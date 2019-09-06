Член Демократической партии Альбио Сайрес внес в американский конгресс законопроект против возвращения к формату G8. Согласно документу, участие Москвы в международном клубе возможно только при соблюдении определенных условий.

В конгресс США внесли резолюцию против восстановления G8 с Россией

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