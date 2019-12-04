с чего всё началось

Отмечается, что за резолюцию проголосовали 339 членов палаты представителей, ещё 71 проголосовал против. В конце октября резолюция против присоединения России к G7 была принята комитетом палаты представителей по иностранным делам.

В конгрессе США приняли резолюцию против участия России в G7

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