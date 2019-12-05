Политика
РосбалтТрампу предъявят обвинения для импичмента
Палата представителей США составит обвинения в рамках импичмента президента Дональда Трампа. После этого председатель палаты должен приступить к реализации процедуры импичмента. По словам спикера Нэнси Пелоси, Трамп «не оставил ей другого выбора», передает ABC.
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Зона «Восток» в ПФЛ будет ликвидирована
Зона «Восток» в рамках ПФЛ будет упразднена с сезона 2020/21.
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Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая родила третьего ребенка.
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Напомним, в начале 2017 года было достигнуто соглашения между странами ОПЕК и рядом нефтедобывающих стран, не входящих в эту организацию (ОПЕК+), о сокращении суточной добычи нефти.
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Эксперты: Родченков из США изменял данные московской лаборатории
Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, эмигрировавший в США, вместе с коллегами вносил изменения в систему управления данными лаборатории (LIMS), находясь в Калифорнии.
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Историка Соколова отправили из «Бутырки» на психиатрическую экспертизу
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Раскрыты детали расследования убийства Михаила Круга
Следствие осложнялось еще и тем, что местные жители, уважавшие Круга, считали честью поучаствовать в расследовании и давали ложные показания.
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Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить участникам встречи в «нормандском формате» в Париже идею создания в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) так называемой муниципальной стражи.
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В США четыре человека погибли в перестрелке после ограбления магазина
Четыре человека были убиты на юге американского штата Флорида после попытки ограбления ювелирного магазина и захвата заложника.
Политика
Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста
Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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Певцов сказал Урганту, что Познер съездит в Нидерланды и без него
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Крупный бизнесмен рассказал о большой стоимости владения премиальный автомобилем Bugatti Veyron.
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Компания HMD Global провела презентацию смартфона Nokia 2.3, который создавали в рамках программы Android One.
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Всемирная метеорологическая организация (ВМО) прогнозирует, что период 2010-2019 годов с высокой степенью вероятности станет самым теплым десятилетием в истории наблюдений за погодой и климатом, а 2019 год войдет в тройку самых теплых годов.