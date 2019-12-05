Политика
Piter.tvВ конгрессе США нашли основания для импичмента Трампа
Обвинение в превышении полномочий в палате представителей считают обоснованным. В конгрессе США нашли основания для импичмента Дональда Трампа. Американцы считают, что президент превысил свои полномочия.
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Глава комитета Палаты представителей США нашел в конституции решение для Трампа
Интерфаксвчера в 19:51
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Политика
Меркель объяснила высылку российских дипломатов из ФРГ
Канцлер Германии Ангела Меркель пояснила высылку российских дипломатов.
Политика
Медведев рассказал о своём самом сложном решении
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе интервью российским телеканалам ответил на вопрос о своём самом сложном решении.
Политика
Премьер Болгарии оправдал задержки с «Турецким потоком» процедурами ЕС
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов попытался оправдаться за задержку в строительстве той части газопровода "Турецкий поток", которая проходит по территории его страны.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Общество
В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы
Политика
Помощник Зеленского заявил о намерении отгородиться стеной от Донбасса
112.ua Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что в стране построят стену на линии соприкосновения в Донбассе в случае, если на саммите в Париже не будет заключено соглашение о прекращении огня.
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
Происшествия
В Москве арестовали девятерых подозреваемых в терроризме
Мещанский суд Москвы арестовал девять человек, которым вменяют причастность террористической деятельности, передает «РИА Новости».
Общество
На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем
Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
Политика
Медведев оценил законопроект о домашнем насилии
Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, готовящийся к принятию в России, прокомментировал на пресс-конференции по итогам года глава правительства Дмитрий Медведев.
Спорт
Медведев назвал допинговый скандал бесконечным антироссийским сериалом
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с возможным отстранением российских спортсменов от международных соревнований из-за допингового скандала.
Футбол
«Коринтианс» интересуется футболистом «Спартака» Рошой
Политика
Медведев ответил Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил, отвечая на вопрос комика Тимура Батрутдинова в ходе ежегодного интервью российским телеканалам.
Общество
Госдума приняла закон о штрафах для СМИ-иноагентов
Госдума приняла в третьем чтении законопроект авторства сенатора Андрея Клишаса и депутата Павла Крашенинникова о штрафах за нарушения закона о СМИ-иноагентах.
Экономика
На развитие экономики из ФНБ будет выделено 1 триллион рублей
Для стимулирования российской экономики будет выделено примерно 1 триллион рублей.
Культура
Ургант высмеял претензии Певцова к Познеру
Экономика
В Киеве заявили об успешных слушаниях по иску против «Газпрома»
Компания "Нафтогаз" сообщила, что слушания в Амстердаме о принудительном выполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с "Газпромом" закончились для Киева успешно.
Единоборства
Боксер Чахкиев вызвал на бой Емельяненко
Олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев поздравил бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко с победой над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в поединке по правилам бокса и выразил желание стать следующим его соперником.
Экономика
Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей
Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тысяч 130 рублей с 1 января 2020 года.
Политика
Медведев предупредил о последствиях незаконных протестов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что гражданам необходимо выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций».
Общество
Медведев назвал состояние первичного звена здравоохранения удручающим
Общее состояние первичного звена здравоохранения в ряде регионов России удручающее, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.
Происшествия
В Петербурге неизвестные «заминировали» 22 станции метро
Неизвестные сообщили о "минировании" 22 станций метро Петербурга, подобные угрозы поступили в четверг в ряд учебных и медицинских учреждений города, заявил РИА Новости источник в силовых структурах.
Происшествия
Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге
Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
Здоровье
В Твери открыли диагностический онкоцентр «Белая роза»
Диагностический центр "Белая роза", специализирующийся на раннем выявлении онкологических заболеваний женской репродуктивной системы, открыли в среду в Твери.
Гаджеты
Huawei полностью заменила американские компоненты в смартфонах
До введения американских санкций компания использовала компоненты Qorvo, Skywork и Broadcom, теперь же их заменили на китайские Hisense и японские Murata.
Кино
Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
Политика
Путин продлил на пять лет полномочия Садовничего на посту ректора МГУ
Президент России Владимир Путин продлил на пять лет полномочия Виктора Садовничего на посту ректора МГУ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО
Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
Общество
Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы
Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.