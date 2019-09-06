Политика
РИА НовостиВ конгресс США внесли резолюцию против восстановления G8 с Россией
Член Демократической партии Альбио Сайрес внес в американский конгресс законопроект против возвращения к формату G8. Согласно документу, участие Москвы в международном клубе возможно только при соблюдении определенных условий.
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Происшествия
Подростку грозит 2 года за удар по задавившему щенка джипу
Московский Комсомолец 05:46
Происшествия
На дом Эллы Памфиловой совершено нападение
Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой.
Lenta.ru 05:21
Политика
Пётр Порошенко снова не явился на допрос в ГБР
Экс-президент Украины Пётр Порошенко снова не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) страны, об этом 6 сентября сообщил адвокат бывшего украинского лидера Игорь Головань в эфире телеканала «Прямой».
REGNUM 03:47
Футбол
Суд освободил досрочно Кокорина и Мамаева
Игроки вели пропаганду здорового образа жизни, поэтому руководство колонии дало им положительную характеристику и поддержало на заседании ходатайство об условно-досрочном освобождении.
Live24 03:09
Футбол
Месси может расторгать контракт с «Барселоной» в конце каждого сезона
NewInform вчера в 13:32
Политика
Суд отклонил иск на решение Джонсона приостановить работу парламента
Высокий суд Лондона отклонил иск на решение премьера Великобритании Бориса Джонсона приостановить работу парламента.
News.ru 06:06
Общество
МЧС в два раза увеличило зарплату пожарных
МЧС России увеличило зарплату работников федеральной противопожарной службы (ФПС) в два раза и довело ее до 24 тыс. рублей, соответствующее поручение было дано президентом РФ по итогам прямой линии 20 июня.
ТАСС 05:18
Баскетбол
Сборная России проиграла Польше на ЧМ по баскетболу
Сборная России по баскетболу потерпела поражение от Польши в матче второго группового этапа на чемпионате мира 2019 года в Китае.
RT на русском 06:03
Футбол
Жиру может продолжить карьеру в MLS
Нападающий «Челси» Оливье Жиру подтвердил, что может продолжить карьеру в MLS. Действующий контракт француза истекает в 2020 году.
Чемпионат вчера в 22:53
Политика
Польский журналист назвал Варшаву врагом российской государственности
По словам Пискорского, торжества, проходившие в Польше 1 сентября в память начала Второй мировой войны, — это «антироссийский спектакль», который устраивает Варшава.
РБК 01:01
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Культура
Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия вчера в 19:57
Происшествия
Задержан капитан затонувшего в Крыму катера
Известия 05:24
Энергетика
Reuters сообщило о продаже Exxon Mobil всех своих активов в Норвегии
По данным источников Reuters, компания закрыла сделку по продаже норвежских активов несколько дней назад.
Интерфакс 03:52
Хоккей
Тимченко переизбран председателем Совета директоров КХЛ
Совет Директоров переизбрал на должность Председателя Совета директоров КХЛ Геннадия Тимченко.
Sport24.ru 06:18
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной
Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
РИА Новости вчера в 05:57
Политика
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России
Владимир Путин заявил, что предлагал президенту США купить у России гиперзвуковое оружие.
РИА Новости вчера в 06:31
Происшествия
Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск
Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск, сообщили «Интерфаксу» в суде.
Ведомости 04:39
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Экономика
Пенсионеры выбирают риск: структура вкладов физлиц в рухнувших банках
Что касается среднего размера превышения суммы вкладов над лимитом страхового возмещения, то наибольшую долю составляют пенсионеры: 5,9% составляют люди от 60 лет и старше, 5,4% — от 50 до 60 лет.
REGNUM 06:01
Происшествия
Под завалами обрушившегося здания в Подмосковье находятся три человека
В Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что под завалами здания, обрушившегося в городском округе Сергиев Посад, находятся трое рабочих.
RT на русском вчера в 09:28
Политика
Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма
КП - Крым вчера в 06:49
Технологии
Telegram разрешил пользователям скрывать номера телефонов
Telegram разрешил пользователям полностью скрывать свои номера телефонов.
Дождь 06:11
Происшествия
Мужчина попытался выдавить глаз однокласснику сына в Екатеринбурге
В октябре 2018 года мужчина по обыкновению пришел забирать своего сына из школы, когда заметил, что его ребенка «прессуют» два одноклассника.
Регион online 04:44
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева подтвердила, что вышла замуж за Элджея
Звезда шоу "Орёл и решка" и блогер Настя Ивлеева подтвердила, что вышла замуж.
Газета Metro 06:03
Происшествия
Обыски в штабе Навального и ФБК завершились
Ведомости вчера в 18:24
Экономика
Путин допустил возможность подорожания жилья
Президент России Владимир Путин полагает, что переход на систему эскроу-счетов в сфере строительства жилья может повлечь за собой рост стоимости квартир.
Lenta.ru 03:48
Общество
Ураган «Дориан» ослаб до второй категории
Ураган «Дориан» в Атлантическом океане ослаб до второй категории.
RT на русском вчера в 12:21