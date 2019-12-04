Политика
Народные новостиКонгресс США принял резолюцию против участия России в G7
Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию против участия России в G7, сообщает РИА Новости. Согласно приведенным данным, за документ проголосовали 339 членов палаты представителей, против выступили 71.
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Палата представителей Конгресса США выступила против участия России в саммитах G7
Коммерсантъвчера в 19:14
«Это было бы оскорблением»: Конгресс США восстал против участия России в саммитах G7
Царьградвчера в 07:58
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Экономика
В России снизились продажи вина и водки
В России снизилось число продаж некоторых алкогольных напитков, в том числе вина и водки.
Политика
Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев
Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.
Политика
В ГД прокомментировали отказ делегации из России в американских визах
Отказ российской делегации в американских визах свидетельствует о том, что Соединенные Штаты Америки отгораживаются от России и не хотят вступать в диалог по актуальным вопросам, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР).
Политика
Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией
Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
Политика
WSJ: ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине
Прокуратура Берлина предполагает, что убийство гражданина Грузии в Берлине летом 2019 года может иметь отношение к России, и намерена передать дело федеральному прокурору, отвечающему за дела, связанные с национальной безопасностью.
Авто
АвтоВАЗ объявил акции на покупку автомобилей Lada
Наконец, до конца декабря продлевается действие программ «LADA Finance» (скидка от 20 до 50 тыс. рублей), «LADA Leasing» (от 20 до 40 тыс. рублей для юр. лиц и ИП) и «LADA в такси» (специальные условия на покупку автомобилей новым и действующим партнерам сервиса «Яндекс.Такси»).
Общество
«Почта России» начала открывать аптеки в своих отделениях
Первые аптеки открылись в трех почтовых отделениях Самарской области – в Жигулевске, Сызрани и Тольятти.
Политика
Эксперты оценили возможности малых партий пройти в новую Госдуму
По итогам выборов 2016 года в Госдуму VII созыва попали представители шести партий: прошедшие по спискам "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия", а также по представителю от "Родины" и "Гражданской платформы" по одномандатным округам.
Общество
На вилле немецкого телеведущего нашли останки советского солдата
Общество
Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%
За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Экономика
Россия и Украина на 10 лет продлили контракт на транзит нефти
«3 декабря 2019 года АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти территорией Украины, которое продлевает его действие на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года»,— говорится в сообщении.
Происшествия
Следователи провели обыски у нескольких членов Либертарианской партии
"Обыски прошли у Сергея Бойко, бывшего члена федерального комитета Либертарианской партии Михаила Светова, а также у члена Московского руководящего комитета партии Игоря Ефремова", - сказал Бирюков, который защищает Светова.
Общество
Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов
За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Наука
Студент разгадал столетнюю физическую загадку
Футбол
Месси получил свой шестой «Золотой мяч»
Нападающий, который играет в «Барселоне» и выступает за национальную сборную Аргентины, был награжден в шестой раз, и тем самым стал самым титулованным футболистом мира.
Общество
Более четырёх тысяч ивановских школьников пишут итоговые сочинения
Итоговое сочинение (изложение) пишут ученики выпускных классов школ Ивановской области 4 декабря.
Экономика
ЦБ: более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты
Доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Общество
Медведев поручил разобраться в вопросе ограничения скорости
Председатель правительства Дмитрий Медведев даст поручение своему заместителю Максиму Акимову, а также главе МВД Владимиру Колокольцеву продумать возможность изменения норм закона, регулирующих порог превышения скорости, за которое не предусмотрена ответственность.
Авто
Первый кроссовер Genesis полностью раскрыли до премьеры
Фотошпионам удалось сделать снимки серийной версии кроссовера Genesis GV80 — работники фабрики Hyundai раскрыли дизайн передней и задней части кузова, а также интерьера новинки.
Политика
В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»
Ранее в МИД Украины заявили РИА Новости, что Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока — 2" как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа.
Происшествия
Более 500 человек эвакуировали из школы в Москве из-за угрозы взрыва
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в школе на юго-западе Москвы, эвакуированы более 500 человек.
Политика
Премьер Монголии заявил о старте проекта газопровода из России в Китай
Премьер-министр Монголии Ухнагийн Хурэлсух заявил о старте проекта газопровода из России в Китай через территорию Монголии.
Происшествия
В Белгородской области произошел взрыв газа в жилом доме
Стена с первого по четвертый этажи обрушилась в жилом доме в результате взрыва бытового газа.
Экономика
РБК узнал о желании Пакистана заменить «Ростех» в проекте газопровода
Минэнерго предложило «Зарубежнефти» заменить дочернюю компанию «Ростеха» – «РТ-Глобальные ресурсы» – в проекте строительства газопровода в Пакистане «Север – Юг», пишет РБК со ссылкой на источник в «Зарубежнефти» и два источника, близких к проекту.
Авто
Что стало с Lada Vesta после 437 тысяч километров в такси
По техническим моментам: на 250 тысячах километров был заменен ремень ГРМ, а еще через 30 тысяч прогорел один клапан, вследствие чего пришлось ставить новую головку блока цилиндров.
Происшествия
В Москве сотрудницу банка заподозрили в краже восьми миллионов рублей
Столичные полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи восьми миллионов рублей у пенсионера.
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Саратове
Не менее шести человек пострадали в результате столкновения автобуса со столбом на одной из улиц Саратова.