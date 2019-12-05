Политика
РИА НовостиТрампу предъявят обвинения с целью импичмента
Свидетели, как и ожидалось, одобрили обвинения, между тем единственный эксперт от республиканцев назвал их поверхностными. Если палата представителей проголосует за импичмент Трампа, дело перейдет в сенат.
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Общество
В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы
Наука
Создана ежемесячная противозачаточная таблетка
Армия и оружие
ТОФ получит модернизированный фрегат и два корвета в 2020 году
Тихоокеанский флот в 2020 году примет в состав фрегат "Маршал Шапошников", в настоящее время проходящий модернизацию, а также два корвета: "Гремящий" и "Герой России Алдар Цыденжапов".
Общество
Медведев спрогнозировал незначительный рост реальных доходов россиян
17 октября Росстат объявил, что в третьем квартале 2019 года реальные доходы населения выросли на 3% в годовом выражении, однако экономисты утверждают, что столь резкий рост «не бьется» с другими данными о состоянии экономики.
Политика
Путин назвал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми
Один из вопросов, которые задали президенту России журналисты 4 декабря, касался транзита газа через Украину: - Я постоянно повторяю, что мы готовы сохранить украинский транзит, мы ведем сейчас переговоры об этом в Вене, это никакой не секрет.
Общество
Водолеи займутся прошлым, а Козерогам поступят интересные предложения
Козерог Сегодня вам могут поступать интересные деловые предложения.
Политика
Медведев предостерег россиян об опасности незаконных протестов
В противном случае опасных ситуаций в стране не удастся избежать. В качестве примера он привел протестные акции "желтых жилетов" во Франции.
Политика
СМИ узнали об идее Зеленского создать в Донбассе муниципальную стражу
Президент Украины Владимир Зеленский предложит на встрече в "нормандском" формате создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса "муниципальную стражу" из представителей Украины, ОБСЕ и ЛНР/ДНР, передает Espreso.tv.
Экономика
Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Политика
Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
Общество
В протестах в Париже участвуют около 250 тысяч человек
Происшествия
Председателя ОНК Якутии арестовали по подозрению во взяточничестве
"Марина Семенова, председатель ОНК, арестована и сейчас находится в изоляторе временного содержания по подозрению во взяточничестве", - сказал источник.
Авто
Назвали способ сэкономить на заправке автомобиля
Немногие знают, что использовать топливную карту на заправках заметно выгоднее, чем платить наличными.
Политика
Посол РФ в США ответил на обвинения в «связях» Москвы с хакерами
«Давно предлагаем американской стороне наладить прямой диалог по вопросам кибербезопасности, договориться о совместном реагировании на профильные угрозы», — написал Антонов в Facebook.
Шоу-бизнес
Звезду «Дома-2» Евгению Феофилактову бросил ливанский жених
Совсем недавно одна из бывших участниц "Дом-2" Евгения Феофилактова говорила о том, что у неё появился возлюбленный - бизнесмен из Ливана Маджид Гиагиа.
Политика
Лавров ответил на заявления ФРГ о расследовании убийства в Берлине
Власти ФРГ обвинили Москву в отсутствии содействия по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине, добавил министр, что напоминает обвинения в адрес России в связи с крушением малайзийского Boeing MH17 на Украине в 2014 году.
Кино
Актер, сыгравший Аладдина, заявил, что стал заложником одной роли
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Экономика
На Украине заявили о реальном взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд
Самым позитивным Коболев назвал заключение нового контракта о транзите газа, который «Газпром» может подписать с новым оператором украинской газотранспортной системы, отделенном от «Нафтогаза».
Политика
Байден обругал обвинившего его избирателя на предвыборной встрече
Кандидат в президенты США демократ Джо Байден обругал избирателя на предвыборной встрече после того, как мужчина обвинил его в получении "теплого местечка" на Украине для сына Хантера Байдена, сообщает CNBC.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко считает пенсии россиян позорными
Исполнитель Лев Лещенко раскритиковал размеры российских пенсий, назвав их "кощунственными".
Космос
Ученые обнаружили самую тяжелую черную дыру во Вселенной
Немецким ученым из Мюнхенской обсерватории и Института внеземной физики Макса Планка впервые удалось выполнить прямую оценку массы гигантской черной дыры, основываясь непосредственно на наблюдениях за движениями звезд вокруг ядра галактики.
Происшествия
В Миннесоте разбился военный вертолет «Черный ястреб»
В американском штате Миннесота разбился вертолет Национальной гвардии США UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»), сообщает ABC News.
Спорт
Сборная РФ по плаванию установила мировой рекорд на чемпионате Европы
Сборная РФ по плаванию завоевала золото чемпионата Европы в смешанной эстафете на короткой воде 4х50 м комплексным плаванием, передает ТАСС.
Происшествия
В Забайкалье открыт центр по выплатам пострадавшим в ДТП с автобусом
Происшествия
Четыре машины столкнулись в Чите
В Чите утром 6 декабря произошло ДТП с участием четырех машин. На место приехала скорая помощь и ДПС.
Общество