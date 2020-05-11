Политика
РИА НовостиВ конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
Резолюция с осуждением "нарушения прав человека в России" внесена в конгресс США, сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам палаты представителей.
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с чего всё началось
"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.РИА Новостивчера в 16:09
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Конгрессмены США призвали к санкциям против РФ в ответ на нарушения прав человека
Интерфаксвчера в 15:45
Конгресс США рассмотрит резолюцию о «нарушении прав человека в России»
Московский Комсомолецвчера в 16:29
Американские конгрессмены внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
Газета.Ruвчера в 16:45
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Происшествия
При пожаре в больнице в Петербурге погибло пять человек
Коммерсантъ 00:56
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в России
Жителей центра европейской России ждет резкое похолодание, сообщает РИА Новости.
Пятый канал вчера в 01:43
Происшествия
В Саратовской области пропавший полгода назад мужчина найден мертвым
Романовский район, 12 мая 2020, 08:57 — REGNUM Следственные органы Саратовской области устанавливают обстоятельства гибели 46-летнего мужчины, сообщает пресс-служба регионального СКР.
REGNUM 01:57
Здоровье
В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу
Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после пожара в больнице в Петербурге
Следователи возбудили уголовное дело после пожара в больнице Святого Георгия в отделении реанимации в Санкт-Петербурге.
ТАСС 01:52
Общество
В США число жертв коронавируса превысило 80 тысяч человек
Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, сообщил, что общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в США превысило 1,34 млн человек.
НТВ вчера в 17:05
Экономика
Норвегия решила распечатать «кубышку»
По сути, речь идет о продаже менее чем 1% суверенного фонда Норвегии для покрытия дефицита бюджета, возникшего из-за резкого снижения цен на энергоносители и затрат на борьбу с пандемией, говорит управляющий директор «Арбат Капитал Менеджмент» Александр Орлов.
BFM.ru 10 мая в 08:38
Происшествия
Во Владивостоке при взрыве газового баллона на верфи пострадали люди
ИА Красная Весна 01:19
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55
Общество
FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%
Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
Космос
Систему мониторинга космической погоды создадут в МГУ
Госкорпорация «Роскосмос», Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и Московский государственный университет имени Ломоносова заключили соглашение о сотрудничестве для создания систем оперативного мониторинга космической погоды на базе малых космических аппаратов типа CubeSat разработки тематического центра МГУ.
Агентство Москва 02:28
Общество
Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты
"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru вчера в 09:44
Общество
В Гидрометцентре пообещали «неоднородное» лето
Погода в России в предстоящее лето будет неоднородной, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд «Российской газете».
РБК 01:24
Общество
В Подмосковье продлены некоторые ограничения
В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
Здоровье
Алдан вышел из карантина: какая сегодня там эпидемиологическая ситуация
В городе Алдан и поселке Ленинский Алданского района с сегодняшнего дня снят карантин, введенный 12 апреля.
Якутия Daily 01:34
Экономика
Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года
Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС.
Известия вчера в 09:58
Общество
В Сахалинской области вводят цифровые пропуска для въезда
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал указ, согласно которому каждый въезжающий в регион человек без местной прописки должен будет оформить специальный цифровой пропуск.
ТАСС вчера в 23:41
Политика
В Крыму заявили, что Климкин «сел в лужу» с прогнозами по полуострову
Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил РИА Новости, что экс-глава МИД Украины Павел Климкин опростоволосился в своих прогнозах насчет "возвращения" полуострова.
РИА Новости вчера в 15:11
Общество
Частично ввели в Самарской области послабление самоизоляции
Список сформирован по итогам наблюдений за эпидемиологической обстановкой.
ГТРК Самара вчера в 15:10
Общество
В Карелии умер первый пациент с коронавирусом
Первый пациент с коронавирусом скончался в Карелии, поле того как более недели находился в реанимации, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
РИА Новости 01:42
Наука
Женщин предупредили о возможном бесплодии из-за коронавируса
Женщин предупредили о возможном бесплодии из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:22
Авто
В обновлённом семействе BMW M5 появится версия CS
Версия CS расположится на вершине гаммы, а её битурбодвигатель V8 4.4 будет развивать больше сил и тяги, чем у седана M5 Competition (625 л.с. и 750 Н•м). Судя по другим CS-моделям, бизнес-седан получит более собранную подвеску, перенастроенные рулевое управление и более мощные тормоза, которые по умолчанию будут углеродокерамическими с шестипоршневыми суппортами на передней оси.
Драйв вчера в 07:38
Футбол
Игрокам «ПСЖ» подарят золотые телефоны за победу в чемпионате Франции
Игроки «ПСЖ» получат специальные подарки за победу в чемпионате Франции.
Матч ТВ вчера в 19:52
Общество
Где за сутки в Кузбассе нашли людей с коронавирусом
Всего в Кемеровской области выявлено 269 человек, у которых подтвердили коронавирус.
ВашГород.ру 00:23
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Выплаты определены в размере 5 тысяч рублей на семью с детьми от 3 до 16 лет в течение 3 месяцев.
Замана вчера в 10:07
Политика
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Владимир Путин в ходе телеобращения объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая. Обращение транслировал телеканал «Россия 24».
В курсе.ру вчера в 09:23
Политика
В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство
Законопроект о наказании чиновников за хамство, который предусматривает административную ответственность, внесли в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 02:20
Политика
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости вчера в 09:40