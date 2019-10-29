Политика
RT на русскомВ конгрессе США приняли резолюцию о признании геноцида армян
Отмечается, что за эту резолюцию проголосовали 405 человек, 11 высказались против. Как сообщает РИА Новости, эта инициатива была представлена группой членов палаты под руководством демократа Адама Шиффа. Соответствующий документ закрепляет признание палатой геноцида армян.
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Я приветствую историческое голосование конгресса США, признающее геноцид армян. Резолюция 296 - смелый шаг на пути к служению правде и исторической справедливости, которая также принесет утешение миллионам потомков армян, выживших во время геноцида.
— Никол Пашинян, армянский политикРИА Новости вчера в 19:08
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Пашинян приветствовал резолюцию конгрессменов США о признании геноцида армян
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