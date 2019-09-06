Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ конгресс США внесли резолюцию против восстановления G8 с Россией

Член Демократической партии Альбио Сайрес внес в американский конгресс законопроект против возвращения к формату G8. Согласно документу, участие Москвы в международном клубе возможно только при соблюдении определенных условий.
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В конгрессе США выступили против участия России в G7

URA.Ru01:56

Конгресс США навязывает Трампу условия возвращения России в G8

Царьград05:48

В конгрессе США выступили против участия России в саммите G7

RT на русском00:10

В конгресс США внесли резолюцию против восстановления G8 с Россией

РИА Новости02:46

В конгрессе США выступили против возвращения России в G7

Газета.Ru01:37

В американском Конгрессе выступили против участия России в G7

Московский Комсомолец00:34

В конгресс США внесли проект резолюции против возрождения G8 с Россией

РБК04:19
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Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 06:22, Вашингтон
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Подростку грозит 2 года за удар по задавившему щенка джипу

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На дом Эллы Памфиловой совершено нападение

Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой.
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Экс-президент Украины Пётр Порошенко снова не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) страны, об этом 6 сентября сообщил адвокат бывшего украинского лидера Игорь Головань в эфире телеканала «Прямой».
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Высокий суд Лондона отклонил иск на решение премьера Великобритании Бориса Джонсона приостановить работу парламента.
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По словам Пискорского, торжества, проходившие в Польше 1 сентября в память начала Второй мировой войны, — это «антироссийский спектакль», который устраивает Варшава.
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Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком

Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
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По данным источников Reuters, компания закрыла сделку по продаже норвежских активов несколько дней назад.
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Совет Директоров переизбрал на должность Председателя Совета директоров КХЛ Геннадия Тимченко.
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Политика

Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной

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Владимир Путин заявил, что предлагал президенту США купить у России гиперзвуковое оружие.
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Что касается среднего размера превышения суммы вкладов над лимитом страхового возмещения, то наибольшую долю составляют пенсионеры: 5,9% составляют люди от 60 лет и старше, 5,4% — от 50 до 60 лет.
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Основным владельцем КВН стал сын Маслякова

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Под завалами обрушившегося здания в Подмосковье находятся три человека

В Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что под завалами здания, обрушившегося в городском округе Сергиев Посад, находятся трое рабочих.
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Telegram разрешил пользователям полностью скрывать свои номера телефонов.
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В октябре 2018 года мужчина по обыкновению пришел забирать своего сына из школы, когда заметил, что его ребенка «прессуют» два одноклассника.
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Президент России Владимир Путин полагает, что переход на систему эскроу-счетов в сфере строительства жилья может повлечь за собой рост стоимости квартир.
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Ураган «Дориан» в Атлантическом океане ослаб до второй категории.
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