Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»

Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями. Документ опубликовали на сайте парламента США. Другой проект на эту же тему на рассмотрение внесла группа сенаторов в начале июня.
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с чего всё началось
Конгрессмены палаты представителей Конгресса США предложили для рассмотрения законопроект, содержащий смягченные санкции против участников строительства газопровода «Северный поток-2», сообщается на сайте
 законодателя Адама Кинцингера.
Lenta.ru08:45

Подробнее о событии

Проект смягченных санкций против «Северного потока – 2» внесен в Конгресс США

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«Нафтогаз» призвал США расширить санкции против «Северного потока — 2»

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В Конгрессе США предложили смягченные санкции против «Северного потока-2»

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В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»

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Новый законопроект Конгресса США смягчает санкции против «Северного потока-2»

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