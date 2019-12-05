Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ конгрессе США нашли основания для импичмента Трампа

Дональд Трамп превысил свои полномочия и его действия составляют базу для объявления импичмента, заявил по итогам экспертных слушаний глава комитета по судебным вопросам палаты представителей Конгресса США демократ Джеррольд Надлер.
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Глава комитета Палаты представителей США нашел в конституции решение для Трампа

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Судебный комитет Конгресса США подтвердил наличие оснований для импичмента Трампа

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В Конгрессе США сочли доказанной обоснованность импичмента Трампа

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В Белом доме оценили слушания по импичменту в юридическом комитете

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В Белом доме прокомментировали слушания по импичменту

RT на русском20:12

Белый дом заявил о предвзятости экспертов на слушаниях по импичменту

Росбалт20:40

Белый дом прокомментировал слушания по импичменту в судебном комитете

РИА Новости19:47
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Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
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Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
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Из 28 млн случаев госпитализации в России 2—3 млн заканчиваются неблагополучно. Чаще всего такие прецеденты связаны с врачебными ошибками.
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Фрэнк Лэмпард: «„Челси“ не хватает эффективности в завершающей стадии»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после победы над «Астон Виллой» в 15-м туре чемпионата Англии (2:1) отметил, что его команде не хватает эффективности.
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Компьютерная модель 46 лет назад предсказала гибель человечества

Компьютеризированная математическая модель предсказала гибель человечества еще 46 лет назад.
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Военная база США в Перл-Харборе закрыта после сообщения о стрельбе

Американская объединенная база Пёрл-Харбор - Хикэм закрыта после сообщения о стрельбе на военно-морской верфи в Перл-Харбор, штат Гавайи.
РИА Новости 20:40
Политика

ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине

В Германии заговорили о возможности новых санкций против России из-за резонансного убийства гражданина Грузии в Берлине.
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Мальчик, впавший в кому в аквапарке в Благовещенске, пришел в сознание

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Лев Лещенко считает пенсии россиян позорными

Исполнитель Лев Лещенко раскритиковал размеры российских пенсий, назвав их "кощунственными".
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Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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WSJ: США перебросят 14 тысяч военных на Ближний Восток

Газета.Ru 19:26
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Дальневосточная ярмарка открылась в Москве.
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ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах

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Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

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В Верховной раде перепутали текст постановления о курсе Украины в НАТО

Депутат Верховной рады и глава украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев заявил, что на сайте правительства опубликовали старый текст постановления по продвижению Украины в Североатлантический альянс, пишет РИА Новости.
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Для студента ВШЭ Егора Жукова обвинение запросило четыре года колонии

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Адвокат Трампа Рудольф Джулиани неожиданно прилетел в Киев

Личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани прибыл в Киев.
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«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы

Ранее американское издание назвало запуск в США регулярных пилотируемых миссий астронавтов к МКС "началом конца России как космической державы".
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Одноплатный компьютер Rock Pi N10 стоит от 99 долларов США

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Для водителей в России введут новые штрафы с 1 января

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Президент Qualcomm: через два года смартфоны потеряют актуальность

Президент компании Qualcomm, выпускающей процессоры и модемы для мобильных гаджетов, заявил о том, что привычные нам смартфоны начнут уходить в прошлое уже через два года.
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