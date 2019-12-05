Политика
РИА НовостиВ конгрессе США нашли основания для импичмента Трампа
Дональд Трамп превысил свои полномочия и его действия составляют базу для объявления импичмента, заявил по итогам экспертных слушаний глава комитета по судебным вопросам палаты представителей Конгресса США демократ Джеррольд Надлер.
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Общество
Производители порошков ответили на обвинения ФАС
В Ассоциации производителей товаров бытовой химии отреагировали на проверку Федеральной антимонопольной службы, которая выявила нарушения в товарах одних и тех же марок как в России, так и в Западной Европе.
Политика
СБУ задержала члена «Единой России» на границе Крыма с Украиной
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала члена политсовета севастопольского отделения «Единой России» Игоря Кучерявого по подозрению в государственной измене.
Политика
Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО
Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
Происшествия
В ОНК рассказали об условиях содержания историка Соколова в Москве
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал, что историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, не жалуется на условия содержания в психиатрической клинике СИЗО «Бутырка».
Политика
Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
Здоровье
Около трех миллионов россиян ежегодно страдают от врачебных ошибок
Из 28 млн случаев госпитализации в России 2—3 млн заканчиваются неблагополучно. Чаще всего такие прецеденты связаны с врачебными ошибками.
Авто
Volkswagen запускает серийное производство T-Roc Cabriolet
Volkswagen построит T-Roc Cabriolet на своем мультибрендовом заводе в Оснабрюке, Германия, где VW Group также выпускает Porsche Cayman.
Футбол
Фрэнк Лэмпард: «„Челси“ не хватает эффективности в завершающей стадии»
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после победы над «Астон Виллой» в 15-м туре чемпионата Англии (2:1) отметил, что его команде не хватает эффективности.
Наука
Компьютерная модель 46 лет назад предсказала гибель человечества
Компьютеризированная математическая модель предсказала гибель человечества еще 46 лет назад.
Происшествия
Военная база США в Перл-Харборе закрыта после сообщения о стрельбе
Американская объединенная база Пёрл-Харбор - Хикэм закрыта после сообщения о стрельбе на военно-морской верфи в Перл-Харбор, штат Гавайи.
Политика
ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине
В Германии заговорили о возможности новых санкций против России из-за резонансного убийства гражданина Грузии в Берлине.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко считает пенсии россиян позорными
Исполнитель Лев Лещенко раскритиковал размеры российских пенсий, назвав их "кощунственными".
Политика
Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Общество
Дальневосточная ярмарка открылась в Москве
Дальневосточная ярмарка открылась в Москве.
Происшествия
ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Политика
В Верховной раде перепутали текст постановления о курсе Украины в НАТО
Депутат Верховной рады и глава украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев заявил, что на сайте правительства опубликовали старый текст постановления по продвижению Украины в Североатлантический альянс, пишет РИА Новости.
Политика
Адвокат Трампа Рудольф Джулиани неожиданно прилетел в Киев
Личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани прибыл в Киев.
Общество
«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Ранее американское издание назвало запуск в США регулярных пилотируемых миссий астронавтов к МКС "началом конца России как космической державы".
Авто
Для водителей в России введут новые штрафы с 1 января
Еще с 1 января 2020 года водителям в России запретят ездить на новых машинах без номеров, о чем более подробно сообщалось ранее.
Шоу-бизнес
Лобода посеяла слухи о третьей беременности
Напомним, в прошлом году Певица родила дочь Тильду, отцом которой, по слухам, является солист группы Rammstein Тилль Линдеманн.
Технологии
Президент Qualcomm: через два года смартфоны потеряют актуальность
Президент компании Qualcomm, выпускающей процессоры и модемы для мобильных гаджетов, заявил о том, что привычные нам смартфоны начнут уходить в прошлое уже через два года.