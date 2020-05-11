Политика
РИА НовостиВ конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
Читать в источнике
Оценить514
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 20:22, Ашберн
Общество
Правительство России утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми
Москва, 12 мая 2020, 01:16 — REGNUM Российские семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить единовременную выплату на каждого ребёнка в соответствии с постановлением правительства России, опубликованном 11 мая на официальном сайте ведомства.
REGNUM 18:16
Общество
Путин подписал указ о новых мерах поддержки семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки российских семей с детьми, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:58
Общество
Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений
Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
Единоборства
Макгрегор высмеял слова Нурмагомедова после победы Гэтжи
РИА Новости 16:16
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
Здоровье
Эксперты назвали «обманывающие» тестирование на коронавирус факторы
Помешать обычному человеку получить правильный результат тестирования на COVID-19 могут два фактора: несоблюдение правил подготовки к тестированию и неправильная процедура взятия биологического материала.
РБК 20:00
Общество
В Новосибирской области смягчат режим самоизоляции
Власти Новосибирской области приняли решение после 11 мая продлить действие режима самоизоляции, однако он будет смягчен – людям разрешают гулять и заниматься спортом на улице, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 05:24
Общество
Путин объявил о завершении единого периода нерабочих дней
Президент Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая единого периода нерабочих дней.
BFM.ru 10:04
Общество
Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом. Кому помогут
С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и всех секторов экономики завершается.
Коммерсантъ 10:12
Экономика
Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде
Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде Споры вокруг внесенного федеральным правительством в Госдуму законопроекта, позволяющего ритейлерам и операторам сферы услуг в одностороннем порядке и без штрафов расторгать договоры аренды c собственниками торговой недвижимости, разгораются все сильнее.
Коммерсантъ 11:01
Общество
Выплату для семей с детьми от 3 до 16 лет смогут получить 22 млн детей
22 миллиона семей в России с детьми от 3 до 16 лет смогут получить выплату в 10 тысяч рублей, о которой ранее объявил президент России Владимир Путин.
Комсомольская правда 14:50
Общество
В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий
Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:42
Общество
В Ростовской области опровергли слухи о снятии ограничений
Для местных жителей уточнили, что глава государства дал право губернаторам решать о снятии или продлении ограничений.
Rostov gazeta 15:04
Политика
Путин: с 12 мая в России завершится период нерабочих дней
В понедельник, 11 мая, президент России Владимир Путин заявил, что с 12 мая в стране завершится период нерабочих дней.
Форпост Северо-Запад 09:30
Экономика
Путин объявил о списании налогов малому и среднему бизнесу
ИП и компаниям малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей полностью спишут налоговые платежи, кроме НДС, и страховые взносы за второй квартал.
Profibeer.ru 10:29
Общество
Путин лично проконтролирует реализацию выплат медикам
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что лично проконтролирует вопросы выплат медикам в каждом регионе.
РИАМО 10:52
Финансы
Обозначены условия для усиления рубля
Аналитик отметил, что на рубль положительное влияют соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+ и ожидание инвесторами снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
Lenta.ru 02:17
Происшествия
Задержан организатор сгоревшего в Красногорске хосписа
Следователи задержали организатора частного хосписа в Красногорске, в котором в результате пожара погибли девять человек и ещё девять пострадали.
RT на русском 04:26
Политика
Голикова: России придется жить с коронавирусной инфекцией
Вирус никуда не уйдет, поэтому России придется жить с коронавирусной инфекцией.
Российская газета 11:20
Политика
Трамп прокомментировал обсуждение торгового соглашения с КНР
Президент США Дональд Трамп заявил, что американскую сторону не интересует обсуждение новых условий всеобъемлющего торгового соглашения с Китаем.
RT на русском 17:30
Общество
На портале госуслуг произошел сбой после обращения Путина
Пользователи пожаловались на сбои в работе Единого портала госуслуг. Так, некоторые пользователи говорят, что не могут зайти на портал.
НТВ 13:39
Происшествия
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на 2,5 километра
Пепловый выброс на высоту 2,5 километра зафиксирован во вторник на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир, информирует региональный главк МЧС России.
РИА Новости 19:48
Здоровье
Губернатор Свердловской области объяснил неполные выплаты врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разместил в своем Instagram вопрос врача-рентгенолога из Артемовска о причинах неполных выплат, причитающихся медикам, борющимся с COVID-19.
Солидарность 10:46
Музыка
Новый клип группы Little Big попал в тренды YouTube
Видеоклип российской группы Little Big на песню Hypnodancer, в котором музыканты с помощью «гипнотанца», грабят казино, попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Профиль вчера в 09:18
Общество
Собянин назвал пять условий нормальной жизни в «новой реальности»
Чтобы обеспечить нормальную жизнь в новой реальности с учетом ограничений, граждане России должны вести себя ответственно, должна появиться новая культура, предполагающая максимальную заботу о здоровье, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 11:46
Кино
Боба Фетт появится во втором сезоне «Мандалорца»
Выход второго сезона «Мандалорца» на Disney+ намечен на начало октября 2020 года.
NewInform 09 мая в 04:07
Армия и оружие
Российский Як-130 вызывает беспокойство у США
У США вызывает беспокойство учебный самолет Як-130.
Актуальные Новости 08:41
Политика
Путин объявил о возобновлении работы всех базовых отраслей экономики
Москва, 11 мая 2020, 16:48 — REGNUM Восстановление работы всех базовых отраслей экономики России начнётся с 12 мая 2020 года.
REGNUM 09:48