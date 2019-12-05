Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрампу предъявят обвинения с целью импичмента

Свидетели, как и ожидалось, одобрили обвинения, между тем единственный эксперт от республиканцев назвал их поверхностными. Если палата представителей проголосует за импичмент Трампа, дело перейдет в сенат.
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