Политика
РИА НовостиКонгресс США продолжит открытые слушания по импичменту Трампа
В среду на нынешней неделе пройдут первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента Трампа с и.о. посла США на Украине Биллом Тейлором и заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом. Далее в пятницу запланированы открытые показания бывшего посла США на Украине Мэри Йованович.
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В вопросе импичмента Трампа обе стороны остались без козырей – американский эксперт
Украина.рувчера в 22:10
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