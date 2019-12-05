Обвинение в превышении полномочий в палате представителей считают обоснованным. В конгрессе США нашли основания для импичмента Дональда Трампа. Американцы считают, что президент превысил свои полномочия.

В конгрессе США нашли основания для импичмента Трампа

Политика Медведев рассказал о своём самом сложном решении Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе интервью российским телеканалам ответил на вопрос о своём самом сложном решении.

Политика Помощник Зеленского заявил о намерении отгородиться стеной от Донбасса 112.ua Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что в стране построят стену на линии соприкосновения в Донбассе в случае, если на саммите в Париже не будет заключено соглашение о прекращении огня.

Общество Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.

Политика Медведев оценил законопроект о домашнем насилии Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, готовящийся к принятию в России, прокомментировал на пресс-конференции по итогам года глава правительства Дмитрий Медведев.

Спорт Медведев назвал допинговый скандал бесконечным антироссийским сериалом Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с возможным отстранением российских спортсменов от международных соревнований из-за допингового скандала.

Политика Медведев ответил Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил, отвечая на вопрос комика Тимура Батрутдинова в ходе ежегодного интервью российским телеканалам.

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Экономика Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тысяч 130 рублей с 1 января 2020 года.

Политика Медведев предупредил о последствиях незаконных протестов Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что гражданам необходимо выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций».

Общество Медведев назвал состояние первичного звена здравоохранения удручающим Общее состояние первичного звена здравоохранения в ряде регионов России удручающее, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.

Происшествия В Петербурге неизвестные «заминировали» 22 станции метро Неизвестные сообщили о "минировании" 22 станций метро Петербурга, подобные угрозы поступили в четверг в ряд учебных и медицинских учреждений города, заявил РИА Новости источник в силовых структурах.

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Гаджеты Huawei полностью заменила американские компоненты в смартфонах До введения американских санкций компания использовала компоненты Qorvo, Skywork и Broadcom, теперь же их заменили на китайские Hisense и японские Murata.