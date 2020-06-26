Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»

Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями. Документ опубликовали на сайте парламента США. Другой проект на эту же тему на рассмотрение внесла группа сенаторов в начале июня.
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с чего всё началось
Конгрессмены палаты представителей Конгресса США предложили для рассмотрения законопроект, содержащий смягченные санкции против участников строительства газопровода «Северный поток-2», сообщается на сайте
 законодателя Адама Кинцингера.
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