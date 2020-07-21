Палата представителей конгресса США одобрила поправки в проект бюджета Пентагона, которые предполагают новые санкции против трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», сообщает радиостанция Free Europe.

В конгрессе США одобрили новые санкции против «Северного потока-2»

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