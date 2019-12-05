Политика

ДождьДождьВ конгрессе США начали готовить обвинения для импичмента Трампа

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что поручила председателям комитетов подготовить обвинения для процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times. «Президент не оставляет нам другого выбора, кроме как действовать», — сказала Пелоси.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Юристы выступят на слушаниях по делу об импичменте Трампа 9 декабря

News.ru13:47

Белый дом назвал решение Пелоси продолжить импичмент попыткой пересмотра итогов выборов

ТАСС14:25

Белый дом оценил подготовку обвинений против Трампа для импичмента

RT на русском09:55

Пелоси отметила, что импичмент Трампа не имеет отношения к политике

Газета.Ru12:37

В конгрессе начали готовить обвинения для импичмента Трампа

РБК10:38

Белый дом обвинил демократов в преследовании эгоистичных интересов

РИА Новости14:30

Дональду Трампу обрисовали путь к импичменту

Коммерсантъ13:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 15:50, Ашберн
Происшествия

Вынесен приговор убившей дочь матери в Бийске

Известия 01:05
Кино

Федор Добронравов не собирается уходить из сериала «Сваты»

Инсайдер от имени актёра Фёдора Добронравова рассказал, что ждёт дальше сериал "Сваты".
Piter.tv вчера в 02:41
Здоровье

Онколог назвал главную опасность вируса папилломы для женщин

Вирус папилломы человека (ВПЧ) может сигнализировать о развитии опасных заболеваний у женщин.
iReactor 14:13
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев заявил о проблемах со здоровьем

Подмосковье Сегодня 10:04
Наука

Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике

Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
ФедералПресс вчера в 02:24
Кино

Режиссер «Дау» попросил Минкульт допустить в прокат все части фильма

Афиша Daily 09:14
Общество

ВЦИОМ: 79% россиян хотят, чтобы их дети стали волонтерами

Большинство россиян считают волонтерскую деятельность примером для молодежи и хотят бы, чтобы их дети стали добровольными помощниками.
Комсомольская правда 11:49
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Спорт

Эксперты: Родченков из США изменял данные московской лаборатории

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, эмигрировавший в США, вместе с коллегами вносил изменения в систему управления данными лаборатории (LIMS), находясь в Калифорнии.
РИА Новости 10:00
Кино

В сети появился первый трейлер «Чёрной вдовы» со Скарлетт Йоханссон

Кинолента выходит в прокат 1 мая 2020 года. Во вторник, 3 декабря, в сети появился первый трейлер "Чёрной вдовы" со Скарлетт Йоханссон.
Piter.tv 03 декабря в 03:18
Кино

Названы любимые новогодние фильмы российских зрителей

Советская комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» заняла первое место в списке любимых новогодних фильмов жителей России.
REGNUM 05:26
Происшествия

Историка Соколова отправили на обследование в психиатрическую клинику

Как рассказал ТАСС источник в следственных органах, бывшего доцента СПбГУ направили туда для проведения психолого-психиатрической экспертизы.
Вести.Ru 13:48
Происшествия

На Кубани мужчина убил жену с тещей и ранил двухлетнюю дочь

В Крымском районе Краснодарского края завели уголовное дело против 42-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве своих жены и тещи.
Российская газета 12:51
Политика

В Кремле не ждут соглашения по итогам встречи «нормандской четверки»

По итогам встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря соглашения не будет, но, возможно, стороны примут необязывающий документ.
Российская газета 13:37
Энергетика

Украина взыскала с «Газпрома» два миллиарда долларов

«Нафтогаз» сумел взыскать с «Газпрома» около 2,1 миллиарда долларов, или 45 процентов всей компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем.
Lenta.ru 15:18
Происшествия

Начальник погибшей девушки-следователя знал об ее намерениях до гибели

Вести.Ru 14:57
Шоу-бизнес

Дочь Джоли и Питта Шайло стала мальчиком

Наследница знаменитых актеров Голливуда Анджелины Джоли и Брэда Питта, 13-летняя Шайло, сменила имя в официальных документах.
VSE42.RU 02 декабря в 22:27
Кино

Фильм Игоря Копылова «Ржев» выходит в прокат

Россия – Культура 03:21
Политика

Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста

Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Известия 06:35
Политика

На Украине заявили о срыве переговоров с Россией по транзиту газа

В пресс-службе министерства энергетики Украины сообщили, что намеченные на 5 декабря переговоры по заключению нового контракта по транзиту российского газа отменены.
Газета.Ru 10:32
Политика

Медведев ответил Тимуру Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова

Дмитрий Медведев обменялся шутками с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым.
Актуальные Новости 10:05
Происшествия

В Санкт-Петербурге водитель Audi разбил 13 машин

В Санкт-Петербурге водитель на автомобиле Audi A7 повредил 13 машин.
Известия 07:08
Биатлон

Бреза выиграла индивидуальную гонку в Эстерсунде. Куклина — пятая

Спорт-Экспресс 11:44
Шоу-бизнес

Муж Алсу за несколько месяцев сильно похудел

Оказалось, что за последние несколько месяцев Ян похудел практически вдвое. Изменилось не только тело, но и лицо мужчины.
Kleo.ru вчера в 08:09
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева показала фото со свадьбы с Игорем Булатовым

Виктория Лопырева решила показать поклонникам несколько снимков со своей свадьбы с бизнесменом Игорем Булатовым.
Суть событий 10:13
Происшествия

В Перми почтят память жертв пожара в ночном клубе «Хромая лошадь»

В Перми почтят память 156 жертв пожара в ночном клубе "Хромая лошадь", трагедия произошла 5 декабря 2009 года.
Газета.Ru 02:14
Политика

Премьер Болгарии объяснил задержки с «Турецким потоком»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил задержку со строительством газопровода "Турецкий поток" на территории страны необходимостью выполнить обязательные процедуры Евросоюза.
РИА Новости 07:19
Общество

На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем

Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
REGNUM вчера в 13:27
Музыка

YouTube назвал самые популярные видео в России в 2019 году

YouTube составил рейтинг самых просматриваемых видео русскоязычного сегмента в 2019 году. Об этом рассказали в "Google Россия".
ТАСС 13:00
Происшествия

Советник президента РФС Смертин скрылся с места ДТП

Газета.Ru 06:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное