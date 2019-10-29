Я приветствую историческое голосование конгресса США, признающее геноцид армян. Резолюция 296 - смелый шаг на пути к служению правде и исторической справедливости, которая также принесет утешение миллионам потомков армян, выживших во время геноцида.

Отмечается, что за эту резолюцию проголосовали 405 человек, 11 высказались против. Как сообщает РИА Новости, эта инициатива была представлена группой членов палаты под руководством демократа Адама Шиффа. Соответствующий документ закрепляет признание палатой геноцида армян.

В конгрессе США приняли резолюцию о признании геноцида армян

Общество Медведев хочет повысить доверие бизнеса к судам Российский премьер Дмитрий Медведев потребовал, чтобы ряд ведомств проработал идеи по повышению доверия бизнеса к правоохранительным органам и судебной системе.

Экономика Россиянам предсказали недоедание из-за экспорта Экономисты усомнились в выполнении поставленных Министерством сельского хозяйства России задач по эскпорту и отметили, что это возможно только при сокращении потребления продуктов россиянами.

Политика «Нафтогаз» ждет от «Газпрома» предложений по Стокгольмскому арбитражу "Нафтогаз" предложил "Газпрому" официально передать свое видение вариантов погашения задолженности почти в $3 млрд, которая возникла по результатам Стокгольмского арбитража, и решения других открытых вопросов.

Хоккей Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Торонто» Александр Овечкин забил две шайбы и сделал две голевые передачи за «Вашингтон» в матче Национальной хоккейной лиги против «Торонто», который завершился со счетом 4:3 в пользу столичной команды.

Политика В Кремле прокомментировали страх россиян перед произволом властей Недавний социальный опрос Левада-центра показал, что одним из самых частых страхов у россиян является боязнь произвола со стороны властей.

Политика Грызлов прокомментировал начало разведения сил в Донбассе Полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что в случае успешного разведения сторонами конфликта сил в населённых пунктах Петровское и Золотое в Донбассе может состояться встреча «нормандской четвёрки».

Политика МИД пообещал ответить на высылку дипломата из Болгарии Россия рассмотрит ответные меры в связи с высылкой российского дипломата из Болгарии, заявил заместитель главы МИД Александр Грушко.

Кино Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре Престолов» «HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», - говорится в сообщении телеканала.

Общество Правозащитник сообщил СМИ о проблемах со здоровьем у Шамсутдинова Юрист Юрий Кулагин в комментарии «Ленте.ру» рассказал о проблемах со здоровьем у расстрелявшего восьмерых солдат Рамиля Шамсутдинова, но военкомат якобы не принял их во внимание и признал его годным к службе.

Единоборства Российский боксер получил статус суперчемпиона мира Российский боксер Дмитрий Бивол получил статус суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Политика Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.

Экономика Инвесторам оставили переходный период Инвесторам оставили переходный период ЦБ уточнил ряд положений законопроекта о категоризации инвесторов.