с чего всё началось

"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.

В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану

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