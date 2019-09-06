Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ конгресс США внесли резолюцию против восстановления G8 с Россией

Член Демократической партии Альбио Сайрес внес в американский конгресс законопроект против возвращения к формату G8. Согласно документу, участие Москвы в международном клубе возможно только при соблюдении определенных условий.
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В конгрессе США выступили против участия России в саммите G7

RT на русском00:10

В конгресс США внесли резолюцию против восстановления G8 с Россией

РИА Новости02:46

В американском Конгрессе выступили против участия России в G7

Московский Комсомолец00:34

В конгрессе США выступили против участия России в G7

URA.Ru01:56

В конгресс США внесли проект резолюции против возрождения G8 с Россией

РБК04:19

Конгресс США навязывает Трампу условия возвращения России в G8

Царьград05:48

В конгрессе США выступили против возвращения России в G7

Газета.Ru01:37
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Собянин заявил, что без мегаполисов регионы «окунутся в нищету»

Москва обеспечивает рабочими местами около 2 миллионов людей, проживающих в Подмосковье, если исчезнут большие агломерации, то большинство регионов "окунутся в нищету", заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 04:26
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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Роберта Мугабе

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Семак отреагировал на УДО Кокорина

Газета.Ru 05:15
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Пропавшую под Вологдой двухлетнюю девочку нашли живой

РБК 06:39
Происшествия

В роддоме в Москве опровергли слухи о вспышке внутриутробной пневмонии

О вспышке заболевания в роддоме Москвы писал Telegram-канал Baza, по информации которого диагноз «внутриутробная пневмония» за последнюю неделю поставили пяти младенцам в роддоме № 4 при ГКБ им. Виноградова.
РБК 07:43
Экономика

На Лермонтовском ГМЗ стали производить больше удобрений

Участок производства водорастворимого удобрения модернизировали в рамках программы обновления производственного комплекса завода.
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Происшествия

На дом Эллы Памфиловой совершено нападение

Lenta.ru 05:21
Политика

Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы

Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском вчера в 15:45
Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до значения 2014 года

В середине июня Банк России впервые с прошлого года снизил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, с 7,75% до 7,5%.
РБК 06:41
Происшествия

В Башкирии семь человек оказались в реанимации: они отравились грибами

Панорама (Благовещенск) 04:26
Наука

Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе

Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Экономика

Минфин выступил за взимание налога с водителей BlaBlaCar

С водителей сервиса BlaBlaCar могут начать брать подоходный налог (13%).
Известия вчера в 19:54
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева вышла замуж за Элджея и поменяла фамилию

С 2018 года блогер встречается с рэп-исполнителем Алексеем Узенюком, более известным как Элджей.
RuNews24.ru вчера в 10:49
Футбол

Тренер Александр Тарханов: поездка на Гавайи так и останется мечтой

На Сычева пока смотрим — "Пюник" недавно привлек к себе внимание российских болельщиков тем, что вы пригласили в команду известного по выступлению за "Спартак" полузащитника Араза Озбилиса и практически легендарного нападающего Дмитрия Сычева, который, казалось, уже завершил карьеру.
Аргументы и Факты вчера в 17:03
Экономика

Правительство поддержало проект о негосударственных пенсиях

Правительство поддержало законопроект о праве на получение выплат от негосударственных пенсионных фондов до достижения пенсионного возраста, сообщила пресс-служба "Единой России".
РИА Новости вчера в 07:47
Политика

Путин не исключил поддержки для переезжающих из-за рубежа россиян

Президент России Владимир Путин сообщил, что подумает над программой особой поддержки для переезжающих из дальнего зарубежья россиян в РФ на время адаптации.
Московский Комсомолец 01:07
Происшествия

На Урале обвиняемых в изнасиловании полицейских уволили из МВД

На Урале трех полицейских, обвиняемых в изнасиловании, уволили со службы, еще почти два десятка офицеров привлечены к ответственности, сообщил глава пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 07:52
Здоровье

В Перми прокуратура начала проверку после жалоб врачей

Напомним, ранее профсоюз "Альянс врачей" сообщил о том, что врачи отделений травматологии и для новорожденных ГКБ № 6 Орджоникидзевского района Перми объявили забастовку, требуя повысить зарплату и оплатить переработки.
Российская газета 06:08
Шоу-бизнес

Заворотнюк впервые заговорила после слухов о раке

Как пишет "КП-Екатеринбург", она сообщила, что в настоящее время не в состоянии участвовать в каких-либо мероприятиях.
Московский Комсомолец 04 сентября в 14:14
Хоккей

Лукашенко предложил провести Олимпиаду с Россией или Украиной

Спортивный азарт, который всегда сопутствует Александру Лукашенко, белорусский руководитель проявил и на юбилейных торжествах 6 сентября в Бресте, предложив совместно провести международную Олимпиаду с Россией или Украиной.
Российская газета 07:15
Политика

Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров

Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, в которых он сравнил полуостров с похищенным ребенком.
Газета.Ru 01:17
Кино

Марио Касас лично представил в Москве новый сериал «Влечение»

Мероприятие посетил лично исполнитель главной роли, звезда фильма «Три метра над уровнем неба», актер Марио Касас.
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Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск

Основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров объявлен в международный розыск, Следственный комитет России (СКР) просит суд арестовать его заочно.
Известия 05:04
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг

Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец вчера в 06:54
Политика

Минэкономразвития отреагировало на критику Мутко

Минэкономразвития ответило на критику вице-премьера Виталия Мутко по поводу поддержки предпринимателей в Тулуне, пострадавших от паводка.
РИА Новости вчера в 16:51
Происшествия

Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком

Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Общество

Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году

Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия вчера в 08:45
Политика

Суд в Киеве отменил арест свидетеля по делу MH17

Киевский апелляционный суд отменил арест свидетеля по делу о крушении MH17 Владимира Цемаха. Его постановили освободить в зале суда.
Телеканал 360° вчера в 05:11
Армия и оружие

Китайские эксперты высоко оценили возможности российского МиГ-31

Слово и Дело 05:07
Политика

Кандидат в депутаты Мосгордумы подал в суд на Навального

Кандидат в депутаты Мосгордумы Евгений Боровик подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией из-за проекта «Умное голосование».
Медиазона 02:18
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