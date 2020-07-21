Политика
РБКВ конгрессе США одобрили новые санкции против «Северного потока-2»
Палата представителей конгресса США одобрила поправки в проект бюджета Пентагона, которые предполагают новые санкции против трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», сообщает радиостанция Free Europe.
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Конгресс США одобрил поправки об ужесточении санкций против «Северного потока - 2»
Газета.Ruвчера в 21:56
Палата представителей США одобрила ужесточение санкций против «Северного потока-2»
Коммерсантъвчера в 21:59
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Экономика
Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников
В документе не указывается, сколько денег удастся сэкономить благодаря пропуску индексации зарплат чиновников в следующем году.
РБК 02:54
Происшествия
Полиция Киева обезвредила два самодельных взрывных устройства на рынке
Полиция обезвредила два самодельных взрывных устройства на Минском рынке в Киеве, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
RT на русском 07:28
Общество
Историк из Киева заявил об украинском происхождении богов и пророков
Историк Сергей Поддубный сделал неожиданное заявление. По его мнению, боги и пророки впервые появились на Украине.
Телеканал 360° 03:05
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Политика
Вашингтон ввел визовые санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова
Вашингтон ввел визовые санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, которого считают причастным к нарушениям прав человека.
Независимая газета вчера в 12:36
Происшествия
В МВД Украины назвали имя подозреваемого в захвате автобуса в Луцке
Заместитель министра МВД Украины Антон Геращенко рассказал о личности мужчины, подозреваемого в захвате автобуса в Луцке.
RT на русском 07:40
Общество
Пензенская область перешла на третий этап снятия ограничений
Переход на третий этап снятия ограничений, связанных с опасностью распространения коронавирусной инфекции, утвержден изменениями в постановление губернатора Пензенской области от 16 марта.
Smi58.ru 06:53
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия вчера в 13:16
Общество
Петербург обошёл Москву в рейтинге регионов РФ по качеству жизни
Москва, 21 июля 2020, 11:04 — REGNUM Российские регионы — лидеры по качеству жизни населения названы рейтинговым агентством «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM 04:04
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, сообщила пресс-служба Кремля Такое поручение глава государства дал в рамках подписанного указа "О национальных целях развития России на период до 2030 года".
РИА Новости 05:40
Общество
В США скончался армянский шансонье Борис Давидян
Любители шансона запомнили Боку по хиту Доля воровская. Перец-шансонье армянского происхождения Борис Давидян скончался на 72-м году жизни.
iReactor 05:57
Армия и оружие
Экс-глава СБУ Игорь Смешко предрек Украине судьбу Югославии
Игорь Смешко, в прошлом занимавший должность главы СБУ (Служба безопасности Украины), в эфире канала "Украина 24" прокомментировал возможность военного столкновения России и Украины.
CT news 07:46
Технологии
Продажи PlayStation 5 ограничат
Продажи приставки нового поколения Sony ограничат из-за высокого спроса.
Lenta.ru 06:35
Политика
Эрдоган посетил превращенный в мечеть собор Святой Софии
ToDay News Ufa 19 июля в 22:22
Политика
Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах
Госдума в окончательном чтении приняла закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней.
Lenta.ru 06:15
Здоровье
Правительство разрешило россиянам с ВИЧ усыновлять детей
Правительство РФ разрешило пациентам, которые имеют ВИЧ и находятся на диспансерном наблюдении у врача-инфекциониста более года, усыновлять и брать под опеку семей, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Московский Комсомолец 07:37
Происшествия
В Сочи смерч вышел на берег и разгромил пляжное оборудование
Смерч в Сочи вышел на берег в Имеретинской бухте и снес пляжное оборудование.
Газета.Ru 07:35
Общество
Регионам выделят более 6 миллиардов рублей на строительство жилья
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал два распоряжения правительства о выделении 20 регионам в общей сложности более 6 миллиардов рублей на программы развития жилищного строительства.
Российская газета 03:40
Политика
Британия обвинила Россию в попытках подрыва мирового порядка
В докладе отмечается, что Россия якобы считает, что недемократический мировой порядок, основанный на «праве сильнейшего, играет ей на руку».
REGNUM 08:13
Кино
Вышел трейлер музыкального фильма Бейонсе
Новый трейлер музыкального фильма американской певицы и актрисы Бейонсе «Black is king» появился на канале YouTube.
Культуромания вчера в 08:33
Экономика
Объемы ввода жилья сокращаются из-за пандемии
Уже 20 июля замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что придется скорректировать целевой показатель нацпроекта по жилью: вместо запланированного ежегодного ввода жилья в 120 млн кв. м к 2024 году — 100 млн кв. м. Из-за пандемии девелоперы стали переносить сроки сдачи жилья, следует из данных Единого ресурса застройщиков.
Коммерсантъ вчера в 17:52
Общество
Композитор Юрий Антонов попал в больницу
Lenta.ru 06:51
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова
REGNUM вчера в 09:38
Политика
Жители Хабаровска раскритиковали врио губернатора в Instagram
Жители Хабаровска обрушились с критикой на депутата Михаила Дегтярева после его назначения на пост врио губернатора Хабаровского края.
Компания 01:30
Экономика
«Русгидро» попросило принять механизм окупаемости для Дальнего Востока
Глава "Русгидро" Николай Шульгинов попросил президента РФ Владимира Путина ускорить принятие механизма окупаемости для проектов на Дальнем Востоке.
РИА Новости 07:52
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, в которых растут дети, смогут получить ещё три пособия.
Территория новостей 01:42
Происшествия
Афганская девочка застрелила боевиков «Талибана», убивших ее родителей
Афганская девочка застрелила из автомата двух бойцов радикального движения "Талибан" и ранила еще нескольких боевиков после того, как они убили ее родителей, сообщил начальник местной полиции в интервью агентству Франс Пресс.
РИА Новости 06:52
Политика
Washington Post: Трамп отстает по популярности от Байдена на 15%
Бывший вице-президент Соединенных Штатов и наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на осенних выборах главы Белого дома Джо Байден опережает по популярности текущего американского лидера Дональда Трампа на 15%, сообщает Washington Post.
ПолитРоссия 19 июля в 12:35
Шоу-бизнес
Муцениеце после развода с Прилучным вышла в свет в откровенном наряде
Пользователи социальных сетей заметили, что развод с Прилучным пошел на пользу Муцениеце, так как она заметно преобразилась и стала выглядеть элегантнее.
iReactor 02:48