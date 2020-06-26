Политика
РИА НовостиВ конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»
Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями. Документ опубликовали на сайте парламента США. Другой проект на эту же тему на рассмотрение внесла группа сенаторов в начале июня.
Читать в источнике
Оценить155
с чего всё началось
Конгрессмены палаты представителей Конгресса США предложили для рассмотрения законопроект, содержащий смягченные санкции против участников строительства газопровода «Северный поток-2», сообщается на сайте законодателя Адама Кинцингера.Lenta.ru08:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 14:11, Ашберн
Общество
Для российских водителей с 1 июля вводятся новые правила
С 1 июля 2020 года при получении медицинской справки возможно придется сдать дополнительные анализы, если врач-нарколог найдет у водителя признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками, согласно предложению Минздрава.
Вести.Ru 02:35
Футбол
Стал известен календарь сборной России по футболу в Лиге наций УЕФА
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал расписание матчей группового этапа Лиги наций УЕФА.
Интерфакс-Спорт 12:26
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета 09:53
Шоу-бизнес
Екатерина Климова стала еще моложе благодаря правильному макияжу
Как оказалось, профессиональный визажист преобразила ее до неузнаваемости, благодаря этому она помолодела лет на 20, отметили поклонники.
RuNews24.ru 02:00
Политика
Бальбек считает пустыми слова Зеленского о планах вернуть Крым
Президент Украины Владимир Зеленский ранее неоднократно делал популистские заявления по Крыму, которые в итоге ничего не стоили, напомнил в комментарии RT зампред Комитета Государственной Думы по делам национальностей Руслан Бальбек.
Парламентская газета 13:56
Общество
Потерявшая туфлю участница парада в Калининграде получила медаль
Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов вручил награду мичману Ксении Кальчинской, которая во время парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но продолжила маршировать.
Известия вчера в 07:35
Происшествия
В Екатеринбурге прошло прощание с известным уральским хирургом, умершим от коронавируса. Вдова медика обвинила в его смерти COVID-диссидентов
Ведомости Урал 08:31
Общество
Ученые из Италии заявили, что коронавирус не передается комарами
В ходе исследования ученые выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2, переданный насекомому через зараженную кровь, не способен к дальнейшему размножению и передаче.
REGNUM 13:23
Политика
Кремль ответил на недовольство Японии геологоразведкой у Курил
21 мая официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала решение Японии вернуть вопрос о Курилах в «Синюю книгу дипломатии», заявив, что суверенитет над всеми Курильскими островами принадлежит России.
Известия 06:14
Происшествия
Spiegel сообщил о подозрительном Романе из Санкт-Петербурга
Как сообщает Spiegel, следователи допускают, что к преступлению причастен россиянин Роман Д. из Санкт-Петербурга.
Вести.Ru 13:16
Транспорт
Движение грузовых поездов по Крымскому мосту запустят 30 июня
Два грузовых поезда 30 июня откроют железнодорожное движение по Крымскому мосту в двухстороннем порядке.
Экономика сегодня 09:25
Политика
Лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях по поправкам
В бюллетенях по поправкам к конституции нет ошибки с точки зрения лингвистики, фокусироваться нужно не на стилистике, а на смысле, заявила РИА Новости ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая.
РИА Новости 12:50
Общество
Мэрия Москвы отказала «Левому фронту» в проведении акции 4 июля
Мэрия Москвы не согласовала акцию "Левого фронта" 4 июля в гайд-парке в Сокольниках, поскольку в городе любые публичные мероприятия запрещены из-за коронавируса.
Интерфакс 10:12
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию превысила 49,5%
Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ на 6:30 26 июня составила 49,51%, сообщил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Москва 24 02:05
Шоу-бизнес
Харламов и Асмус опровергли слухи о постановочном разводе
Выяснилось, кто стал инициатором расставания После объявления о разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова Сеть буквально наводнили самые нелепые слухи на эту тему.
WomanHit.ru 03:23
Общество
Россия отчиталась перед ООН о ликвидации крайней нищеты
В начале месяца генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что пандемия коронавируса грозит глобальной чрезвычайной ситуацией с продовольственным обеспечением в мире.
Коммерсантъ 13:49
Общество
Россияне получат дополнительные выплаты от ПФР на детей до 16 лет
Россияне в июле смогут получить пособие на детей до 16 лет в размере 10 тыс. рублей.
Политическая Экспертиза 24 июня в 09:28
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
РБК вчера в 18:03
Политика
Президент Белоруссии положительно оценил парад Победы в Москве
Белорусский президент Александр Лукашенко выразил благодарность россиянам за проведение юбилейного парада Победы в Москве, состоявшийся 24 июня.
ИА Новороссия 11:20
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета 04:37
Политика
Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии
РИА Новости 13:36
Гаджеты
Первый достаточно объёмный тест одного из самых уникальных процессоров Intel. На что способен пятиядерный Core i5-L16G7?
Что касается графического ядра, тестов маловато.
iXBT.com 10:39
Общество
Суд в США приговорил россиянина Буркова к девяти годам заключения
Хакера Алексея Буркова, признавшего себя виновным в совершении киберпреступлений, суд в США приговорил к девяти годам заключения.
РБК 11:53
Общество
В Свердловской области отменят ряд ограничений по COVID-19
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что в регионе отменяют ряд мер, введенных для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 11:18
Общество
Ольга Романова объявила о закрытии «Руси сидящей»
Глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова сообщила в своем Facebook, что с 26 июня организация закрывается.
РБК 13:42
Шоу-бизнес
Ольга Бузова провела экскурсию по своей квартире стоимостью 120 миллионов, в которой идет ремонт
В октябре Ольга объявила, что покупка все-таки состоялась и ей удалось приобрести квартиру на Мосфильмовской улице стоимостью 120 миллионов рублей.
Вокруг ТВ 10:58
Происшествия
Оправдан мужчина, признавшийся в насилии над полуторагодовалой дочкой
В Татарстане суд оправдал 27-летнего мужчину, признавшегося в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью.
Вести.Ru 12:04
Общество
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности
Губернатор Челябинской области продлил до 12 июля режим повышенной готовности, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 12:04