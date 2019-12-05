Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что поручила председателям комитетов подготовить обвинения для процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times. «Президент не оставляет нам другого выбора, кроме как действовать», — сказала Пелоси.

В конгрессе США начали готовить обвинения для импичмента Трампа

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