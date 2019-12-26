Политика

РБКРБКВ конгрессе США нашли новый способ противостоять России и Турции

Американский конгресс принял постановление, которое предполагает расширение сотрудничества с Грецией, Кипром и Израилем. В сенате заявляют, что таким образом рассчитывают умерить амбиции России и Турции в регионе Восточного Средиземноморья, сообщает The Hill.
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с чего всё началось
«С помощью отмены эмбарго США на поставки оружия на Кипр и расширения необходимой военной помощи для Греции законодательство ставит своей целью всеобъемлющий подход к вопросу стабильности ключевых региональных партнёров», — сказал
 один из авторов инициативы сенатор Марко Рубио.
RT на русскомвчера в 15:30

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Эксперт усомнился в возможностях США выдавить Россию со средиземноморского рынка газа

Взгляд.ру05:52

СМИ узнали о планах США по консолидации союзников против РФ и Турции

Известиявчера в 14:30

СМИ: Вашингтон сделал упор на помощи союзникам в Средиземноморье

ТАССвчера в 15:53

В США изучают возможности усилить позиции в Средиземноморье

RT на русскомвчера в 15:30

В конгрессе США нашли новый способ противостоять России и Турции

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В США разработали метод сдерживания России в Средиземном море

Газета.Ru02:19

В США нашли способ ослабить позиции России в Средиземноморье

Интерфаксвчера в 13:51
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Экономика

Газовый договор Россия — Украина: Америка крупно просчиталась

Существует мнение, что синхронные с переговорами (Россия — Украина — ЕС) американские санкции против "Северного потока — 2" и иностранных трубоукладчиков сподвигли "Газпром" отказаться от жесткой конфронтации с "Нафтогазом".
РИА Новости 00:00
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Петросян назвал маразматиками тех, кто говорит, что он не хочет детей

Пятый канал 07:01
Общество

Вожатый детского лагеря на Алтае уволился из-за скандала со свастикой

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Общество

Испанская учительница преподавала анатомию с помощью собственного тела

Весьма необычный способ преподавания анатомии выбрала испанская учительница Вероника Дуке.
Терра 24 декабря в 04:16
Технологии

В «Ростех» намерены создать российские чипы Bluetooth, Wi-Fi, NFC и IoT

Государственная корпорация «Ростех» собирается разрабатывать в России чипы для беспроводных технологий Bluetooth, Wi-Fi, ZigBee, NFC, LPWAN, NB-IoT и Thread.
Игромания.ру 08:37
Армия и оружие

В России стартовали госиспытания самого тяжелого вертолета в мире

Начались государственные совместные испытания (ГСИ) самого тяжелого в мире вертолета Ми-26Т2В, они завершатся к концу 2020 года, сообщил гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
Интерфакс 07:29
Политика

Президент Ирака подал в отставку

Президент Ирака Бархам Салех подал в парламент прошение об отставке. Об этом в четверг сообщил телеканал Al Arabiya.
ТАСС 07:43
Политика

Голикова объяснила, почему 31 декабря не стал выходным днем

В этом году 31 декабря в России не стал выходным днем, потому что для принятия подобных решений необходимы более длительные сроки, установленные трудовым законодательством.
URA.Ru 05:56
Шоу-бизнес

Пугачева выступила против участия Бузовой в «Голубом огоньке»

Издание «Экспресс-новости» написало о том, что Алла Пугачева выступила с резкой критикой возможного выступления Ольги Бузовой на «Голубом огоньке».
ИнфоСМИ вчера в 03:53
Политика

В МИД оценили потери Евросоюза от санкций против России

Потери ЕС от санкций в отношении России уже исчисляются сотнями миллиардов евро, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 08:41
Шоу-бизнес

Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
РБК 06:12
Происшествия

Против семьи Арашуковых завели еще три уголовных дела

Следствие возбудило в отношении членов семьи Арашуковых "как минимум три новых уголовных дела" - об особо крупной растрате, заявил адвокат Владимир Постанюк, защищающий бывшего советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова.
Интерфакс 07:12
Общество

Путин предложил смягчить наказание за невозврат валютной выручки

Пакет законопроектов, который предполагает декриминализацию наказания за нарушение сроков возврата валютной выручки, глава государства внёс в Государственную думу РФ.
REGNUM 03:34
Хоккей

Овечкин посетил рождественский ужин Трампа

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 01:45
Здоровье

Названы болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь

Российский врач-Гастроэнтеролог Алексей Паромонов назвал людей, которым по состоянию здоровья, вообще нельзя употреблять алкоголь.
Evo-rus.com 03:59
Происшествия

В СК подтвердили информацию об обысках у журналистки Полухиной

В СК сообщили о проведении обысков по месту жительства специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Полухиной по уголовному делу о так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.": ее участников следователи ранее привлекли к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.
Газета.Ru 07:49
Политика

WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией

Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Российская газета вчера в 22:38
Экономика

Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год.
Газета.Ru 03:45
Армия и оружие

SOHR: На севере Сирии произошла драка между американскими и российскими военными

Из материала: Началась драка между российскими и американскими военными.
Военное обозрение 07:39
Армия и оружие

Советский Т-62 выдержал попадание противотанковой ракеты

Танк Т-62 советского производства, который по-прежнему состоит на вооружении правительственных сил Сирии, выдержал попадание противотанковой ракеты, выпущенной террористами.
Lenta.ru 05:06
Политика

Зеленский запретил импорт электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России.
Российская газета вчера в 08:27
Политика

Украинский политолог сбежал из студии «России 1»

Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Гордей Белов сбежал из студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 02:07
Происшествия

Российский журналист задержал грабителя в центре Лондона

Российский 80-летний журналист в центре Лондона задержал грабителя, который попытался украсть его сумку.
РИА Новости 05:50
Авто

На продажу выставили русский Tesla Cybertruck

Как выяснилось, сделать столь точную копию нового пикапа американской компании получилось из простой вазовской «девятки» ценой примерно 50 – 60 тыс. рублей.
CarsWeek.ru вчера в 04:01
Происшествия

Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле

Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле Сегодня утром неизвестные совершили покушение на главу администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Коммерсантъ 08:38
Космос

Новая карта кратеров рассказала о геологической эволюции Рюгу

N+1 19 декабря в 19:02
Гаджеты

Samsung выпустит Galaxy S20 вместо Galaxy S11

Флагманский смартфон Galaxy S11, который южнокорейский технологический гигант Samsung должен представить в начале 2020-го года, сменил название на Galaxy S20.
Planet Today вчера в 01:16
Футбол

Тренер «Зенита» Радимов рассказал о разводе с Булановой

Тренер "Зенита-2" и бывший футболист сборной России Владислав Радимов рассказал о расставании с певицей Татьяной Булановой.
Pravda.Ru 01:41
Общество

В России утвердили новые правила регистрации автомобилей

С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
Lenta.ru 04:27
Общество

Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь

Первый поезд "Таврия" из Москвы в Симферополь пересек Керченский пролив по Крымскому мосту и прибыл на конечную станцию, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:52
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