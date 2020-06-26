Политика
РИА НовостиВ конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»
Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями. Документ опубликовали на сайте парламента США. Другой проект на эту же тему на рассмотрение внесла группа сенаторов в начале июня.
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с чего всё началось
Конгрессмены палаты представителей Конгресса США предложили для рассмотрения законопроект, содержащий смягченные санкции против участников строительства газопровода «Северный поток-2», сообщается на сайте законодателя Адама Кинцингера.Lenta.ru08:45
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Руководитель проекта «Русь сидящая» Ольга Романова заявила о закрытии фонда с 26 июня, об этом она написала на своей странице в Facebook.
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Стал известен состав «Зенита» на матч РПЛ с «Крыльями Советов»
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На следующей неделе туляков ожидает похолодание
На следующей неделе, в понедельник-вторник, в Центральной России ожидается похолодание.
Тульская пресса 07:15
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Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и людей
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Послы стран ЕС согласовали предварительный список стран, с которыми союз откроет границы 1 июля.
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В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата
Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
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Россия доложила ООН о ликвидации крайней нищеты
В документе говорится об успехах в ликвидации голода.
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Вирусологи не исключают возможность второй волны коронавируса в России
Эксперты в области вирусологии оценили возможность второй волны коронавируса в России и не исключают повторного роста заболеваемости.
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Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла
Хирург-онколог Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно способно спровоцировать развитие рака.
РИА Новости 03:41
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ВОЗ назвала компании, лидирующие в разработке вакцин от коронавируса
Вакцины англо-шведской компании AstraZeneca и американской Moderna являются одними из лидирующих кандидатов среди 15 вакцин от COVID-19, которые проходят клинические испытания на людях, заявила на брифинге в Женеве главный исследователь ВОЗ Сумия Сваминатан.
РИА Новости 13:06
Армия и оружие
Захват Турцией авиабазы «Джуфра» в Ливии не оставит Египту выбора
Если бойцы Правительства национального согласия при поддержке турецких солдат захватят военную базу «Джуфра» в Ливии, то Египту придется ввести свои силы в данную страну.
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Xiaomi в РФ объявила скидки на Redmi Note 9 с четырьмя камерами и NFC
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Сперва на авторынке Чехии появились автомобили Skoda Octavia четвертой генерации только в «средней» Ambition и «топовой» Style модификациях.
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Индия рассматривает возможность покупки танков «Армата»
Индия рассматривает возможность покупки российских танков на базе платформы «Армата», сообщил «Звезде» источник в оборонно-промышленном комплексе.
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Газета.Ru вчера в 15:05
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Авторы «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» выпустили обновление впервые за 13 лет
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В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Победы
Калининград, 25 июня 2020, 14:53 — REGNUM В Калининграде наградили участницу парада Победы, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй.
REGNUM вчера в 07:53
Авто
Bentley завершила выпуск флагманского седана Mulsanne
Британский автопроизводитель Bentley завершил выпуск флагманского лимузина Mulsanne.
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Общество
Лукашенко связал рост цен на жилье в Минске с москвичами
Москвичи активно покупают жилье в Минске и других городах Белоруссии, из-за чего цены на квартиры в них растут.
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