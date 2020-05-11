"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

Общество Правительство России утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми Москва, 12 мая 2020, 01:16 — REGNUM Российские семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить единовременную выплату на каждого ребёнка в соответствии с постановлением правительства России, опубликованном 11 мая на официальном сайте ведомства. 3

Общество Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. 452

Общество В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда». 655

Здоровье Эксперты назвали «обманывающие» тестирование на коронавирус факторы Помешать обычному человеку получить правильный результат тестирования на COVID-19 могут два фактора: несоблюдение правил подготовки к тестированию и неправильная процедура взятия биологического материала.

Общество В Новосибирской области смягчат режим самоизоляции Власти Новосибирской области приняли решение после 11 мая продлить действие режима самоизоляции, однако он будет смягчен – людям разрешают гулять и заниматься спортом на улице, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников. 108

Общество Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом. Кому помогут С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и всех секторов экономики завершается.

Экономика Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде Споры вокруг внесенного федеральным правительством в Госдуму законопроекта, позволяющего ритейлерам и операторам сферы услуг в одностороннем порядке и без штрафов расторгать договоры аренды c собственниками торговой недвижимости, разгораются все сильнее. 588

Общество В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев. 88

Политика Путин: с 12 мая в России завершится период нерабочих дней В понедельник, 11 мая, президент России Владимир Путин заявил, что с 12 мая в стране завершится период нерабочих дней.

Экономика Путин объявил о списании налогов малому и среднему бизнесу ИП и компаниям малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей полностью спишут налоговые платежи, кроме НДС, и страховые взносы за второй квартал. 212

Общество Путин лично проконтролирует реализацию выплат медикам Президент России Владимир Путин подчеркнул, что лично проконтролирует вопросы выплат медикам в каждом регионе. 69

Финансы Обозначены условия для усиления рубля Аналитик отметил, что на рубль положительное влияют соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+ и ожидание инвесторами снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. 80

Происшествия Задержан организатор сгоревшего в Красногорске хосписа Следователи задержали организатора частного хосписа в Красногорске, в котором в результате пожара погибли девять человек и ещё девять пострадали. 3

Политика Трамп прокомментировал обсуждение торгового соглашения с КНР Президент США Дональд Трамп заявил, что американскую сторону не интересует обсуждение новых условий всеобъемлющего торгового соглашения с Китаем.

Общество На портале госуслуг произошел сбой после обращения Путина Пользователи пожаловались на сбои в работе Единого портала госуслуг. Так, некоторые пользователи говорят, что не могут зайти на портал. 254

Происшествия Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на 2,5 километра Пепловый выброс на высоту 2,5 километра зафиксирован во вторник на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир, информирует региональный главк МЧС России.

Здоровье Губернатор Свердловской области объяснил неполные выплаты врачам Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разместил в своем Instagram вопрос врача-рентгенолога из Артемовска о причинах неполных выплат, причитающихся медикам, борющимся с COVID-19. 796

Музыка Новый клип группы Little Big попал в тренды YouTube Видеоклип российской группы Little Big на песню Hypnodancer, в котором музыканты с помощью «гипнотанца», грабят казино, попал в тренды YouTube в 26 странах мира. 423