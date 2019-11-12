Политика

РИА НовостиРИА НовостиКонгресс США продолжит открытые слушания по импичменту Трампа

В среду на нынешней неделе пройдут первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента Трампа с и.о. посла США на Украине Биллом Тейлором и заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом. Далее в пятницу запланированы открытые показания бывшего посла США на Украине Мэри Йованович.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

В вопросе импичмента Трампа обе стороны остались без козырей – американский эксперт

Украина.рувчера в 22:10

Трамп назвал мошенничеством слушания в конгрессе по импичменту

Газета.Ruвчера в 19:57

Трамп заявил, что не смотрел слушания по импичменту в конгрессе

РИА Новостивчера в 17:19

Республиканец назвал слушания по импичменту Трампу театральной постановкой

News.ruвчера в 17:35

Демократы так и не решились показать свидетеля по делу импичмента Трампу

Вести.Финансвчера в 16:43

В США начались публичные слушания по «украинскому делу»

Коммерсантъвчера в 13:38

Начались первые открытые слушания по импичменту Трампа

Российская газетавчера в 11:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 00:38, Ашберн
Происшествия

В колледже Благовещенска произошла стрельба

Lenta.ru вчера в 21:30
Общество

Банки предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Происшествия

В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП

На федеральной трассе Чита - Забайкальск микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Погибли шесть человек, еще трое пострадали.
Российская газета вчера в 20:23
Происшествия

Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки

Известия вчера в 20:24
Происшествия

Ребенок умер в школе в Хабаровске

ТАСС вчера в 22:54
Происшествия

ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом

Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
Хоккей

«Вашингтон» взял верх над «Филадельфией» в серии буллитов

Газета.Ru вчера в 22:36
Происшествия

В Крыму из запертого дома пропала 5-летняя девочка

Как сообщает управление СК РФ по Крыму, Дарья П. из села Кропоткино пропала 12 ноября, когда отец ребенка выехал из дома по делам и закрыл дочку одну.
Вести.Ru вчера в 11:16
Политика

Бундестаг принял законопроект об обновленной газовой директиве ЕС

Немецкий парламент (бундестаг) принял законопроект, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза, под который подпадает российский газопровод «Северный поток – 2». Об этом в среду, 13 ноября, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 12:48
Хоккей

Сборная России проиграла команде Канады в матче Суперсерии

Как итог, счет в противостоянии стал 3-2 пользу Канады. 15 ноября россияне проведут еще одну игру против сборной Западной хоккейной лиги.
Газета.Ru вчера в 23:29
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Политика

Эрдоган заявил, что вернул Трампу его скандальное письмо

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вернул американскому коллеге Дональду Трампу его невежливое письмо в ходе переговоров в Вашингтоне.
РИА Новости вчера в 16:58
Политика

Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза

Уходящий глава Евросовета Дональд Туск все пять лет работы на этом посту утверждал лидерам Евросоюза, что Россия является "стратегической проблемой" сообщества, а не "стратегическим партнером".
ТАСС вчера в 16:10
Политика

Путин рассказал об избежавшей рецессии экономике России

Президент России Владимир Путин на церемонии закрытия делового форума БРИКС рассказал, как экономике страны удалось избежать рецессии.
РИА Новости вчера в 17:07
Общество

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 08:18
Политика

Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru вчера в 06:12
Происшествия

Боец ММА арестован по делу о похищении человека в Москве

REGNUM вчера в 15:22
Теннис

Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP

Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
RT на русском вчера в 12:00
Политика

В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ 12 ноября в 07:16
Энергетика

Новак заявил, что Россия стала ведущим поставщиком сырой нефти в Китай

Россия занимает ведущие позиции по экспорту сырой нефти в КНР, увеличив в 2018 году объем поставок на 27,4%, а также лидирует по экспорту электроэнергии.
ТАСС вчера в 23:41
Политика

Китай не собирается брать обязательства о ежегодном приобретении сельскохозпродукции США на 50 миллиардов долларов

Китай не собирается брать на себя обязательства о ежегодном приобретении сельскохозяйственной продукции США на сумму в 50 миллиардов долларов.
Эхо Москвы 00:30
Политика

В AmCham не исключили первой встречи «капитанов» бизнеса России и США на ПМЭФ

Инициатива о создании группы, которая объединит «капитанов» российского и американского бизнеса, изначально была выдвинута президентом России Владимиром Путиным на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года.
Взгляд.ру 00:23
Хоккей

Илья Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»

Перед матчем «Лос-Анджелеса» с «Миннесотой» стало известно, что Ковальчук будет выведен из состава «Кингз» в ближайщем будущем.
Чемпионат 12 ноября в 21:55
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета 12 ноября в 21:00
Кино

В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского

В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru 12 ноября в 03:31
Общество

Израиль и «Исламский джихад» достигли соглашения о перемирии

Израиль и палестинская организация «Исламский джихад» заключили соглашение о прекращении огня, передаёт AFP, ссылаясь на источники.
Московский Комсомолец 00:25
Происшествия

Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Саратовской области

Двое детей погибли во время пожара в частном доме в Саратовской области.
REGNUM вчера в 16:03
Общество

НАФИ назвал самые популярные среди россиян цифровые сервисы банков

Наиболее активными пользователями цифровых сервисов банков в России являются люди с доходом выше среднего, руководители и пользователи до 34 лет, сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.
Коммерсантъ вчера в 23:31
Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском 11 ноября в 23:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное