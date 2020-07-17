Коронавирус
REGNUMВ Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400
Вашингтон, 17 июля 2020, 20:32 — REGNUM В Конгресс США республиканцы внесли законопроект о санкционных мерах против Турции за покупку Анкарой у России зенитно-ракетных систем С-400. С-400 © ИА REGNUM Законопроект внесен 17 июля по инициативе конгрессмена-республиканца Адама Кинзингера.
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Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 13:30
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
Армия и оружие
В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп
Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.
Газета.Ru 02:48
Авто
Chery представила интерьер кроссовера Tiggo 7 Pro для России
В нижней центральной части консоли находится сенсорная панель управления подогревом сидений, системой очистки воздуха в салоне авто и 2-зонным климат-контролем.
Evo-rus.com 05:35
Общество
Свердловский губернатор объяснил проведение крестного хода в пандемию
Было очевидно, что достаточно много верующих людей, даже зная о рисках, связанных с новой коронавирусной инфекцией, не откажутся от того, чтобы пройти крестным ходом, пояснил Куйвашев.
ТагилСити.ру 12:14
Гаджеты
Huawei расширяет список смартфонов для EMUI 10.1
Обновление оболочки EMUI 10.1 теперь доступно еще 39 смартфонам Huawei и Honor, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 06:50
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев запрещал Ольге Орловой видеться с Жанной Фриске в США
Певице Ольге Орловой запрещал приезжать в США, где лечилась ее подруга Жанна Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев.
CT news 02:36
Здоровье
За сутки в Свердловской области выявили 301 случай коронавируса
Уральский меридиан 03:40
Общество
Строители «Лахта Центра» в Петербурге завершили забастовку
Напомним, сегодня утром, 17 июля, несколько сотен рабочих, завершающих строительство «Лахта Центра», объявили забастовку, потребовав от компании-работодателя выплаты зарплаты за предыдущие месяцы.
Коммерсантъ 11:39
Авто
В Китае в июне выросли продажи автомобилей марки Tesla
Goroday.ru 11:31
Шоу-бизнес
Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз
Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru 10:15
Здоровье
Врачи назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19
Вакцина от коронавируса подойдет всем, кроме людей с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, заявил РИА Новости директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости 13:58
Общество
В пятницу королева Елизавета посвятит в рыцари 100-летнего ветерана
Капитан Томас Мур, собравший пожертвования для Национальной службы здравоохранения, сумма которых превысила 30 млн фунтов стерлингов (более 2,6 млрд рублей), вскоре официально получит звание рыцаря.
МИР 24 15 июля в 17:25
Происшествия
В Ростове-на-Дону из-за ливней затопило дома и детские сады
Из-за сильных ливней в Ростове-на-дону и Батайске затопило жилые дома, детские сады и вокзал, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
РБК 08:01
Политика
В Турции назвали ожидаемую дату запуска авиасообщения с Россией
В Турции ожидают, что пассажирские авиаперевозки с Россией, приостановленные из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений, будут возобновлены 25 июля.
Lenta.ru 10:53
Путешествия
Стало известно о не помещающихся на пляжах Сочи туристах
Приехавшие в Сочи туристы перестали помещаться на пляжах.
Lenta.ru вчера в 22:32
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
Evo-rus.com 11:21
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:31
Космос
Crew Dragon покинет МКС 1 августа
Американский корабль Crew Dragon покинет Международную космическую станцию 1 августа, его возвращение на Землю запланировано на 2 августа, сообщил глава NASA Джим Брайденстайн.
RT на русском 14:01
Армия и оружие
Российский комплекс С-500 восхитил египетские СМИ
Появление российского зенитно-ракетного комплекса С-500, или «Прометея», ознаменовало новую эпоху господства РФ на рынке вооружений, считает египетское издание Sasapost.
Невские Новости вчера в 20:58
Общество
Число безработных в России в июне составило 4,61 млн человек
Численность безработных в России в июне 2020 года, по предварительным данным, составила около 4,606 млн человек, или 6,2% экономически активного населения.
ТАСС 12:07
Футбол
Маурисио Покеттино попал в сферу интересов «Ювентуса» и «Интера»
Спорт-Экспресс 06:25
Здоровье
В Волгограде главврач городской больницы умерла от коронавируса
В Волгограде из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончалась главный врач поликлиники №3 Ирина Гайдук.
Панорама Ростова-на-Дону 10:59
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК вчера в 11:22