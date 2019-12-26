с чего всё началось

Американский конгресс принял постановление, которое предполагает расширение сотрудничества с Грецией, Кипром и Израилем. В сенате заявляют, что таким образом рассчитывают умерить амбиции России и Турции в регионе Восточного Средиземноморья, сообщает The Hill.

В конгрессе США нашли новый способ противостоять России и Турции

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Политика В МИД оценили потери Евросоюза от санкций против России Потери ЕС от санкций в отношении России уже исчисляются сотнями миллиардов евро, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Шоу-бизнес Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

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Происшествия Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле Сегодня утром неизвестные совершили покушение на главу администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.

Гаджеты Samsung выпустит Galaxy S20 вместо Galaxy S11 Флагманский смартфон Galaxy S11, который южнокорейский технологический гигант Samsung должен представить в начале 2020-го года, сменил название на Galaxy S20.