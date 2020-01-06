Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану

"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.
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Конгресс США рассмотрит вопрос об ограничении военных действий Трампа

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