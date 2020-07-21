Палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение в проект оборонного бюджета санкций против газопровода "Северный поток-2", по которому планируется поставлять газ в Европу через Балтийское море из России. Трубопровод укладывается параллельно действующему "Северный поток".

В конгрессе США одобрили усиление санкций против «Северного потока-2»

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