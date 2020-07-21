Политика
Вести.RuВ конгрессе США одобрили усиление санкций против «Северного потока-2»
Палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение в проект оборонного бюджета санкций против газопровода "Северный поток-2", по которому планируется поставлять газ в Европу через Балтийское море из России. Трубопровод укладывается параллельно действующему "Северный поток".
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Палата представителей США одобрила ужесточение санкций против «Северного потока-2»
Коммерсантъвчера в 21:59
Конгресс США одобрил поправки об ужесточении санкций против «Северного потока - 2»
Газета.Ruвчера в 21:56
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