три раза
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Гитару Курта Кобейна выставили на аукцион за $1 млн
Гитару Martin D-18E лидера американской рок-группы Nirvana продадут на аукционе.
РБК вчера в 21:13
Армия и оружие
Норвежцы испугались реакции России из-за «американского» радара
Известия вчера в 21:39
Общество
Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили
Губернатор Александр Усс продлил режим самоизоляции в Красноярском крае.
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Мурманская область отменила режим самоизоляции
Власти Мурманской области пообещали организовать обязательную проверку на коронавирус кассиров в магазинах и гипермаркетах, кондукторов и водителей в транспорте, сотрудников обсерваторов, волонтёров, а также всех прибывающих в Мурманскую область.
Новые Известия вчера в 13:17
Общество
Россиян ждут еще одни длинные выходные в июне
Длинные выходные, связанные с празднованием Дня России, ожидают россиян в июне.
ТАСС 10 мая в 05:29
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Украинский политолог назвал Зеленского «слабаком в роли президента»
Ранее Погребинский заявил, что Зеленскому нужно будет искать самолет и срочно бежать из страны в случае, если МВФ не выделит очередной кредит.
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Минстрой предложил снизить максимально допустимую долю расходов граждан на оплату ЖКУ в общем доходе семьи.
Телеканал 360° вчера в 19:14