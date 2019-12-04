Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию против участия России в G7, сообщает РИА Новости. Согласно приведенным данным, за документ проголосовали 339 членов палаты представителей, против выступили 71.

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