Политика
РИА НовостиВ конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану
"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.
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с чего всё началось
«На этой неделе палата представит резолюцию о военных полномочиях и проголосует по ней, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.RT на русскомвчера в 23:58
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Палата представителей рассмотрит вопрос ограничения военных полномочий Трампа
Коммерсантъвчера в 23:56
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