Политика

РБКРБКВ конгрессе США одобрили новые санкции против «Северного потока-2»

Палата представителей конгресса США одобрила поправки в проект бюджета Пентагона, которые предполагают новые санкции против трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», сообщает радиостанция Free Europe.
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В Госдуме оценили расширение санкций США против «Северного потока — 2»

РИА Новости04:41

Конгресс США одобрил поправки об ужесточении санкций против «Северного потока - 2»

Газета.Ruвчера в 21:56

Оператор «Северного потока - 2» прокомментировал новые санкции США против проекта

ТАСС03:57

В конгрессе одобрили ужесточение санкций против «Северного потока — 2»

Известиявчера в 22:50

Палата представителей США одобрила ужесточение санкций против «Северного потока-2»

Коммерсантъвчера в 21:59

Палата представителей решила усилить санкции по «Северному потоку — 2»

РЕН ТВ04:10

В США единогласно поддержали ужесточение санкций против «Северного потока-2»

Lenta.ruвчера в 21:28
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Экономика

Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников

В документе не указывается, сколько денег удастся сэкономить благодаря пропуску индексации зарплат чиновников в следующем году.
РБК 02:54
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Происшествия

Полиция Киева обезвредила два самодельных взрывных устройства на рынке

Полиция обезвредила два самодельных взрывных устройства на Минском рынке в Киеве, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
RT на русском 07:28
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Общество

Историк из Киева заявил об украинском происхождении богов и пророков

Историк Сергей Поддубный сделал неожиданное заявление. По его мнению, боги и пророки впервые появились на Украине.
Телеканал 360° 03:05
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Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
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Политика

Вашингтон ввел визовые санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова

Вашингтон ввел визовые санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, которого считают причастным к нарушениям прав человека.
Независимая газета вчера в 12:36
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Происшествия

В МВД Украины назвали имя подозреваемого в захвате автобуса в Луцке

Заместитель министра МВД Украины Антон Геращенко рассказал о личности мужчины, подозреваемого в захвате автобуса в Луцке.
RT на русском 07:40
Общество

Пензенская область перешла на третий этап снятия ограничений

Переход на третий этап снятия ограничений, связанных с опасностью распространения коронавирусной инфекции, утвержден изменениями в постановление губернатора Пензенской области от 16 марта.
Smi58.ru 06:53
Политика

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия вчера в 13:16
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Общество

Петербург обошёл Москву в рейтинге регионов РФ по качеству жизни

Москва, 21 июля 2020, 11:04 — REGNUM Российские регионы — лидеры по качеству жизни населения названы рейтинговым агентством «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM 04:04
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Общество

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, сообщила пресс-служба Кремля Такое поручение глава государства дал в рамках подписанного указа "О национальных целях развития России на период до 2030 года".
РИА Новости 05:40
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Общество

В США скончался армянский шансонье Борис Давидян

Любители шансона запомнили Боку по хиту Доля воровская. Перец-шансонье армянского происхождения Борис Давидян скончался на 72-м году жизни.
iReactor 05:57
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Армия и оружие

Экс-глава СБУ Игорь Смешко предрек Украине судьбу Югославии

Игорь Смешко, в прошлом занимавший должность главы СБУ (Служба безопасности Украины), в эфире канала "Украина 24" прокомментировал возможность военного столкновения России и Украины.
CT news 07:46
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Технологии

Продажи PlayStation 5 ограничат

Продажи приставки нового поколения Sony ограничат из-за высокого спроса.
Lenta.ru 06:35
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Политика

Эрдоган посетил превращенный в мечеть собор Святой Софии

ToDay News Ufa 19 июля в 22:22
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Общество

Добронравов не захотел работать в Театре Сатиры за 1 миллион рублей

Evo-rus.com 06:51
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Политика

Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах

Госдума в окончательном чтении приняла закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней.
Lenta.ru 06:15
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Здоровье

Правительство разрешило россиянам с ВИЧ усыновлять детей

Правительство РФ разрешило пациентам, которые имеют ВИЧ и находятся на диспансерном наблюдении у врача-инфекциониста более года, усыновлять и брать под опеку семей, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Московский Комсомолец 07:37
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Происшествия

В Сочи смерч вышел на берег и разгромил пляжное оборудование

Смерч в Сочи вышел на берег в Имеретинской бухте и снес пляжное оборудование.
Газета.Ru 07:35
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Общество

Регионам выделят более 6 миллиардов рублей на строительство жилья

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал два распоряжения правительства о выделении 20 регионам в общей сложности более 6 миллиардов рублей на программы развития жилищного строительства.
Российская газета 03:40
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Политика

Британия обвинила Россию в попытках подрыва мирового порядка

В докладе отмечается, что Россия якобы считает, что недемократический мировой порядок, основанный на «праве сильнейшего, играет ей на руку».
REGNUM 08:13
Кино

Вышел трейлер музыкального фильма Бейонсе

Новый трейлер музыкального фильма американской певицы и актрисы Бейонсе «Black is king» появился на канале YouTube.
Культуромания вчера в 08:33
Экономика

Объемы ввода жилья сокращаются из-за пандемии

Уже 20 июля замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что придется скорректировать целевой показатель нацпроекта по жилью: вместо запланированного ежегодного ввода жилья в 120 млн кв. м к 2024 году — 100 млн кв. м. Из-за пандемии девелоперы стали переносить сроки сдачи жилья, следует из данных Единого ресурса застройщиков.
Коммерсантъ вчера в 17:52
Общество

Композитор Юрий Антонов попал в больницу

Lenta.ru 06:51
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Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова

REGNUM вчера в 09:38
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Политика

Жители Хабаровска раскритиковали врио губернатора в Instagram

Жители Хабаровска обрушились с критикой на депутата Михаила Дегтярева после его назначения на пост врио губернатора Хабаровского края.
Компания 01:30
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Экономика

«Русгидро» попросило принять механизм окупаемости для Дальнего Востока

Глава "Русгидро" Николай Шульгинов попросил президента РФ Владимира Путина ускорить принятие механизма окупаемости для проектов на Дальнем Востоке.
РИА Новости 07:52
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, в которых растут дети, смогут получить ещё три пособия.
Территория новостей 01:42
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Происшествия

Афганская девочка застрелила боевиков «Талибана», убивших ее родителей

Афганская девочка застрелила из автомата двух бойцов радикального движения "Талибан" и ранила еще нескольких боевиков после того, как они убили ее родителей, сообщил начальник местной полиции в интервью агентству Франс Пресс.
РИА Новости 06:52
Политика

Washington Post: Трамп отстает по популярности от Байдена на 15%

Бывший вице-президент Соединенных Штатов и наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на осенних выборах главы Белого дома Джо Байден опережает по популярности текущего американского лидера Дональда Трампа на 15%, сообщает Washington Post.
ПолитРоссия 19 июля в 12:35
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Муцениеце после развода с Прилучным вышла в свет в откровенном наряде

Пользователи социальных сетей заметили, что развод с Прилучным пошел на пользу Муцениеце, так как она заметно преобразилась и стала выглядеть элегантнее.
iReactor 02:48
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