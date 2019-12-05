Политика
ДождьВ конгрессе США начали готовить обвинения для импичмента Трампа
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что поручила председателям комитетов подготовить обвинения для процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times. «Президент не оставляет нам другого выбора, кроме как действовать», — сказала Пелоси.
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Федор Добронравов не собирается уходить из сериала «Сваты»
Инсайдер от имени актёра Фёдора Добронравова рассказал, что ждёт дальше сериал "Сваты".
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Онколог назвал главную опасность вируса папилломы для женщин
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Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике
Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
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ВЦИОМ: 79% россиян хотят, чтобы их дети стали волонтерами
Большинство россиян считают волонтерскую деятельность примером для молодежи и хотят бы, чтобы их дети стали добровольными помощниками.
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Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
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Эксперты: Родченков из США изменял данные московской лаборатории
Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, эмигрировавший в США, вместе с коллегами вносил изменения в систему управления данными лаборатории (LIMS), находясь в Калифорнии.
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В сети появился первый трейлер «Чёрной вдовы» со Скарлетт Йоханссон
Кинолента выходит в прокат 1 мая 2020 года. Во вторник, 3 декабря, в сети появился первый трейлер "Чёрной вдовы" со Скарлетт Йоханссон.
Кино
Названы любимые новогодние фильмы российских зрителей
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Историка Соколова отправили на обследование в психиатрическую клинику
Как рассказал ТАСС источник в следственных органах, бывшего доцента СПбГУ направили туда для проведения психолого-психиатрической экспертизы.
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На Кубани мужчина убил жену с тещей и ранил двухлетнюю дочь
В Крымском районе Краснодарского края завели уголовное дело против 42-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве своих жены и тещи.
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В Кремле не ждут соглашения по итогам встречи «нормандской четверки»
По итогам встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря соглашения не будет, но, возможно, стороны примут необязывающий документ.
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Дочь Джоли и Питта Шайло стала мальчиком
Наследница знаменитых актеров Голливуда Анджелины Джоли и Брэда Питта, 13-летняя Шайло, сменила имя в официальных документах.
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Фильм Игоря Копылова «Ржев» выходит в прокат
Политика
Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста
Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Политика
На Украине заявили о срыве переговоров с Россией по транзиту газа
В пресс-службе министерства энергетики Украины сообщили, что намеченные на 5 декабря переговоры по заключению нового контракта по транзиту российского газа отменены.
Политика
Медведев ответил Тимуру Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова
Дмитрий Медведев обменялся шутками с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым.
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В Санкт-Петербурге водитель Audi разбил 13 машин
В Санкт-Петербурге водитель на автомобиле Audi A7 повредил 13 машин.
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Бреза выиграла индивидуальную гонку в Эстерсунде. Куклина — пятая
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Муж Алсу за несколько месяцев сильно похудел
Оказалось, что за последние несколько месяцев Ян похудел практически вдвое. Изменилось не только тело, но и лицо мужчины.
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Виктория Лопырева показала фото со свадьбы с Игорем Булатовым
Виктория Лопырева решила показать поклонникам несколько снимков со своей свадьбы с бизнесменом Игорем Булатовым.
Происшествия
В Перми почтят память жертв пожара в ночном клубе «Хромая лошадь»
В Перми почтят память 156 жертв пожара в ночном клубе "Хромая лошадь", трагедия произошла 5 декабря 2009 года.
Политика
Премьер Болгарии объяснил задержки с «Турецким потоком»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил задержку со строительством газопровода "Турецкий поток" на территории страны необходимостью выполнить обязательные процедуры Евросоюза.
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На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем
Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
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YouTube назвал самые популярные видео в России в 2019 году
YouTube составил рейтинг самых просматриваемых видео русскоязычного сегмента в 2019 году. Об этом рассказали в "Google Россия".