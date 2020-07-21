Политика

Вести.RuВести.RuВ конгрессе США одобрили усиление санкций против «Северного потока-2»

Палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение в проект оборонного бюджета санкций против газопровода "Северный поток-2", по которому планируется поставлять газ в Европу через Балтийское море из России. Трубопровод укладывается параллельно действующему "Северный поток".
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Палата представителей США одобрила ужесточение санкций против «Северного потока-2»

Коммерсантъвчера в 21:59

Палата представителей решила усилить санкции по «Северному потоку — 2»

РЕН ТВ04:10

В конгрессе одобрили ужесточение санкций против «Северного потока — 2»

Известиявчера в 22:50

В Госдуме оценили расширение санкций США против «Северного потока — 2»

РИА Новости04:41

Конгресс США одобрил поправки об ужесточении санкций против «Северного потока - 2»

Газета.Ruвчера в 21:56

В США единогласно поддержали ужесточение санкций против «Северного потока-2»

Lenta.ruвчера в 21:28

Конгрессмены США одобрили инициативу об ужесточении санкций против «Северного потока - 2»

ТАССвчера в 21:00
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Происшествия

Россиянка сбежала из «Дома-2» и пожаловалась на насилие

Lenta.ru 03:08
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Политика

Британия опубликовала доклад о российском вмешательстве в выборы

Великобритания опубликовала на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны.
Lenta.ru 06:07
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Политика

Орешкин пообещал максимальный контроль за исполнением нацпроектов

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».
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Политика

Украина назвала условие встречи Путина и Зеленского в Крыму

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условие встречи президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму, передает «24 канал».
Lenta.ru 06:23
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Общество

Захвативший заложников в Луцке выдвинул требования

На официальной странице Зеленского в социальной сети Facebook опубликовано сообщение, в котором президент Украины заявил, что держит ситуацию в Луцке под личным контролем.
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Врио главы Хабаровского края представили правительству региона

В понедельник президент Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края.
РИА Новости 02:22
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Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин

В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы».
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Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
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Космос

В Японии изучили упавший на город Нарасино метеорит

REGNUM вчера в 04:13
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Политика

США ввели санкции против Кадырова из-за нарушений прав человека

США вводит санкции в отношении главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом заявил госсекретарь штатов Майкл Помпео.
Газета Кемерова вчера в 11:36
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Экономика

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru вчера в 02:45
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Общество

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости вчера в 08:23
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Единоборства

Олимпийская чемпионка Севастьянова сфотографировалась с Макгрегором

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова выложила в Instagram фотографию с бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором.
Московский Комсомолец 02:59
Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

BFM.ru вчера в 09:07
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Футбол

«Локомотив» заинтересован в трансфере защитника «Монако» Жемерсона

Московский "Локомотив" заинтересован в приобретении защитника "Монако" Жемерсона, сообщает Fanatik.
Газета.Ru вчера в 17:52
Армия и оружие

Минобороны заявило о готовности российской вакцины от коронавируса

Российская вакцина от коронавируса, в создании которой участвуют военные, готова.
Известия 00:25
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Здоровье

227 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки

По данным регионального оперативного штаба на вторник, 21 июля, за последние сутки на Среднем Урале еще у 227 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:02
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Политика

В Кремле заявили о переносе задачи войти в пятерку крупнейших экономик

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отсутствие в национальных целях задачи войти в "пятерку" крупнейших экономик мира, отметил, что конъюнктура сейчас неблагоприятна, она затормозит развитие всех стран.
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Шоу-бизнес

Новое заседание о разводе Пелагеи и Ивана Телегина пройдет в августе

По словам адвоката Пелагеи, новое заседание по бракоразводному делу назначено на 11 августа.
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Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» вошёл в состав ВМФ

«Приказом главкома ВМФ адмирала Николая Евменова новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» принят в состав Военно-морского флота», — цитирует РИА Новости Дыгало.
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Хоккей

В омском «Авангарде» 20 игроков и сотрудников заболели коронавирусом

20 игроков и сотрудников клуба Континентальной хоккейной лиги "Авангард" заболели коронавирусом.
Российская газета 06:27
Общество

Югра переходит к первому этапу снятия ограничений по COVID-19

Ханты-Мансийск, 21 июля 2020, 13:28 — REGNUM Югра с 22 июля переходит к первому этапу снятия ограничений по коронавирусной инфекции, действующие в регионе.
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В США скончался армянский певец Борис Давидян

Певец переехал в Лос-Анджелес в 1995 году. У артиста есть внук, который часто выступал с ним, их дуэт назывался «Бока и Жока».
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У «Спартака» снова проблемы. Теперь дело касается болельщиков

Ряд болельщиков «Спартака» был доставлен для следственных действий по делу о драке с фанатами «Динамо», сообщает Sport24.
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Политика

Путин наградил орденами Почета и Дружбы ряд сенаторов

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Кино

Премьеру нового фильма Кристофера Нолана отменили из-за коронавируса

Студия Warner Bros. отменила ранее перенесенную премьеру фильма "Довод" Кристофера Нолана, сообщает Variety со ссылкой на председателя совета директоров киностудии Тоби Эммериха.
Газета.Ru 03:21
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СК сообщил о влиянии Фургала на расследование убийств бизнесменов

Арестованный по обвинениям в организации убийств предпринимателей бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал оказывал влияние на сотрудников правоохранительных органов, расследовавших дело, сообщается на сайте Следственного комитета.
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Путин поручил главе МЧС вылететь в Свердловскую область из-за паводка

Глава МЧС Евгений Зиничев отправится в город Нижние Серги в Свердловской области, где из-за паводка объявлен режим ЧС.
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Подержанные автозапчасти запретят устанавливать на автомобили в РФ

В технический регламент Таможенного союза внесут поправки по поводу использования б/у частей. Теперь они будут запрещены к использованию.
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